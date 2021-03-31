《被操弄的真實》：演算法可以取代新聞記者與編輯，來決定讀者應該知道什麼嗎？

文：泰娜・布策（Taina Bucher）

人類有心，電腦沒有

演算法看起來有顯而易見的限制，若把演算法和人類的能力視為對立面就會特別明顯。人類有感情和直覺，但是電腦沒有。判斷新聞價值的能力被視作人類獨有的特質，也代表著新聞業的核心：手腕，而這種手腕仰賴新聞直覺和專業知識。我們已經知道有些受訪者認為新聞業過度強調「人類直覺」，但直覺仍然是記者和編輯了解自我專業能力的重要組成部分（Schultz, 2007）。

新聞直覺是判斷一則報導新聞價值高低的內隱知識。對於大多數的新聞媒體人來說這不證自明，因此要解釋這項直覺是什麼可能很困難。甚至當教科書作者對新手解釋新聞實踐的特性時，也說新聞社會化的最終產物是種「直覺」（Cotter, 2010: 77）。的確如此，很多受訪者都仰賴熟知的專業新聞論述，來解釋新聞業中演算法所扮演的角色。

由於資訊守門人的職責逐漸受到工程師和電腦程式設計師掌控，新聞記者和新聞專業人士正面臨艱困的任務，要重新檢視專業行為準則，並定義新聞業的角色。這些討論中的主要擔憂是機器人會不會取代人力，以及自動化增加之後，對於工作保障有何影響。當我提出這些議題時，很多受訪者反而開始談論演算法的限制。演算法應該要讓編輯工作流程更有效率，這卻也是演算法和自動化之間的權衡拉扯。

多數受訪者認為演算法基本上就是數學、公式及計算。蓋爾．拉森（Geir Larsen）當時在挪威讀者數最多的《世道報》擔任分析主管，他認為數據量增加只是一個新聞機構遲早需要面對的事實。不過，不應該誇大數據和演算法的影響。我問拉森《世道報》是使用何種演算法，他說：「演算法只是一種程式設計的邏輯，但大數據不是，我們也用小數據做很多有趣的事。資料集是不是很大並沒有非常重要」，因為最終，「你最重要的工作工具就是你的新聞直覺」（訪談二十，二○一四年三月）。

Omni 基本上仰賴各種演算法媒介，但即使在這種新聞機構中，電腦仍無法從脈絡資訊中進行推論，也不能理解反諷，這表示「演算法不可能取代人類的心靈和大腦，來判斷什麼才是對讀者最好的」（訪談八，二○一四年四月）。將人類判斷力和電腦計算機制並列，不僅透露出一種認為演算法是機械性且較低等的想法，也表明了想維持記者專業環境的渴望。我問拉森，《世道報》在未來是否會自動化首頁的設計和呈現，他說「我們想過這個可能性，但答案是否定的。」

拉森和許多其他受訪者一樣，都強調新聞和新聞價值的「民主」功能。他願意使用演算法來自動化報紙的某些部分，但認為使用範圍需要受到限制並謹慎控管。另外他也堅持編輯在決定讀者應該知道什麼的基本角色。拉森認為，報紙的角色不是根據個人過去的點擊行為提供內容。如果世界上發生了什麼重要的事情，「我們有責任告知大眾，說『這很重要，你必須了解』」（訪談二十，二○一四年三月）。這項新聞功能的關鍵在於，提供大眾可靠的消息來源以維持大眾對報紙的信任。

編輯和主管都談及他們的品牌名號，以及擁有讓讀者容易辨認的獨特編輯風格有何重要性。讀者原本已經習慣特定媒體獨特且可辨識的編輯風格，因此有人認為演算法邏輯出現在新聞業中，似乎會讓此受到威脅。我問莫勒，《政治報》有沒有可能使用演算法來個人化首頁，他說：「我們希望《政治報》持續扮演一個可信賴的新聞機構，而最好的做法就是利用我們自己的優先排序，而不是自動化程序。」大家會讀《政治報》是因為他們知道「我們的理念。我們身為報紙有個很珍貴的價值——這是由抱持特定世界觀的人所創造出來的」（訪談五，二○一四年三月）。

受訪者擔心演算法帶來的負面影響並不稀奇，過去十年來都持續有人提出這些關切，認為演算法會製造出所謂的過濾氣泡和同溫層，讓使用者只接收到和自己的點擊習慣相似的內容（Pariser, 2011）。受訪者表達擔憂的背後就是這些重要的論述。將新聞業和計算一起討論，這幾乎是在要求受訪者反思演算法個人化可能帶來的危險。

《日德蘭郵報》數位總監尼古拉森說「讓某些部分百分之百由演算法掌控，能夠發現這種做法的優勢真的很棒」，不過他也馬上指出過濾泡泡有可能會危及大眾理想中的新聞業。莫勒同樣指出，過濾氣泡正是他們想要避免的後果，許多新聞機構面臨的問題就是如何解決這項難題。一方面，迎合個別讀者的特定興趣已經愈來愈重要；另一方面，如同莫勒所言：「如果一切都以演算法為基礎，我們擔心你會錯過了其他一些我們想讓你知道的事」（訪談五，二○一四年三月）。

編輯和主管普遍都會謹慎地避免賦予演算法過多能動性，真正關鍵的是演算法如何用於提升並支持新聞記者完成工作。約根・弗蘭（Jørgen Frøland）是北極星媒體的個人化專案經理，並負責開發《iTromsø》的演算法，他認為很多關於演算法的擔憂及恐懼，都來自於多數人仍未真正了解它。弗蘭表示，在大部分情況下，「演算法非常笨」（訪談十九，二○一六年八月）。這並不是非此即彼的問題，而是要讓科技做科技擅長的事，人做人擅長的事。弗蘭舉例說，就像演算法不能根據常識做出決定。

任職北極星媒體旗下的地方報紙《Adresseavisen》的沃蘭，她認為演算法相對愚笨，這表示大家不應該認為演算法會在新聞業中造成很多問題。她引用在機器人新聞業的辯論中時常提及的一個論點：演算法並不會威脅新聞記者的工作保障，而是有潛力讓工作更讓人興奮，因為演算法能「讓記者從一些極為繁瑣的事物中解脫」（訪談四，二○一六年八月）。因為「好的新聞業要能夠提出關鍵的問題、判斷新聞來源是否可信、接觸世界並與大家溝通」，沃蘭並不覺得演算法會對新聞專業帶來嚴重的威脅。

大家選擇使用什麼樣的字眼來討論演算法很重要，奧拉・亨里克森（Ola Henriksson）是瑞典全國性報紙《瑞典日報》的網路編輯與專案經理，他認為「演算法」這個詞太抽象也太令人困惑。當我問他認為什麼是「演算法」，他回答「數學」和「計算」（訪談十八，二○一六年六月）。奧拉說這不是新聞業的實質內涵，並且認為這個詞造成的傷害多過於帶來的好處。

Schibsted 旗下的《瑞典日報》是首家使用Omni開發的演算法基礎建設與評分系統的報紙，這個受Omni啟發的方法被稱為「編輯控制演算法」，而不是某個演算法。我問亨里克森是否認為這個名稱有帶來任何改變，他回答：「有，對部分的人來說，這似乎真的有帶來不同」。「編輯控制」的這個概念可以讓大家比較放心，並向大家保證雖然出現了演算法媒體，編輯仍然是重要的角色。

透過多位新聞專業人士的描述，不難看出「編輯控制演算法」這個概念的確具有吸引力。這限制了程式編碼的權力，同時也維持人類的能動性，帶來了較不具威脅、更現代，及更創新的結果。在《瑞典日報》推行演算法和新的出版平台後，這被廣泛視為一大成功。這種演算法受編輯和讀者偏好指引，並根據即時性、新聞價值，及個人興趣，替每一位造訪網站的使用者打造個人化首頁。

啟用演算法後，《瑞典日報》宣稱網頁的流量提升百分之十五、個別使用者數量提升百分之九。在此案例中，演算法成為英雄而非反派。瑞典的紙本報紙基本上已經壽終正寢，但演算法重新帶來了光明的未來，至少有說法這麼認為（Garcia, 2017）。讓這個演算法為人稱道的功臣是其擁有者，也就是說，新聞演算法和「編輯控制演算法」不同於臉書的「加州程式碼」之處在於前者的卓越道德。《瑞典日報》的總編輯弗雷德里克・卡倫（Fredric Karén）在接受 Storybench 新聞網站訪問時談到：

我相信你必須控制並掌握你自己的科技。如果我們加入Google和臉書的廣告平台，他們一定會非常高興。但是身為一家出版商，正直誠實也非常重要。掌握出版的方式、出版的時機，及出版的地點，這是向前邁進的關鍵。（Rodrigues, 2017）

讓我們暫停一下，思考「正直誠實」為什麼會出現在這段發言中，又如何能讓演算法以正確的方式獲得物質重要性。有鑑於近來臉書演算法的爭議不斷，特別是關於臉書應該要承擔多少編輯責任的討論。因此，新聞媒體發現，只要強調並強化機構的正當性，就會受到歡迎。對Schibsted的艾斯彭・桑德維來說，過度陷入臉書動態的演算法是他對新聞未來最大的擔憂之一。

雖然桑德維談及受臉書演算法吞噬的危險時，他所想的是臉書的刊登平台「即時文章」（Instant Articles），但是這些擔憂遠遠超出對於財務責任的考量。對於新聞專業人士來說，有問題的演算法不只出現在新聞機構內部，更重要的或許是臉書和Google所掌控的外部演算法。桑德維表示臉書的動態消息「以民主的觀點看來」充滿問題，因為它「把編輯職責交給完全不負編輯責任的人」（訪談七，二○一六年五月）。

過度依賴未能反映出正確價值的演算法很危險，如同桑德維所說，科技公司可能會想要提供大眾他們想要的，但是新聞業的主要任務是提供大眾他們應該知道的資訊，並且為此負責。桑德維補充道，給大眾他們需要知道的資訊，也包括要呈現出一個議題的不同觀點，「如果你反對疫苗，你應該也要知道光譜另一端的事實，而不是在臉書動態消息上找到另外五十個認同你的人」（訪談七，二○一六年五月）。

很多受訪者提到，避免過濾氣泡的其中一個方法，就是要更仔細地思考演算法的設計。問題不是演算法一定會產生氣泡或同溫層，而是一個特定的演算法究竟優化了什麼。吉林格認為，演算法和多樣性不一定互斥，「這都取決於你希望你的演算法反映出什麼」。如果你想要優化點擊率，你完全可以做到，「但是，在我的世界中，那算是很差勁的演算法」（訪談十七，二○一六年五月）。批評者擔心臉書有能力製造過濾氣泡並誤導大眾，也有人認為民主危機可以透過更好、在新聞上更完善的演算法來解決。

書籍介紹

本文摘錄自《被操弄的真實：演算法中隱藏的政治與權力》，臺灣商務出版

作者：泰娜・布策（Taina Bucher）

譯者：葉妍伶、羅亞琪

從搜尋引擎到社群媒體，演算法篩選成千上萬的資訊，形成了偏見，卻也造就了同溫層。

誰賦予了演算法權力，決定我們看到的一切？工程師、社群平台、意見領袖、普羅大眾？

唯有看透背後的政治運作，才能揭露網路世界的真實！

Facebook、YouTube、Amazon等數位平台已經融入我們的日常，他們使用演算法強大的功能，挑選合宜的資訊，促進便利的生活。但是，也出現質疑的聲浪，認為經過演算法的過濾，反而蒙蔽大眾的視野、造成社會分化、助長不當消息的散播。究竟誰該負起造成這些現象的責任？因此，本書作者泰娜・布策認為演算法不只是一門計算科學，更是涉及人文社會的跨領域研究。她跳脫程式語言的框架，從臉書動態消息到假新聞的實際案例，探索演算法的具體運用，以及造就的文化形式，透過政治與權力的角度，開創理解演算法的全新視野。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬