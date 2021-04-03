年屆三十就被稱作「剩男」、生了孩子職涯就此中斷⋯⋯我希望男人也是如此

文：閔瑞瑛（민서영）

序幕 我希望男人也是如此

我希望男人也是如此。我希望男人每天早上為了出門而必須提前兩小時起床。因為頭髮很長，洗髮、吹乾需要一小時，瀏海上了髮捲後再化妝，又需要一小時。可是不能讓女人感覺太強勢，所以要選擇最柔和的色調，一筆一畫用心呈現出彷彿未上妝般的妝容。

我希望男人不化妝的時候，有人會問他是否身體不舒服；用心化妝的時候，有人會念他看起來像個酒家男一樣。穿著舒適的衣服時，有人會叫他好好打扮一下；精心打扮出門時，有人會調侃他穿這麼漂亮是要給誰看。

我希望男人也會聽到「你穿得清涼一點才會受歡迎」這種話。所以即使天氣再冷也只能穿一層薄絲襪搭熱褲，或是穿上迷你裙，再把自己塞進一件不到一個虎口長度的短上衣。也希望男人因為穿著過緊的皮鞋，導致雙腳飽受拇指外翻、足底筋膜炎之苦，或是高跟鞋穿著穿著就把腳踝扭傷了。而且別說是跑步，連走路都不敢好好走，只能踩著碎步前進，只要步伐稍微大一點，有人就會批判他一個男孩子怎能這樣走路。

我希望男人會因為社會期待他們身材纖細，而硬拖著體重過低的身體去運動，在餓了一整天後，陷入半夜暴食又嘔吐的循環中。這還不夠，希望男人買各式各樣來路不明的減重食品和藥物來吃。

我希望肥胖邋遢醜陋的女人和打扮帥氣的男人能成為普遍的組合。我希望擁有一個懂得打扮的男友，對女性來說是代表有能力而備受推崇的事。我希望男人會因為害怕女友散布兩人性愛影片而擔心。我希望男人在分手後，會因為害怕被跟蹤、害怕臉被潑鹽酸而驚恐不已。我希望男人無時無刻都受到厭男犯罪的侵害，而且如果他們表現出對厭男行為的憤怒，反而會遭到暴力相向。

我希望男人整天都看著那些出現在媒體上，擁有不可思議漂亮外貌、纖瘦身材的男藝人，一面想著自己為何不是那樣，而因此感到自卑。我希望男人看著那些擔心表演服過短、內衣褲會走光，而必須穿上安全褲跳舞的男偶像。我希望男人處在一個四處充斥對男性脅迫、強制拖行，並以暴力來表達愛意等情節的戲劇與電影的環境。我希望他們只因為身為「男性」，而被要求撒嬌或叫女人一聲「姐姐」。我希望大家罵男人的時候，別忘了使用「泡菜男」、「大醬男」、「爸蟲」等字眼。

我希望男人從一出生就聽別人批評他的臉怎麼長這副德性。我希望男人出門時把他們少少的頭髮硬是用髮帶紮起來。我希望男孩能玩的玩具只有化妝品、娃娃，如果他們把玩機器人、火車，就會被指責不像男孩子。我希望在操場運動是女孩的特權，而男孩被禁止出入操場。我希望上小學的女孩們，會以「Jairu」 向彼此打招呼。

我希望男學生的校服，是緊到快令人窒息的上衣、短到不能再短的褲子，並設計了用來收納脣膏的口袋，到了下課時間還要拿著捲髮器用心捲髮。我希望學校的聊天群組裡每天都在談論班上、系上男生中誰最漂亮、誰最帥，針對他們大開有性暗示的玩笑。我希望男學生如果用功讀書，就會被人說太強勢。我希望努力念書的學生，在成長過程中一直聽別人說「男人只要娶到好人家就是最好出路」這種話。我希望男學生即使在考試期間，也必須研究適合搭配眼鏡的妝容。

我希望男人求職時，只因為他身為男人而落選。我希望男人的能力僅因為性別的緣故而受到低估。我希望男人因為聽過太多次「以男人來說⋯⋯」、「男人是⋯⋯」與「因為是男人⋯⋯」，而漸漸對這些話感到麻痺。我希望男人面對女上司的性騷擾只能以尷尬的微笑帶過。我希望男人在公司聚會結束後，只能默默看著女性職員到牛郎店續攤。我希望男人因為無法在女同事們的聚會中湊一腳而無法升遷。

我希望男人年屆三十就被稱作「剩男」，並時時刻刻被拿來和年輕男人比較。我希望男人若未婚，便有人質疑他們是眼光太高或是本身有問題；若是已婚，就得聽人批評自己是靠老婆吃飯。我希望男人會認同婚姻是「愛情的墳墓」、「娘家生活即是裝瞎三年、裝聾三年、作啞三年」等俗語。我希望男人感受到懷孕生子的十個月有多麼艱苦，覺得自己當初受到表面的幸福所矇騙。我希望男人生了孩子後職涯就此中斷。

我希望他們的太太四處向人抱怨先生和以前不同了，並感受一下發現太太劈腿、買春的錐心之痛。我希望男人雖然負責育兒與家務，但他們的勞動價值卻遭貶低。我希望男人因為太太一人的收入不足以負擔家計，只好出門兼職，但其勞動價值依然不受重視。我希望男人不得不安慰自己「至少太太還不會動手，已經算好人了」，否則無法繼續撐下去。我希望男人即使想要離婚，也因為經濟能力受制於妻子而無法獨立生活。

我希望即便男人犯下與女人相同的罪行，女人可以利用各種藉口，獲判三年刑期即出獄，男人卻因為承認故意犯行，而遭判三十年刑期。我希望假如女人犯下性侵罪行，就辯稱是受到身為受害者的男性所誘惑，並一邊嚷嚷著女人原本就是狼，同時訓斥對方別以偏概全。我希望男人因擔心遭偷拍而無法安心上廁所，而且對他們來說比起走夜路，更令人害怕的是周圍的女人看起來都像潛在罪犯。我希望當女人是加害者時，檢警會出面保護她，然而男人是加害者時，卻成了引發全國民眾撻伐的罪行。

我希望參與男性人權運動的人，被批評成因為不受女人歡迎才發瘋、是又胖又醜的男人。我希望男人提倡男權時，有人責備他們只願享受權利，而不願承擔義務。

我希望男人也是如此。

如此一來，這世上的女人才能不再忍受這一切。

書籍介紹

本文摘錄自《框架外的我，就是這麼可愛》，臺灣商務出版

作者：閔瑞瑛（민서영）

譯者：劉宛昀

跳脫傳統框架，展現自己的欲望，直白呈現女性心理不敢透漏的實話

授權韓國、日本、泰國、印尼、中國五國，說出亞洲女性心聲

每個女人的不爽瞬間，

都是可以翻轉歪理的力量——

「妳留短髮不好看啦！」

「聽說妳會煮飯～呵呵」

——這一切與你有何關係？

妳知道嗎？

用「特立獨行」來形容女生也是帶具有先入為主的觀念？！

本書揭示生活中常見的情景，帶妳了解作者如何反擊對方！

讓我們跳脫框框，找到屬於自己的價值

就是可愛原則1：女生的價值跟年紀沒關係

「妳26歲了？也太老了吧！可以進行跳樓大拍賣了。」

「年紀並不會像米酒一樣，隨著時間跟就臭酸。」

就是可愛原則2：外表，不是指在外面表層塗上一層妝

「自然妝感，若有似無的感覺，最適合女生了。」

「女生的自然並非是裸妝，自然該是自然而然發生的。」

就是可愛原則3：對象選擇與他人意見不牴觸

「我以為妳交往的對象是男生～」

「這是我的愛人，跟妳有什麼關係呢？」

女人做的選擇，總無時無刻受到質疑：

年紀、化的妝、選擇的對象很重要嗎？

在這個時代，身為女人能做的事很多

努力創造出屬於自己的可愛未來吧！

本書特色

點出女性們生活中幾乎都會遇到的不爽瞬間，以一針見血的話語做出痛快的詮釋！ 傳遞「身為女性想要好好生活的世界」的訊息，直白呈現女性心理OS。 身為女性絕非只是容易成為受害者，而是要做自己，活出可愛的一面。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰