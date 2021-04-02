森茉莉《戀人們的森林》推薦序：日本「耽美文學」的先聲，更是BL風潮的始祖

文：邱振瑞（詩人．作家）

森茉莉《戀人們的森林》推薦序

熟悉日本文學的讀者幾乎都知道文學家森鷗外的盛名，他能寫小說又做翻譯，不愧是明治時代的大才子。基於歷史文化地理的親緣性，台灣有不少出版社譯介過森鷗外的多部作品，我們因而有機會進而勾勒他在日本近代文學史中的位置。而談到森鷗外這號大人物，就必然要提及其女兒森茉莉了。

在日本，向來有子承父業的歷史傳統，森茉莉與其父一樣，憑著不可抑制的才華，創造出屬於她自己的文學成就。然而，如果我們想更了解其作品的整體思想，探析其小說人物為什麼最終走向悲劇的原因，就得進入森茉莉的戀父情結與不幸婚姻的陰影裡，因為這挫敗的命運，如同一條柔軟的鎖鏈，親密又致命地扣連著她的一生。

森鷗外有過兩段婚姻。森茉莉是森鷗外與後妻所生，從小備受父親的寵愛，生活起居全由女傭服侍，上學有專車接送。森鷗外構思寫作時，不容任何人打擾，唯獨其掌上明珠例外，每次茉莉一聲不響跑進父親的書房，父親不但不斥責，而是一手把她抱在膝上，繼續奮筆寫作。

進言之，二十世紀初期的東京，日本人的生活水準相對匱乏，但森茉莉幼年時期已穿著歐洲寄來時尚的針織衣服，像一隻快樂美麗而開屏的孔雀。一到下午茶時間，傭人用銀盤端來黑咖啡和外國的糕點，父女情感甚為融洽，父親吃一口，餵茉莉一口。可以說，對她而言，這些甜蜜和奢侈的記憶，順理成章地也融入其文學生命裡，以致於在數十年後，她彷如普魯斯特的《追憶逝水年華》描述一般，興致盎然地描繪出那時看過的圖畫書和吃過的糖果，也回憶其父購於柏林贈予她的色彩絢麗的項鍊。

一九一九年三月，十六歲的茉莉自法英和高等女校（現今白百合學園高校）畢業，同年十一月，經由父親的撮合，茉莉與大他十歲的青年才俊山田珠樹結婚。彼時，山田珠樹是東京帝大法文科副教授，以研究法國文學著稱，著有《現代法國文學研究》（一九二六）、《寫實主義的流派》（一九三二）、《左拉》（一九三二）、《法國文學札記》（一九四○）、《中世紀法蘭西文學》（一九四二）、《斯湯達爾研究》（一九四八）、《左拉的生涯及其作品》（一九四九）。

婚後一年，生下兒子山田爵（1920-1993，其後成為東大法文系教授），翌年，她將兒子留在日本，交給保母照料，前往巴黎遊歷一年。當時，她的父親前來車站送行，火車離站之際，他默然向茉莉點頭示意，茉莉看到這情景，不由得號啕大哭。這是茉莉與父親最後一次見面。一年後，一代文豪森鷗外因腎臟萎縮和肺結核病亡。不過，研究者指出，茉莉可能未能從喪父之痛平復過來，因而在她之後的作品中極盡美化森鷗外的晚年生涯。

婚後第六年，茉莉生下第二個兒子山田亨，其婚姻生活逐漸出現了危機。一九二七年，茉莉做出非常之決斷，以丈夫迷戀藝妓為由訴請離婚。幾經折衝，山田珠樹勉強同意了，但簽字離婚時，據說山田撂下狠話威脅，今後要對「她及弟（森類）妹（小堀杏奴）不利，無法在社會立足……」等等。受此恐嚇的茉莉也做出反擊說，「丈夫晚間（床笫）之事並不健康」，此話頗有性變態的指涉。

森茉莉與山田珠樹離異後，旋即嫁給東北帝大教授佐藤彰，成為佐藤的繼室。不過，過慣奢侈生活的茉莉，嫌棄「仙台沒有銀座和三越（百貨），不如回東京老家，還能觀劇看戲……」。佐藤自然是無法忍受的，便把她休離了。換句話說，茉莉的再婚生活不到一年即告結束。

研究者依此推斷，森茉莉年輕時經受不幸的婚姻生活，使得這些不快的往事，在積累後都必須得到最大程度的解放。因此，我們從其唯美主義的小說《戀人們的森林》中，可以輕易發現，每一部中篇小說的主題，無不深深圍繞著男同戀情與雙性戀情之間的糾葛，每個主角都是英俊高雅的壯年男子——作家、法國文學研究者、大學法文系講師，或者與戀上俊美青年而不可自拔，因而在小說場景中，頻頻出現狂烈的接吻、自戀、酗酒、虐待、受虐癖、拘禁、暴力、鮮血、死亡等描寫。

以《枯葉的睡床》為例，男主角槍殺了他最愛的男人後，將其遺體拖進森林裡，輕放在枯葉鋪成的睡床上，與之愛情的絮語，最後他要吞藥自盡，留書朋友將他帶到埋著戀人的森林裡，與其最愛的人長相廝守。的確，由其小說特性來看，森茉利似乎擅長於這種殘酷而淒美的描寫，並樂於浸潤其中，為自己施展記憶的魔法，這樣一來，森茉莉就能虛實相連地釋放出屬於私密領域的禁忌，以及諸種成群而來的暗影。

儘管如此，我們應該正視森茉莉之作其開創性，為日本文學創造出「耽美文學」的先聲，更是BL風潮的始祖，僅只這樣，就足以載入文學史冊了。

書籍介紹

本文摘錄自《戀人們的森林》，臺灣商務出版

作者：森茉莉（Mori Mari）

譯者：王華懋

文豪森鷗外之女森茉莉的耽美文學，

日本BL風潮始祖的開山力作！

日本戰後十大女作家之一，鬼才森茉莉，

刻劃獨創的浪漫世界。

「明天來我家好嗎？我請你喝馬丁尼，還有起司。然後去幫你訂做衣服。」男子的手若即若離，沿著身體線條，撫摸似地從肩膀朝腰部滑去。

森茉莉於1903年出生東京都，是文豪森鷗外和第二任妻子所生的長女，在四名子女中，森鷗外對她尤其寵愛有加。儘管擁有文豪的血脈，但森茉莉其實直到五十歲那年，才因為無法再支領父親的版稅、生活困頓而為雜誌提筆寫作。五十四歲那年以《父親的帽子》獲得日本散文家俱樂部賞，更開創出個人獨特的創作道路。

《戀人們的森林》一書中收錄四個短篇，其中〈戀人們的森林〉與〈枯葉的睡床〉被公認為日本耽美文學的先聲。書中收錄不少描述同性情慾與異性戀的交纏，在森茉莉筆下，屢見西洋混血、多金多情的中年美男子與纖細動人的魔性美少年，俊美樣貌、感官愉悅、華麗考究等，官能之美可說在小說中發揮得淋漓盡致！只是如夢似幻的少年甜愛，最終卻往往陷入瘋狂，以悲劇收場。

三島由紀夫盛讚：「戰後的日本，能寫出真正厲害的官能性傑作的，除了川端康成，就是森茉莉了。」

Photo Credit: 台灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九