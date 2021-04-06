【異國戀徵稿】英國碩士畢業的武漢女孩，追愛到日本一切從零開始

文：吳先生

幾年前我在日本留學讀語言學校的時候，認識一位武漢女生Xuan，她在武漢長大，但上大學時就到英國的南方去讀書，一直念到碩士畢業。

不知道是不是因為家中條件好的關係，她身上略帶有一點嬌氣，也有一點點孤傲的感覺，但不得不承認，她長得挺標緻，算是會讓人特別注意的那種漂亮。記得我認識她的時候，她大概是24歲，不久前才剛剛在英國拿到商學碩士的學位。

一個在英國拿到商學碩士、家庭背景還不錯的女生，如果想在工作上有所發展，全世界的城市應該有很多工作機會可以選擇，或者回到她家鄉的武漢，應該也有很好的發展機會。然而，她卻選擇文化相對封閉排外、對女性又不算特別友善的日本職場做為她職業的起點，即將在這開始她的第一份職場工作。

此外，她還在念語言學校，顯然也說明她沒有特別突出的日語背景，因此我在想，她來到日本，追求的應該不是，或至少不僅是工作上的成就而已。我很好奇她背後的故事。

後來，我們漸漸熟稔，於是我也就漸漸了解她的故事。她念研究所時，認識了一個日本男生，他們兩個一見鍾情，並且發展迅速，他們第一次約會的那一天，也是他們開始交往的那一天。然而，許多英國的碩士學程，都只有短暫的一年，英國的工作簽證似乎也沒想像中的好拿，因此雖然交往後他們享受了一段甜蜜無負擔的生活，但畢業後卻得面對現實，兩人不得不分離、被迫各自回自己的家鄉工作生活。

做為一個男生，我不知道女生在感覺到自己遇到真命天子時，是怎麼樣一個體驗，我沒有這種心境，甚至也不確定是否有唯一對的人，但是我觀察到，對於愛情，有些人一旦認定了，就會奮不顧身的去追求它，Xuan大概就是這種人。

被迫回到武漢後（那時候還沒有肺炎），她即當機立斷，拋下家中的一切、不顧親人的反對，就這樣，一句日語都不會說的她，來到日本一切從零開始，只為了細心呵護這段剛剛萌芽又脆弱的愛情。

我很佩服Xuan的勇氣，我相信她必然對另一半有極大的信心，否則她怎麼能為了一個認識不到一年的男生，克服一切阻礙、面對一切未知的風險？

她是獨生女，在家中是掌上明珠，家人好不容易盼著她英國碩士畢業，迎來五年分離後的重逢，但見面後，女兒帶個她們的消息卻是要再次的離別，而且這次要去的國家是日本、要去找的人是日本人，在老一輩眼裡，日本人還是仇人一般的存在，這也就讓父母很難支持，親戚們似乎也頗有微詞。

除了要克服家人的反對，她還有心理上面對未知的恐懼需要克服，畢竟要去一個陌生的國度，那裡的生活是她從未體驗過的，那裡的社會環境她是否能適應？如果真的要嫁到日本，日式家庭的文化習俗，是否會讓抱有自由主義心態的她感到箝制？不知道。

然而，以上的種種困難，在我見到Xuan的時候，顯然她都已經克服了。

我認識Xuan時，她來到日本的時間還不算長，周圍一切的事物對她來說都還很新鮮，因此似乎能感受到她的期待和興奮之情溢於言表，不過除此之外，我從她身上感覺到更多的是一絲帶有平靜的喜悅，彷彿她已找到自己理想的生活、彷彿她已知道自己應該前進的方向。

她和另一半同居，白天上完語言學校的課，晚上就回家做飯，等著他下班回家吃飯，偶爾假日到附近的公園走走、賞賞不同季節的花，生活過的非常的簡單而幸福，你可以從她身上可以感覺到一種生活的實在。

當然，關係中不會只有濃情密意，他們也會有爭執，也會因為文化、習俗和價值觀的差異而鬧彆扭。例如，好幾次Xuan都向我提到，她男朋友三不五時就要喝酒應酬到非常晚，然後才醉醺醺地回家。似乎是她所不能接受的，儘管她也知道，哪一個日本上班族不是這樣呢？

然而，有意思的是，文化差異似乎也並非都是不好的一面，在Xuan看來，文化差異也給他們帶來許多好處。她說，因為彼此知道對方有著不同的成長背景，因此一旦有東西看不慣，不會傾向解釋為對方有問題、也不會覺得自己理所當然是對的，而是可以理解為，這些不同生活習慣和觀念，是文化差異導致的，那麼既然文化差異是固有的，你就不會特別想去改變對方，而是會選擇接受，而這種思維讓雙方多了更多包容的心，也讓彼此的關係潤滑了許多。

後來，我回來台灣後不久，看到他們在社交網站上發佈他們的結婚照，在經過一年多後的同居生活後，他們克服了雙方家人的疑慮、甚至是反對，最終結為了秦晉之好。他們的婚禮是傳統的日式婚禮，在照片裡，Xuan身上穿著潔白無瑕的日式和服，散發出一種莊嚴的氣息，她的未婚夫站在她旁邊，兩人的臉上流露出恬靜的笑容，他們的愛情，可以說是修成正果了。

我認識很多有異國戀經驗的朋友，有些人只是談戀愛，有些人則是以婚姻為目標，如果是後者，他們多半都有一個浪漫的開始，卻很少有一個圓滿的結尾。可想見，異國婚姻應該不是一件容易的事情，或許距離正是讓這一切變得困難的原因、是阻隔情侶走到最後銅牆鐵壁。

正因為圓滿的異國戀不容易，像Xuan這樣能和另一半走到最後的情侶，可以說是難能可貴。

Xuan的故事讓我想起了村上春樹在《挪威的森林》裡的一段話：「少年時我們追求激情，成熟後卻迷戀平庸，在我們尋找、傷害、背離之後，還能一如既往的相信愛情，這是一種勇氣。」我想，或許擁有追求愛情的勇氣，是讓Xuan做出更多勇敢的行動的關鍵，這種高貴的品質，也幫她做出了最重要的人生選擇。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航