國家攝影文化中心臺北館試營運，文化部次長：「攝影不只是紀錄，也是承載心靈的載體」

由文化部委託臺灣國立美術館籌備暨營運執行的國家攝影文化中心，今（24）日舉行試營運記者會，由文化部政務次長蕭宗煌和國立臺灣美術館館長（以下簡稱國美館）梁永斐共同宣布，國家攝影文化中心臺北館預計於今（2021）年3月25日至4月18日試營運。

而除了蕭宗煌、梁永斐出席之外，包含國美館國家攝影文化中心典藏諮詢委員、攝影家張蒼松；首檔展覽《舉起鏡子迎向他的凝視——臺灣攝影首篇（1869－1949）》策展人林宏璋，藝術家代表陳敬寶等人皆共襄盛舉。

Photo Credit: 國家攝影文化中心提供 （前排左起）陳敬寶、林宏璋策展人、梁永斐館長、蕭宗煌次長、梁晋誌司長、張蒼松等貴賓。

國家攝影文化中心是臺灣首座以攝影與影像藝術的「研究、典藏、展示、推廣」為宗旨的國家級中心，代表文化部長李永得出席記者會的政務次長蕭宗煌致詞時提到：「歷史學家以史為鑒，攝影家以『鏡』寫史，攝影術的發生對於人類影像的描述和紀錄，產生巨大的影響；攝影不只是紀錄，也是承載心靈的載體，是藝術。」

蕭宗煌繼續表示：「全世界有179個國家、233個地區，超過150個攝影博物館的機構，但臺灣卻沒有，所以臺灣的珍貴攝影資料，沒辦法被好好保存。直到2012年5月20日，文化部由文建會升格之後，攝影界成立國家攝影博物館行動聯盟，而後得到文化部的回應。之後文化部開啟臺灣攝影老照片搶救計畫和博物館的籌備計畫，所以今天才有機緣站在這裡。」

蕭宗煌最後說：「為什麼叫做『臺北館』？因為還有Part2，希望未來還有機會有另一個館舍，甚至成立正式的國家攝影博物館，今天非常高興代表文化部，跟所有臺灣攝影界的朋友表達謝意，雖然晚了，但開始了第一步。」

Photo Credit: 國家攝影文化中心提供 文化部次長蕭宗煌（右）及國立臺灣美術館長梁永斐為國家攝影文化中心臺北館揭牌

國美館館長梁永斐說：「若不是攝影界的朋友們不分彼此，共同努力之下，這顆種子絕對不會在臺灣這塊泥土中發芽。從今天啟動之後，種子已經冒出芽來，正要急速成長茁壯。」

Photo Credit: 國家攝影文化中心提供 國家攝影文化中心臺北館試營運首日發行《PHOTOPAPER相紙》

國美館國家攝影文化中心典藏諮詢委員、攝影家張蒼松則說：「文化部政務次長蕭宗煌曾經提出一個概念，來自德國美術館、博物館所謂的『中央廚房』的概念，這幾年，一個階段一個階段的看到這樣的理想，已經逐漸成形。國美館目前典藏了將近一萬件的攝影作品，」

作為臺灣攝影界的新地標，打頭陣登場的首檔臺灣攝影策劃展《舉起鏡子迎向他的凝視——臺灣攝影首篇（1869

－1949）》由臺北藝術大學教授林宏璋策展。

林宏璋以鏡子作為攝影的隱喻，從攝影技術史、殖民歷史的觀看關係、現代化進程等視角，探討20世紀中期以前的臺灣攝影史脈絡，展覽中展出超過600幅的早期臺灣影像，其中最受矚目的，是出生於英屬殖民地的聖朱利安．愛德華茲（St.Julian Hugh Edwards），拍攝一系列臺灣原住民肖像（1869－1870）。

Photo Credit: 國家攝影文化中心提供 聖朱利安．愛德華茲，〈萬金庄的平埔男子〉

林宏璋表示：「如何建構歷史？尤其是面對有待定義的臺灣攝影史，如果我有任何策展的責任，這是我必須對此進行思考的課題。若用一句話說明這檔展覽的概念，那就是——『如何對臺灣攝影史進行書寫』的任務。我認為這個展覽不是套用既定的西方攝影史的方法，是以臺灣為本位，以不卑不亢的文化態度來書寫這個地方的影像故事。」

林宏璋最後說：「整體而言，這個展覽有著對於知識系統的反省，一個技術的個人化以及對於權力主體的抗議，唯有重新檢視往返在相機前、相機後的影像關係，才能迎向臺灣作為主體，所看到的臺灣歷史書寫。」

《舉起鏡子迎向他的凝視——臺灣攝影首篇（1869－1949）》也委託了陳敬寶、高俊宏、張乾琦、曹良賓、梁廷毓、陳飛豪、NIJ鬼島踏查日記、新加坡影像研究學者莊吳斌和菲律賓藝術家希林施諾（Shireen Seno），共9組當代藝術家以「藝術研究」計畫方式展出，轉譯或重新詮釋攝影資產，回應臺灣早期攝影史的脈絡，探究多元歷史書寫的可能。

Photo Credit: 國家攝影文化中心提供 策展人林宏璋導覽

除了《舉起鏡子迎向他的凝視——臺灣攝影首篇（1869－1949）》之外，巡迴全球的攝影展《塵與時：從宇宙到居所》，選定了臺灣成為亞洲唯一一站，也將在國家攝影文化中心展出。

此檔展覽是由紐約國際攝影中心（International Center of Photography）展覽企劃總監、知名影像研究學者大衛・卡帕尼（David Campany）策劃。

《塵與時：從宇宙到居所》呈現攝影自20世紀以來，在西方社會和藝術領域裡的發展；展覽以西方的攝影、藝術和時代脈絡為主題，但它對攝影的功能、角色，以及影像之於人類集體文化之重要性的思索，亦是國家攝影文化中心期待深化探討的重要議題。

Photo Credit: 國家攝影文化中心提供

《塵與時：從宇宙到居所》從超現實主義大師曼・雷（Man Ray）拍攝的神祕灰塵照（後命名為〈灰塵滋生〉，Dust Breeding）作為概念出發，〈灰塵滋生〉是以杜象 （Marcel Duchamp）工作室裡當時（1920年）尚在創作的作品〈蓋在一片玻璃上的灰塵〉為拍攝主體。於1922年首次發表時被稱作「從飛機望出去的視野」。

最後，除了上述兩檔展覽，介紹場館建築歷史的常設展《跨・交・通》也將問世。民眾可透過線上登記方式預約參觀，線上預約預計將於3月10日（三）起跑。展覽與線上預約最新資訊請參考國家攝影文化中心官網。

Photo Credit: 國家攝影文化中心提供

核稿編輯：羅元祺