《俄羅斯：一千年的狂野紀事》：只剩半個腦還能運作的列寧，發出攸關國家未來的指令

文：馬丁・西克史密斯（Martin Sixsmith）

被隱瞞的《列寧遺囑》與弗拉基米爾・列寧有關的無聲電影短片為數頗多。蘇聯把電影視為最強大的宣傳工具，於是「蘇聯馬列主義研究所」在一九六九年運用導演後製剪接的手法，把它們全部集合在一起。如今觀看起來，這部影片合輯精心按照年代先後做出的排列，讓人得以一窺那位蘇聯領導人公私生活的發展經過。

在一九一七年之後的階段，我們看見列寧對著群眾高談闊論、向黨大會發表演說、侷促不安地在克里姆林宮內聊天（讀唇專家能夠看出他相當不耐煩地說著「這還要拖多久？」）、輕拍他的寵物貓，以及在他的辦公桌旁簽署信函。可是那部影片於一九二一年底戛然而止。接下來就什麼都沒有了，只是一片漆黑。

列寧之所以從公眾的視線消失，是兩次嚴重中風所造成的結果，那或許肇因於一九一八年暗殺行動給他留下的傷勢。隱瞞健康問題的做法，將會成為日後歷代蘇聯領袖令人耳熟能詳的故事。然而列寧的病痛給俄羅斯和世界帶來了許多嚴重後果。

列寧於人生的最後兩年處於癱瘓狀態，幾乎無法言語。他在只有一個腦半球還能夠正常運作的情況下，掙扎著發出攸關國家未來的指令。他退隱至莫斯科郊外「高爾基村」的鄉間別墅之際，在一份後來被稱為《列寧遺囑》的文件中，將排隊等待接替他的那些人品評了一遍。他針對尼古拉・布哈林那位年輕人使用了溫暖的話語——「全黨喜歡的人物」。他對托洛茨基則不那麼確定，因為此人雖然「具有傑出的才能」，卻「又過分自信」。不過他對史達林抱持最大疑慮：

斯大林同志當了總書記，掌握了無限權力，他能不能永遠十分謹慎地使用這一權力，我沒有把握。……斯大林太粗暴，這個缺點在我們中間，在我們共產黨人相互交往中是完全可以容忍的，但是在總書記的職位上就成為不可容忍的了。 因此，我建議同志們仔細想個辦法把斯大林從這個職位上調開，任命另一個人擔任這個職位，這個人在所有其他方面只要有一點強過斯大林同志，這就是較為耐心、較為謙恭、較有禮貌、較能關心同志，而較少任性等等。這一點看來可能是微不足道的小事。但是我想，從防止分裂來看，從我前面所說的斯大林和托洛茨基的相互關係來看，這不是小事，或者說，這是一種可能具有決定意義的小事。

假如列寧有辦法活著向黨代表大會提出警告的話，歷史可能會發展得大不相同。然而列寧的遺囑還擺在他書桌抽屜裡面的時候，他的第三次毀滅性中風便發作，隨即死於一九二四年一月二十一日。列寧活了五十三歲，而革命還只有七歲不到。認識列寧並且傾心於布爾什維克志業的英國小說家亞瑟・蘭塞姆，曾在列寧去世的消息宣告之際，置身於黨代表大會的莫斯科現場：

今天早上十一點召開黨大會的時候，（中央執行委員會主席）加里寧簡直說不出話來，以斷斷續續的簡短字句宣布了列寧的死訊。那座大劇院裡面的幾乎每一個人都潸然淚下，從每一個角落傳來歇斯底里的女人啜泣聲。大會主席團成員的臉上垂掛著淚水。一個淚汪汪的樂團奏出了革命者的葬禮進行曲。較資深的大會成員今晚將前往高爾基，在明早將遺體迎回莫斯科陳列於工會大廳，從六點鐘開始供民眾瞻仰。……他的去世是一個沉重打擊，不僅對共產黨而言如此，對整個俄羅斯來說亦然。甚至與革命勢不兩立的敵人，也無法掩飾自己對俄羅斯歷史上最偉大人物之一的尊重。

列寧的遺體被抬進一個敞開的靈柩，從他的別墅來到高爾基的火車站，然後由一列飾以花環的專車運往莫斯科「基輔火車站」。蘭塞姆在克里姆林宮瞻仰了遺容：

列寧的遺體……躺在一個暗紅色的靈柩台上，由他的一群老同志們在旁護衛。……史達林叉著雙臂站在那裡，模樣就像他的名字那般具有鋼鐵味。布哈林在他身邊一動也不動，看起來宛如一尊蠟像。大廳內逐漸擠滿共產主義者……特地為運動描記器操作員打出的燈光，照亮了蓄留大鬍子農民們和穿著皮夾克工人們的一張張白色面孔。……那裡保持絕對的寂靜：然後響起了喪禮音樂……而士兵們肅立致敬。我驀然出現一種奇特的感覺，彷彿自己正在參加一個新宗教的成立儀式。

地處紅場、位於克里姆林宮圍牆下的列寧陵墓，是一棟外形寬矮，由黑色大理石和暗紅色花崗石構成的四方形建築。如今它已成為任何知曉俄羅斯首都的人所熟悉的景象。可是那裡在一九二四年一月的時候別無他物，只有一個搖搖晃晃的木製平台，上面覆蓋著紅色和黑色的布料。列寧的靈柩被抬了出來，頂著嚴冬的酷寒放置在那個平台上，此外並有成千上萬名默哀的莫斯科人列隊從旁走過。

當我站在紅場上的時候，能夠深刻體會亞瑟・蘭塞姆口中「一個新宗教的成立儀式」所指為何。自從以學童的身分首度前往該國以來，我走下陵墓內的階梯參觀列寧遺體少說也有二十次了。但每次看見那張不會認錯的蠟黃臉孔，正宛如聖人遺物般地散發光芒時，我仍然會為之顫抖。幽暗的光線、凜冽的沉寂、肅立致敬的警衛，在在都告訴我們：這裡是那個把觸角伸向全世界的「救世主力量」之核心所在地。

正如同基督教的俄羅斯幾百年來一直相信自己負有神授的使命，要把真理和啟示帶給全人類，俄羅斯共產主義也認為自己的神聖命運在於改造和教育人類，使之成為完美物種。黨將會帶領大家走出嚴酷腐敗的現實生活，迎向潔淨和諧的未來。其交換條件則是追隨者無條件的服從：任何偏差行為或反對意見都會受到無情的懲罰。

亞瑟・蘭塞姆在列寧喪禮上看見有人用「運動描記器」攝製的影片，一直留存至今。光線把遺體和弔唁者們照射得充滿戲劇色彩——其實是相當陰陽怪氣。整個場景被安排得非常巧妙，帶有一絲華格納式的大毀滅風格。但甚至更加令人震驚的事情是：幾乎沒有任何一個畫面不出現幽暗、陰鬱、蓄留濃密八字鬍的史達林身影。他從火車卸下靈柩；他站在棺架旁邊守衛；他擔任首席護柩者。

史達林原本並非黨的高級領導人，不過他的總書記身分讓他負責組織方面的事宜，讓他自己變成了主角。無怪乎有些人看見那場喪禮的影片和照片之後，會以為他就是列寧欽定的接班人。兩相對照之下，托洛茨基則因為缺席而引人注目。他沒有去參加喪禮，是因為史達林耍弄了他，故意不通知舉行喪禮的時間和日期。這是一個可以跟馬基維利相媲美的招術。

《列寧的遺囑》對史達林語多指責（二人曾經在列寧一病不起的時候吵過一架），而史達林則試圖推翻列寧遺孀娜傑日達・克魯普斯卡雅的主張，把那份文件隱藏在公眾的視線之外。克魯普斯卡雅堅持要尊重她丈夫的意願，對外公開發表遺囑。於是黨領導高層私下舉行了一次激烈的討論會。那場會議的目擊者描述說：史達林「坐在講台的台階上，看起來既渺小又可悲。……儘管他刻意表現出自制與冷靜的模樣，但再清楚也不過的事情是，他的命運已經危在旦夕……」。

包括托洛茨基在內的許多出席者，無疑都希望看見關於史達林的評論被公諸於世。他們原本可以趁機擺脫那個狼子野心、最後將他們悉數誅除的傢伙。可是他們沒有利用那次機會。問題在於他們自己也遭到列寧批評，而且他們同樣非常患得患失。結果他們決定不公開發表那篇遺囑，只是向可信任的黨幹部們口述內容摘要。克魯普斯卡雅氣得跳腳抗議，但始終不得要領。托洛茨基後來則表示：史達林靜靜地坐在那裡擦拭額頭上的汗水。

等到大權在握之後，史達林便明令宣布列寧的遺囑並不存在，任何引用該遺囑的企圖都被斥為大逆不道。列寧針對將權力交給史達林的危險所做出的警告，結果被置若罔聞。溫斯頓・邱吉爾曾經表示，「俄羅斯人民最大的不幸莫過於列寧的誕生，接下來第二壞的事情則是他的死亡」，當邱吉爾如此評論的時候，他早已知道史達林恐怖主義的道路從此將暢通無阻。

人們很容易會認為，約瑟夫・史達林意外地當上了獨裁者，是一個以某種手段僭取老闆大位的低階幹部。他起初確實在布爾什維克黨扮演了需要使用蠻力而非腦力的角色：在他的喬治亞家鄉為黨進行搶銀行、綁架和謀殺等勾當。然而當那些搞革命的知識分子藐視史達林的時候，他們嚴重低估了驅策他向上的怨恨心理和辯解欲望，這反映於他把他們清掃一空時的冷酷無情。

史達林在一九一七年的革命當中僅僅扮演了次要角色，後來他卻耗費大量精力來重寫歷史，藉此頌揚他所起的作用，並且貶低其對手們的表現。列寧死後出現過為時五年的內訌，其間史達林由於掌控黨的檔案資料和日常行政，得以有系統地利用這個位置來安插自己的支持者出任要職。

昔日庇蔭制度的腐敗作風曾在沙皇時代削弱了法治，如今它又投胎轉世到布爾什維克包山包海的「權貴階層」體系，任由那批人擅自指派黨內與政府的一切關鍵職位。身為主其事者，史達林更以找出每個人記錄中的汙點為己任，用它們來抹黑他的對手。

例如托洛茨基因為從前是孟什維克而受到抨擊；季諾維也夫和加米涅夫則由於在一九一七年起事時的猶豫不決而遭到譴責。邏輯辯論已經被歇斯底里的政治迫害所取代。當托洛茨基在一九二四年出版回憶錄，指出他和列寧是革命的主要創建者之後，就被革除了軍事人民委員的職務。即使是稍微偏離布爾什維克正統觀點的行為也變成彌天大罪，約瑟夫・史達林日益成為對正統觀點做出定義的人。

相關書摘 ▶《俄羅斯：一千年的狂野紀事》：對抗拿破崙的勝利，催生俄羅斯人渴望改變的芽孢

書籍介紹

本文摘錄自《俄羅斯：一千年的狂野紀事（新版）》，左岸文化出版

作者：馬丁・西克史密斯（Martin Sixsmith）

譯者：周全

得獎與推薦

《俄羅斯：一千年的狂野紀事》含有許多必要成分，使之成為獨領風騷的俄羅斯通俗歷史撰著。本書帶有口語敘述、個人經歷，以及奇聞軼事的風格……研究仔細並且立論紮實。——《泰晤士報文學增刊》

一部生動活潑的敘事史。——奧蘭多・菲格斯，《星期日泰晤士報》

西克史密斯有辦法用清晰的語言表達出複雜的資料。——《泰晤士報》

西克史密斯既具有批判性又積極深入。——《獨立報》

俄羅斯將近一千年來都是一個擴張的帝國，起先受到獨裁君主們，然後受到一個獨裁政黨統治。其面積和實力既是對鄰國的挑戰，也是一種警告。其歷代統治者要求並且獲得了百姓的服從，百姓則反過來從自己國家的遼闊土地和豐富文化得到慰藉。然後帝國土崩瓦解，留下了萎縮殘破的俄羅斯。

Photo Credit: 左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航