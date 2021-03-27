一個女生徒步環島59天、1000公里經驗談：五個超雷裝備＆十樣必備單品

文：謝季君（Jo是愛旅行）

「為什麼想徒步環島？」這是所有徒步環島人最常被問的問題。 我走了兩週，和無數名前輩聊天，發現大家都有一個共同點：「沒想太多」。 這是我多年前一直想做的事，也在環島社團裡潛水已久。當你真的想做一件事的時候，原本的擔心、害怕、考量的都會消失。別想太多，走，就對了！

我是Joyce，上面是我剛出發的時候寫下的文字，我不知道徒步會帶來些什麼，但我非常期待繞一圈後所得到的。

59天、1000公里、一個女生的徒步環島，我走完了。台灣滿滿的人情味，以及路上每一份溫暖和幫助，我都用影片記錄下來了。

沒想到影片發布後得到熱烈迴響。最常被問到的，莫過於徒步環島的行前準備。我是一個從2012年開始就旅居世界各地的旅人，原以為這樣的經歷在準備徒步環島的裝備上會得心應手，沒想到完全不同。親身走過才知道很多人對徒步、環島的行李存在迷思，想幫助更多的人在出發前少走一些冤枉路，所以決定整理出以下文章、影片和大家分享：

一開始在準備裝備的時候，最猶豫的莫過於推車了。爬了很多文發現大部分的人都有帶，而且都強烈推薦要帶。

還看到有人說如果前一天洗的衣服沒乾，把曬衣夾掛在推車上立刻變身行動曬衣場，走沒多久衣服就曬乾了超方便。也剛好有之前走過的熱心徒友要借我，所以我就順勢帶了，但有推車真的會不自覺帶很多東西，所以當時的行李大概有20公斤吧。

Photo Credit: Jo是愛旅行

但是當你遇到天橋、地下道、沒有電梯的青年旅館或民宿真的會很崩潰！尤其台灣大部分的人行道都停滿了機車、擺滿了攤販，因為有推車所以沒辦法在裡面來去自如，就得常常得出去走大馬路。

後來在路上遇到了Gabriel一起走了兩天，他和我分享他從有推車到拋棄推車的心路歷程，

完全沒有一點後悔，行李負重背久了就習慣了。所以我就試著把我所有的行李都塞進登山包裡走了兩天，發現這樣其實可以耶，所以我就立刻把推車留在我朋友家。

尤其強烈建議要走蘇花公路的人不要帶推車，這樣走隧道和山路的時候會很不方便。也因為沒有推車，所以捨棄了很多裝備，最後行李只剩八公斤左右，留下來的幾乎都是天天都會用到的東西，才發現真正需要的其實很少。

Photo Credit: Jo是愛旅行

再來就是扇子、行動電風扇、涼感溼紙巾這些讓你誤以為在40度的高溫下會幫助你降溫的東西。我走的季節是去年暑假7、8、9月的時候，熱到不行！

因為我當時邊走邊拍影片，剛開始還要拉推車，根本沒手搧扇子。脖子上掛著行動電風扇看起來好像很涼，但吹出來的風都是熱的，掛久了脖子也很痛，還一度覺得它過熱快要燃燒了，每天回到民宿還要充電。路上很多人給涼感溼紙巾，剛開始覺得可以邊擦汗邊降溫很酷，但其實天氣這麼熱，降溫完下一秒馬上又回升了，所以也幾乎沒拿出來擦。重點是它還有點重量，一直背著也是負擔，最後就通通寄回家了。

第三樣要講的登山杖是我的旅伴帶的。結果他只用了一天就再也沒有用過，中間還嫌拿登山杖麻煩。

不過蠻多人會拿登山杖來嚇狗的，不過其實雨傘、GoPro自拍桿都可以拿來代替。徒步環島的路上一定會遇到很多野狗，我一開始也很害怕，但最後因為聽了很多前輩的分享，照著他們的經驗做其實就沒那麼可怕了。基本上不要直盯野狗的眼睛，不要背對他們，面對他們慢慢後退不要跑。舉高長棍狀的東西嚇阻他們，登山棒、雨傘、自拍桿都可以，必要時防狼噴霧、防蚊液也可以派上用場。

第四個要講的是雨傘，其實這個算是我一言難盡的單品。一剛開始的時候為了節省重量，去買了一隻輕量雨傘，沒想到遮不了陽、也擋不了雨，因為風太大了傘一直翻。後來換了一隻重量級的，在颱風季節真的算蠻實用的。雨一下下一下停的，雨傘確實比雨衣方便。

不用穿穿脫脫，皮膚也不用一直被悶著。但他就是有一定的重量，偶爾還是會翻，加上下雨的時候要邊拿GoPro邊拿雨傘還是蠻不方便，所以最後還是被我列在雷品裡。如果可以的話，我覺得輕便雨衣會是徒友最好的雨天夥伴。

最後一個就是筆電。每次帶它都只有一個原因，就是因為要剪片！所以如果你沒有要拍影片，就真的完全不用考慮了，因為不管它在輕都有一定的重量，都是負擔啊！

有很多很多人私訊問我的徒步環島影片是不是邊走邊拍的？我在徒步過程中的影片，都是固定把素材傳到雲端，請片師幫忙剪的，到後來徒步結束後，從走蘇花公路那集開始，之後的影片才都是我自己剪的。後來因為把筆電拋棄，所以我多買了一張記憶卡，輪流寄給我朋友，請朋友幫忙上傳雲端，影片才能如期繼續更新。

其實我從2012年開始旅行到現在，從來沒有認真用過影片紀錄，這次徒步環島不管是拍片還是剪片都是菜鳥，也悟出蠻多心得的，雖然要堅持又要走又要拍，很難也很辛苦，但成品出來後真的覺得一切都很值得！

很多人問我是用哪台相機拍的？帶了哪些配備？記憶卡買多大容量才夠？邊走邊拍嗎？用什麼軟體剪接的？菜鳥拍攝有什麼要注意的事情嗎？收到一大堆的私訊之後，才發現原來這麼多人想用影片紀錄自己人生的里程碑啊⋯⋯

Photo Credit: Jo是愛旅行

每個人需要的東西不一定相同，重點是要懂得取捨，帶真正高頻率會使用到的東西就好。行李就和人生一樣，當你需要的東西越少擁有的越少，走起來就會越輕鬆。

第一個是環島布條，真心建議要好好準備。因為整趟下來拍的照片，肯定一半以上都有布條的蹤影。它就像是陪伴你全程走完，達成這個夢想的好夥伴。有些旅程總會有一些紀念品，是你一輩子都不可能丟掉的，就像徒步環島的布條。

布條的話要注意是否防水，如果是不防水的材質也記得噴了防水漆再出發喔！

Photo Credit: Jo是愛旅行

第二個是機能型登山帽， 我剛開始準備行李的時候，一直想以現有的裝備為主，不想特地花錢買，就帶了平常會戴的棒球帽和漁夫帽出發，才發現這類帽子帽簷有限，去年暑假環島期間熱得要死，根本遮不了什麼陽。再加上沒有透氣和防水的功能，不論是大熱天或是下雨天都發揮不了功效，風大一點還很容易被吹飛，於是索性不戴了，直到後來在路上遇到熱心的徒友轉贈Gore-Tex的登山帽，才覺得遇到救星。

第三個是寬背帶隨身包。一開始我是帶著一個平常背的小包包就出門，殊不知它的細背鏈背到後來，讓我的肩膀痛得要死，背了幾天就都放在推車裡不敢背了，最後跟著推車一起被我送走，換了一個我平常旅行在用的寬版背帶後背包。因為有些東西隨時都要用，全部塞進登山包裡實在不方便拿，隨身的包包不管是側背或是前背的，都建議大家一定要選寬版背帶，這樣背一整天下來才不會增加肩膀的負擔。

第四個是跟著我環遊世界的登山包。因為我本來就有，所以沒有特別再買。我的是Osprey46公升的，其實我覺得太大，如果是徒步環島用，我覺得36公升左右就夠了，畢竟你買越大也會不知覺地帶越多。

建議大家一定要實際到店裡請店員幫你加重量試背，上下樓梯走看看，因為每個人的背長、肩寬等等都不同，試背過才知道哪款對你來說是最舒適的。如果可以，建議可以購買有附防水雨套和放水袋功能的登山包，會非常實用。

第五個就是水袋啦。因為我的登山包剛好有放水袋的功能，又剛好有徒友贈送，才發現我對水袋這個東西根本相見恨晚！可以邊走邊喝，不佔行李空間，又環保。唯一的小缺點是不好估計現在還剩多少水，補給的時候要拿出來確認水量。

第六個是快乾遮陽毛巾，毛巾是每天都要用的東西，如果不好乾就很麻煩。

快乾毛巾我是用迪卡儂的，遮陽濕巾我當時是用適當大小的涼感布替代。 炎炎夏日底下，最容易曬傷的就是脖子背面這個位置，這是很容易被忽略的地方，真心建議大家一定要用毛巾遮住，補給時可以順便打濕，可以有效降溫！

講到曬傷，應該很多人夏天出去走都想到要帶蘆薈吧？但我第七個要分享的東西不是蘆薈，是燙傷膏。長期在台灣的盛夏底下曝曬，皮膚常常呈現燒燙傷的模樣，蘆薈的舒緩力絕對不夠，後來經過友人推薦，才發現燙傷膏是夏日環島旅人對抗太陽的最佳幫手。

Photo Credit: Jo是愛旅行

第八個是我被問到爆的鞋子。我當初穿的是KEEN的雙棲鞋，是我本來就有的鞋子。那時候只覺得它底很軟、氣墊夠厚，又水陸兩用，就穿它出門了。大熱天時透氣度夠，下雨天又可以當涼鞋使用，平常也可以當拖鞋穿，要說我走了1000公里，一顆水泡都沒長，它絕對是最大的功臣之一。

Photo Credit: Jo是愛旅行

為什麼說是之一呢？因為除了KEEN的雙棲鞋外，第九個雀屏中選的單品就是五趾襪。很多人不喜歡穿五趾襪，也覺得穿脫也不方便，其實我也是！但相信我，如果你不想長水泡，就必須習慣它。

前期我穿的都是迪卡儂跑步用黑色的那雙五趾襪，後期我穿的是粉絲寄給我HADASI的短板五趾襪，都很好穿。

最後一樣是我從來沒有在影片上分享過的好物，就是我拍影片的得力助手GoPro。

因為我其實是一個3C白痴，之前旅行也是一支手機走天下，幾乎沒接觸過什麼專業的相機或單眼，也沒有運動習慣，其實真的沒有足夠的信心可以邊走邊拍影片紀錄撐完全程，所以一開始就先用借的，想說如果是三分鐘熱度，再還給朋友就好了不會浪費錢。

但不得不說GoPro真的是很好入門的運動相機，不管是操作介面還是使用方式，就算你是3C白痴也可以一秒上手，也因為很喜歡這種用影片紀錄旅行的方式，徒步環島結束後才自己買了一台二手的。

如果你和我一樣是拍攝新手、對於3C產品沒什麼概念、不確定自己能堅持多久，建議你也可以先和朋友借，或是買一台二手的GoPro試試看，真的拍出心得了，也喜歡這樣的紀錄方式，卻覺得規格不夠的話再換。萬事起頭難，但只要盡量把那個難事弄得簡單一點，至少先踏出第一步，試試看自己喜不喜歡這件事，再慢慢調整。

以上，就是我走了59天之後，從行前準備到後來一天一天調整裝備的心得和最真實的感受，分享給你們。之後打算在陸續分想拍攝篇、住宿篇、路線篇、花費篇，如果不想錯過的話記得追蹤我的YouTube頻道Jo是愛旅行。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航