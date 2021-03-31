《俄羅斯：一千年的狂野紀事》：對抗拿破崙的勝利，催生俄羅斯人渴望改變的芽孢

文：馬丁・西克史密斯（Martin Sixsmith）

托爾斯泰認為，拿破崙戰爭的結局是極具關鍵性的人類命運轉捩點，以致他由此發展出一整套歷史理論。他在《戰爭與和平》「尾聲」的第二部分闡述自己的論點，從而解釋了貫穿全書內容的主要事件：

於是法國軍隊湧入莫斯科，在背後留下了好幾百英里殘破荒蕪的敵國疆土。俄羅斯人撤退得越遠，他們對敵人的怨氣就越發強烈——退後的每一步都讓憤怒的火焰燃燒得更旺。俄軍退到莫斯科城外，而侵略者進入市內。他們就像一頭受了致命傷的野獸，在五個星期的時間內流血躺著舔拭自己的傷口。然後突然間，沒有任何新的理由，他們轉身快速逃回他們當初從西邊過來的地方……

法國人攻占莫斯科僅僅一個月之後便決定撤退，表面上看起來是「無緣無故地從莫斯科逃跑」。但《戰爭與和平》所探討的都是推動歷史的神秘力量。按照托爾斯泰的觀點，推動歷史前進的力量並非將軍們和政客們（他們只不過事後沽名釣譽罷了），而是普通的男男女女、微不足道的士兵、工人和農民——那些人物成群出現於《戰爭與和平》的頁面之間，而他們的集體意志將以某種方式結合成為世界各種事件的驅動器。

托爾斯泰所見的是民眾觀點的歷史，雖不是社會主義史觀，但絕對是集體主義史觀。這引導他走向一種歷史必然性的理論，認為明智的人——例如俄國的庫圖索夫將軍——與歷史法則齊頭並進，而愚昧的人則試圖改變那些法則。

我們在拿破崙身上看見了自誇的野心所帶來的災難性後果：他的「大軍」飢寒交迫並且離鄉背井，俄國人則（按照托爾斯泰的講法是「自動自發地」）離棄莫斯科，讓它在他們的背後起火燃燒。根據拿破崙的手下將領塞居爾伯爵的目擊證詞，這把火是俄國人自己放的：他們拿著火把在街頭跑來跑去，蓄意將自己的城市付之一炬。

塞居爾伯爵在回憶錄《拿破崙及其大軍在一八一二年的歷史》（一八二四）當中指出，這種狂熱的決心只可能源自最偉大的愛國心；就連拿破崙也對這種人民集體意志的最高形式表達讚嘆：

當我們的士兵仍在與烈火搏鬥時，沒有人膽敢在晚上打擾其睡眠的拿破崙，已經被天明和大火的雙重亮光給喚醒。……他處於極度激動的狀態，似乎是被圍繞著我們的火焰烤得心煩氣躁。攻打到一個帝國的心臟地帶之後，他赫然發現對方絲毫沒有表現出屈服的意思；他感覺是自己遭到征服，在意志決心上落敗了。 他每隔片刻就離開座位……衝到窗邊追蹤火勢的發展蔓延，一再大聲說道：「真可怕啊！他們竟然對自己做出這種事情來！所有那些宮殿都失火了！多麼強悍的性格，多麼可畏的民族！他們果真是斯基泰人！」

拿破崙準確地察覺到，俄羅斯人的性格中留存了亞洲「斯基泰人」的冷酷和決心，每當面臨威脅與危機之際就會浮現出來。這是相對於文明「歐洲」的特質，相對於托爾斯泰所描繪（並時而加以嘲諷）的聖彼得堡那批講法語的大人先生們。拿破崙和他的部隊撤出莫斯科之後，將會對此產生深刻的體認。

等到殘餘的法國軍隊逃離俄羅斯土地，人員已經死了三十多萬：作戰陣亡，或者因飢餓、寒冷和斑疹傷寒而一命嗚呼。士兵們在冬天的冰雪中吃掉了自己的馬匹，擠進動物屍體的腹腔來取暖。他們不僅遭到俄羅斯正規軍與哥薩克人的襲擊，還要面對越來越多的民間游擊隊。在很大程度上，這是一場為了保衛共同祖國而進行的人民戰爭——狂暴、愛國，最後獲得了成功。

然而讓當局擔心不已的是，沙場上的成功給那些參戰者帶來前所未有的信心與雄心。百姓索取自己為國服務應得的報酬，於是出現了一連串的起事行動：農奴要求獲得自由，農民則要求獲得土地。他們的憤怒不是針對亞歷山大一世而發，因為沙皇仍舊被尊奉為「我們的小父親」，宛如神一般的全知全能——但現在百姓期盼他運用這種能力，給他們帶來正義與自由。類似的願望很快也出現在正規軍當中，他們曾經將拿破崙逐出國境，一路追趕到巴黎。

俄羅斯軍隊在一八一三年參加了決定勝負的萊比錫會戰，一年之後並在香榭大道引導聯軍的勝利閱兵。勝利後短暫占領法國領土的時光，讓那些從未離開過自己國家的人們大開眼界。俄國士兵則顯然留下了痕跡，為法國的「小餐館」創造出一種新的名稱——「bistro」（來自俄語的「bystro」，意為「趕快；快點拿酒過來」）。

但軍官們吸收了比酒精更多的東西。如同日後在一九四五年占領德國的蘇聯紅軍一般，他們看見了自己的統治者寧可不讓他們看見的那個世界。等到返國之後，在法國對自由和繁榮的體驗依然縈繞在他們心頭，這讓他們當中的許多人不禁納悶，為什麼他們自己的國家不該享有同樣的好處。不滿現狀與渴望改變的芽孢，已經感染了俄羅斯社會中的一個重要階層；它很快就會滋生蔓延，在最戲劇性的環境下綻放開來。

反叛的種子一時之間仍處於休眠狀態。亞歷山大作為反拿破崙聯盟的領導人物強化了他的地位，促使俄羅斯成為歐洲最具影響力和最令人畏懼的力量。然而在青年時代的自由主義衝動之後，法國的入侵和國內蔓延的反對運動已讓亞歷山大驚慌失措，變成了一個既陰鬱又略帶偏執的保守主義者。他求助於各種神諭和自吹自擂的宗教先知們。

或許是因為承受了父親遇害所造成的負擔，他採用了具有強烈福音色彩的基督教義，認為必須建立一個歐洲國家的「神聖同盟」來維護既有秩序、阻止革命蔓延，以及宣揚他眼中「崇高的基督教理念」。

亞歷山大決心要把他的意識形態施加給全世界，這使他成為一個當別國未能滿足其行為標準時就會出兵干預的暴君。那個一開始給人帶來改革希望的政權，最後結束於醜惡的嚴厲專制之中。反對派團體有過兩次試圖暗殺或綁架亞歷山大的失敗行動，使得他堅信高壓措施和堅決反動是俄國的唯一救贖之道。當他一八二五年因斑疹傷寒猝死於南方城鎮塔甘羅格之前，本來正準備採取更進一步的鎮壓行動。

亞歷山大一世遺留下來的俄羅斯既落後又保守。他在晚期的反動年頭，建立了一個立基於密探和告發的警察國家；他的幾場戰爭破壞了民生經濟；他未能兌現的改革承諾則激起了大眾的不滿情緒，而且這種不滿將在整個十九世紀持續加劇。一八二五年亞歷山大一世駕崩不久，他在世時所醞釀的騷亂便轟然爆發。尼古拉・涅克拉索夫在史詩《俄羅斯女人》（一八七一－七二）當中，捕捉了十二月十四日發生於聖彼得堡樞密院廣場上的戲劇性事件：

看哪，群眾奔向廣場！ 某個團的部隊已經集結於此， 還有幾個團也正在抵達， 直到一千多名士兵齊聚一處，高呼「萬歲！」 群眾幾乎不曉得 正在發生什麼事情…… 又有更多部隊趕了過去： 「快投降！」——他們喊道。 但子彈和刺刀是唯一的回覆。 某位勇敢的將軍……開始發出斥責； 他們把他拉下馬來。 另一位將軍走向隊伍，喊道： 「趕快停止，沙皇會寬恕你們的！」 但他們把他殺了。 大主教親自前來懇求： 「悔改吧，弟兄們！請在沙皇面前屈膝！」 士兵們聽他講話，劃了十字聖號，可是回答說： 「走開吧，老先生！請為我們祈禱！ 這裡沒有你的事……」 大砲已經瞄準完畢， 沙皇親自發號施令：「開火！……」

今日的樞密院廣場是一個有著觀賞花園和雕像的地方，從聖以撒大教堂一直延伸至涅瓦河。不過在十九世紀初，這裡是閱兵的場所。在一八二五年十二月那個寒冷的星期一早上，三千名心懷不滿的士兵從清晨開始集合於此，公開提出他們的要求。

他們的領導人是曾經出征法國的老兵們，事發之前的那幾年在軍中建立了一個由許多自由派政治小組所構成的秘密網絡。這些人將以「十二月黨人」（the Decembrists）之名走入俄羅斯歷史，而他們所留下的榜樣，激勵了未來好幾個世代反對獨裁與壓迫的叛亂分子。

他們發動軍事政變的藉口，是沙皇駕崩之後出現的繼承權混亂。原本應該是由亞歷山大的大弟康斯坦丁繼承皇位，但他已秘密讓位給二弟尼古拉。不過那些造反派的真正目的更加意義重大。他們最起碼的要求是推行君主立憲制，以及廢除農奴制度。其中許多人還想要更多。他們從美洲殖民地反抗英國王室的行動中得到不少啟發，決意要推翻沙皇制度、建立一個共和國，並且在民間進行土地的重新分配。

起事行動占了當天大部分的時間。叛軍部隊預期聖彼得堡的其餘駐軍也會共襄盛舉，然而他們彼此溝通不良而且領導人組織得很差。在零星交火中，廣場上的叛軍維持了好幾個小時的戰鬥隊形。

平民百姓——半出於好奇半出於支持叛軍要求——群聚在他們的周圍，讓新沙皇尼古拉左右為難，不知該如何處理。他派遣一名使者過去，但立即遭到射殺。接著他勉強調派騎兵進行突擊，但行動在結冰的鵝卵石路面上失敗了。最後尼古拉在接近傍晚的時候，命令砲兵粉碎叛軍隊伍。數百人死於砲擊，沒死的人則被逮捕受審。許多同謀者被充軍西伯利亞，另有五個人被判處公開絞死。

處決「十二月黨人」的地點，是聖彼得堡彼得保羅要塞的東側壁壘。那座長期被使用為監獄的要塞，位於涅瓦河的一個大島上，其外側壁壘現在已成為旅遊景點，供遊客在星期天下午漫步散心。但此地有一個邪惡的過去，曾經關押了好幾個世代的政治犯。

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書籍介紹

本文摘錄自《俄羅斯：一千年的狂野紀事（新版）》，左岸文化出版

作者：馬丁・西克史密斯（Martin Sixsmith）

譯者：周全

得獎與推薦

《俄羅斯：一千年的狂野紀事》含有許多必要成分，使之成為獨領風騷的俄羅斯通俗歷史撰著。本書帶有口語敘述、個人經歷，以及奇聞軼事的風格……研究仔細並且立論紮實。——《泰晤士報文學增刊》

一部生動活潑的敘事史。——奧蘭多・菲格斯，《星期日泰晤士報》

西克史密斯有辦法用清晰的語言表達出複雜的資料。——《泰晤士報》

西克史密斯既具有批判性又積極深入。——《獨立報》

俄羅斯將近一千年來都是一個擴張的帝國，起先受到獨裁君主們，然後受到一個獨裁政黨統治。其面積和實力既是對鄰國的挑戰，也是一種警告。其歷代統治者要求並且獲得了百姓的服從，百姓則反過來從自己國家的遼闊土地和豐富文化得到慰藉。然後帝國土崩瓦解，留下了萎縮殘破的俄羅斯。

Photo Credit: 左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航