木村泰賢《根本佛教解脫道論》：回歸佛陀真意的「新大乘運動」

文：木村泰賢

第六章 佛陀的道德論

（前略）

第二節 佛教的特徵

佛教出現以前，印度已出現卓越的宗教與哲學。其中最主要的是古代的婆羅門教，無論在教理上或制度上，都有非常優秀的發展。但若就道德而言，仍有不完全之處，縱使不是非道德的，但若就實際面而言，彼等重視儀式與制度甚於道德；在理論上則是趨於超道德的理想，並不是以真正健全的道德生活作為宗教生活之必須條件。當然若從其教理中一一拾集，《奧義書》與《法經》等存有眾多種種的道德規定與教訓，但此等皆不純然，往往含有非人道的規定，因此不能視為倫理的宗教。

至於佛教，若還原其教理中的種種要素，雖然甚多出自婆羅門的法典等，然其最盡力之處，是將一切予以倫理的淨化，嚴肅的結合道德生活與宗教生活。而佛陀對此最能發揮其批評的見識，依道德的見地而被視為不純的，即盡可能地予以排斥，縱使基於教化，需要保留其原型，但至少於其內容常添加清新的道德意義。例如佛陀為不知所以然而禮拜天地四方的婆羅門子，分別給予六方所具的倫理意義；對於輕率的認為浸入水中即是淨行的人，佛陀教導應清淨其心；又對於無意義的禮拜火者，佛陀教導應滅卻煩惱之心火等等，不勝枚舉。

亦即恰如砂與金相混，婆羅門教只是在祭式與其他便宜的條件中，述說道德，反之，佛陀是漉砂存金，且依佛陀的人格而越發純化，更為豐富，此即佛教的一大特色。當然某些學者將佛教，尤其是將原始佛教視為婆羅門教的倫理運動，雖然此乃屬逸脫佛教深義之評論，但至少著重倫理道德是佛教的一大特色，將是無可懷疑的事實。

諸惡莫作 眾善奉行 自淨其意 是諸佛教 Sabbapāpassa akaraṇaṁ, kusalassa upasampadā Sacittaparyodapanaṁ ； etaṁ buddhāna sāsanaṁ.

被稱為七佛通誡偈的佛教德目是以此為出發點，而且也都攝於此中。亦即任何佛出現，其根本教條是停止諸惡，多修諸善，自淨其心。此因所謂自淨其心，無非是斷煩惱，雖然佛陀以前的宗教也有此說，但就認為欲斷煩惱，行止惡修善是其必要條件而言，可說是佛陀的特色。今試將與此偈文口吻稍稍類似的《奧義書》中的一句對照如次。《卡達奧義書》六．一五，曰：

於此世，胸中一切繫縛斷盡時，爾時，死者不死—此實是梵教之教髓。

「此實是梵教之教髓」的口吻與「此實是諸佛所教」的口吻頗為相似，或許佛教是模仿前者而作此偈。無論是佛陀，或是《奧義書》，同樣以斷繫縛為理想，但佛陀特別加上《奧義書》沒有明言的防非修善，可以說相對於《奧義書》的超倫理，佛教特為重視道德面。

如是，《奧義書》與《法典》等，作為解脫道之獨立德目，不曾提及防惡修善，反之，佛陀提出相當多的將「進善避惡，淑世濟民」當作修行的法門，三十七助道品中的四正斷即是其中一例。所謂四正斷，其第一是律儀斷，未生惡令不生；第二是斷斷，已生惡令斷；第三是隨護斷，未生善令生；第四是修習斷，既生善令不斷。

簡言之，是將惡事澈底征服，善事越發增進視為解脫道重要的一種德目，尤其慈悲博愛乃是佛陀最為重視的德目，佛陀作為一切眾生之慈父，是慈悲之權化，此固然無庸贅言，但特別強調慈心解脫，認為在所有的修德中，此恰如皓月之於星。此等皆與道德的內容問題有關聯，且留待他日再予述說，總括來說，佛陀之教，狹則印度諸教派，廣則世界宗教之中，最具有人道主義、倫理主義，此終究是不可懷疑之事實。

佛教縱使於其教理上開展出大小、顯密等種種深遠的哲理，但作為最通俗的宗教，得以通行於世界之所以，在於在實行上，其教法是以最貼近的道德為主。

第三節 佛陀的善惡觀

如是，若將趨善避惡視為佛教的宗教生活的重要特徵之一，則其次所生起的問題是，何者是佛陀所說的善？何者是惡的善惡標準？就筆者所知，古記錄中，對此並沒有明確揭出定義，但若以爾後論師所揭定義為基礎而推論佛陀的精神，佛陀大抵是以二種立場看待。借用後世所用術語，是世俗諦與勝義諦的立場。世俗諦是道德的，其於最後仍有利益，故實行之；勝義諦是道德的，無關利益或不利益，乃是到達解脫的必須條件，同時又是解脫者的資格之一。前者主要的對象是俗人，後者主要的對象是出家人。若借用後世所說術語，前者的善是有漏善，或說為有所得善，後者的善是無漏善，又名無所得善。

亦即前者是立於肯定欲望的善事，後者是立於否定欲望之善。從而依據佛陀之真精神，無庸贅言，是以後者的無所得善為主，但前者的善事卻是後者的渠道，且是所謂自然法的因果律之規定，因此是佛陀最為著力之處。當然無論有漏善或無漏善，若從其形式而言，並沒有太大差別，亦即無關多少，都要求犧牲自己，差別在於行為者的動機或心情。

首先就有漏善述之，所謂有漏善，要言之，是指相信行善將受善果報，行惡將受惡果報，故應常作受善果報之行為。反過來說，受善果報的行為，即稱為善；受惡果報之行為，即稱為惡，可說是一種功利主義的道德觀。但所說的善果報或惡果報，未必僅就現在而論，現在雖是犧牲，但於未來仍受善果報的行為，即是善事，從而現在雖是利益自己的行為，但未來將招受不利果報的，即是惡。《唯識》第五卷對此，作如次彙整：

能為此世他世順益，故名為善。 能為此世他世達損，故名不善。

亦即不只現在，於未來，能令生活增大幸福的，即是善，反之，即是惡。佛陀是否確實揭出如此定義，筆者未能確定，但佛陀的說法中，確實有眾多如此的述說。尤其佛陀作為教化材料所用的因緣說，大抵是由此趣意而成，其歸結是，實行種種美德，無論是現在或未來，必受可喜之果報。此因佛陀的說法是以多數的俗人為對象，而彼等於功利之外，不容易進入教法之真髓。

但不能認為此因果之教法，只是佛陀的所謂方便，不具有事實的妥當性。依據佛陀所述，善因善果，惡因惡果可說是一種自然法，是佛陀出世或不出世皆無異的法則。佛陀只是利用此一法則，道德的引導人類，此當切記莫忘。因此為說明此有漏善，首先有必要先說明因果。

第四節 因果法則

如康德所言：「善人有善之酬報，惡人有惡之酬報。」此縱使不能證明其實際的妥當性，但仍是吾等不能放棄之要求。誠然若無此要求，則所謂勸善懲惡的社會制度將成為無用的長物。雖然如此，但實際上此一要求，常不能獲得實現。義人受苦，不義者繁榮的矛盾現象並不少見。

因此吾等的要求是，終有一日，能見兩者之一致。康德從其妥當之要請中，指出必須承認靈魂不死與操縱此的神之存在，而印度人從說為神之裁判的神話考察跳脫，認為自己所作之業乃是三世無漏，縱使此世不見善因善果、惡因惡果之規則，但在過去、現在、未來中，可窺見其妥當性。所謂的三世因果即此。

此絕非佛陀首唱，在佛以前，《奧義書》已有此說，就此而言，佛陀的因果觀可以說也是踵其先蹤。但佛陀的觀念異於從前之處，在於從前認為吾等有一固定不變的靈魂，當吾等死亡時，此靈魂脫離吾等身體，依生前所造之業，輪迴於彼方或此方，受適當之果報，而佛陀對此是大作修訂。本書所收的唯意志論之發展對此已有述說，故此處省略其說明。

總括來說，基於前述理由，佛陀認為迷於一時的利害而造作惡事，縱使亦一時行善，但由於已種下將於他日發生的惡種，所以仍應視為損事。反之，不迷於一時的利害而行善事，種下善種，則其結局是利益。此恰如今日努力，後日將招來幸福，反之，今日怠惰即等同求將來之苦—此即是佛陀所謂有漏善，或有所得善之教。就此而言，此一方面的道德觀可以說是一種功利主義，且是含括過、現、未等三世的一種功利主義。

反過來說，如此的道德教義，就世俗而言，確實有其必要，但若就道德而言，可說是甚為低級的立場。此因善因善果、惡因惡果，行善事、避惡事之說，只是一種勘定的道德。依據佛陀所述，此雖是自然法，但由於是有所為而為，故終究是基於我欲煩惱的道德。

第五節 解脫道的道德

依據佛陀所述，吾等終局的目的在於脫離我欲、我執的最高當為的解脫之境。從而此解脫道的真道德，不能是如此勘定的道德。佛陀強烈主張無我之所以，若就事實的問題而言，是為顯示並無固定的自我，但若從理想方面看來，要言之，是為揭示必須實行無我的道德，此當切記莫忘。

佛陀從所謂第一義諦的見地，看低如此的道德，貶為只是世間善，不是真正解脫的道德之所以，即在於此。真正的道德是毫無所期，只是善故為善，惡故避惡，亦即是從不問其結果對自己是福是禍的動機出發。其所據只是嚴格的法規（dharma），亦即解脫的標準，若依大乘的見地，真如法性是其標準，此即稱為無所得善或無漏善。就此而言，《菩薩瓔珞經》下卷對善惡的標準作如次述說：

順第一義諦起為善。背第一義諦起為惡。

此中所說的第一義，若就修行的經過而言，是解脫的目標；若就本體論而言，是真如法性之義，換言之，相應最高當為之義而行為的是「善」，否則即是「惡」。當然若從嚴格的史料見地看來，《瓔珞經》是否如實傳述佛陀所說，雖有異論，但至少是道破佛陀的精神，此當無可懷疑。此因若通觀最古紀錄的《阿含經》，如此的精神隨處可見。

此從佛陀的說法或救濟都是基於此等乃是善法而為之，名聞或果報非佛陀所考量而有佛教之建立看來，即可思之過半。 佛告梵志：汝將無謂佛為利養而說法耶，勿起是心，若有利養盡以施汝。我所說法微妙第一，為滅不善，增益善法。 又告梵志：汝將無謂佛為名稱，為尊重故，為導首故，為眷屬故，為大眾故而說法耶。勿起是心，今汝眷屬盡屬於汝。我所說法為滅不善，增長善法。 又告梵志：汝將無謂佛以汝置於不善聚，黑冥聚中耶。勿生是心。諸不善聚及黑冥聚汝但捨去。 吾自為汝說善淨法。 又告梵志：汝將勿謂佛黜汝於善聚法，清白聚耶。勿起是心。汝但於善法聚，清白聚中，精勤修行。吾自為汝說善淨法，滅不善行，增益善法。 （《長阿含經第八．散陀那經》）

此即佛陀教誡外道尼俱陀梵志，揭示自己立場之宣言。無任何所求，只是為善法而公平宣揚善法之舉，絕非善因善果的勘定道德觀所能相提並論。般若系的大乘佛教主張空無所得的道德，主張縱使施物予人，然此中並無予物的自己、所施之物，以及受物的他人，只是為布施而布施，且稱此為三輪空寂，可以說是來自佛陀第一義的道德觀之結果。

就此而言，佛陀的道德觀是立於一種無上命令的見地，佛教道德的真髓實在於此，而以善惡禍福之一致為基礎的勘定道德，則是至此的入門，此當切記莫忘。

書籍介紹

本文摘錄自《根本佛教解脫道論：木村泰賢新大乘運動思想觀》，臺灣商務出版

作者：木村泰賢

主編：江燦騰

譯者：釋依觀

木村泰賢逝世90年紀念

佛學專家江燦騰教授編選、專文導讀

近百年來最貼近木村泰賢思想之書

全方位詮釋根本佛教解脫道

以木村泰賢根本佛教解脫道論新體系詮釋觀點為基礎，

從歷史原則、教理研究、現代社會實踐三大脈絡選編，

重現「新大乘運動」解脫道行動綱領，

呈現木村泰賢畢生佛學精華。

根本佛教，意謂佛陀在世時期，以及這段期間的佛教。

木村泰賢提倡的「新大乘運動」即是回歸佛陀真意，並策應時代精神，方可拯救時代之弊。

本書亦以回歸木村泰賢治學原則為宗旨，主編江燦騰教授以木村之著作《大乘佛教思想論》、《邁向解脫之道》為依據，選錄出有關大乘佛教的歷史、在東亞的發酵與開展、解脫道的論述等內容，有系統地重新編為一書，精要且明確地呈現木村泰賢原創佛學觀點。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬