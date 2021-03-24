缺水危機圖解：全台18座主要水庫水量每日更新，互動圖表看過去一年水庫蓄水變化

因為最近桃竹苗區域缺乏足夠降雨，3月24日經濟部宣布從4月6日起，苗栗與台中將啟動「供5停2」分區供水，也就是供水5天，停水2天的措施。

以下是目前台灣主要水庫的蓄水率，截至3月24日，位於桃竹苗區域的水庫大多低於15％，甚至永和山、明德、德基、寶山第二水庫蓄水率都低於10%。

水利署在24日凌晨配合雲層的到來，在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭等水庫實施人降雨燃放增雨焰劑。

但以目前狀況來看，雨水入帳有限。

過去一年蓄水率變化

目前的缺水危機的開端，是從去年（2020）夏季開始因為幾乎沒有颱風，所以導致缺乏降雨。

以下圖的寶山第二水庫為例，在去年最低的蓄水率是34.01%，發生在去年3月27日，之後在6月時達到100%滿水位。但從7月後到現在（3月24日），蓄水率已經降到9%，遠低於去年同期。

明德水庫也是類似情形。

而位於南投的日月潭水庫，雖然目前蓄水率還有約40%，但也是遠低於去年的蓄水率，去年幾乎都維持在60%以上。

想瞭解更多其他水庫的蓄水率變化，可以利用以下的互動圖表。藉由選擇不同區域的水庫，或點選單一水庫來瞭解它們的變化。

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資料來源：水利署防災資訊網

核稿編輯：楊士範