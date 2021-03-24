越南「鎖國防疫」一周年：旅客少79%、338家旅行社關門，老百姓的守成不容易

（中央社）經中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中點名，台越旅遊泡泡燃起一絲希望。越南與台灣同列「防疫模範生」，過去一年外人看來生活大致如昔，置身其中才知守成不易與箇中滋味。

越南距離台灣僅隔3小時飛行距離，在台灣民眾心中形象多元，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情又為兩地增添連結，同樣受封「防疫模範生」，接著被點名為台灣的旅遊泡泡名單之一。

越南人口9800萬，大約是台灣的4倍，去年1月23日通報首例確診病例後，全國迄今僅逾2500人染疫、35人死亡，確診患者中本土病例約1600例。從這數據來看，越南的防疫成果甚至超越台灣。

如此防疫表現有賴越南政府高效圍堵。在「阿中部長」提出台越旅遊泡泡構想2週後，越南「鎖國防疫」今天屆滿週年，這一年來入境旅客包括越南公民在內都須事先獲批准，一般觀光客只能「謝謝再聯絡」。

越南鎖國政策目前仍未鬆動，但深知外界有期待，於是就「台越旅遊泡泡」一事提問，得到的回應四平八穩。越南官員說：「重新開放（國境）及推動旅遊業發展，必須確保疫情防控的要求。」

外人眼裡的越南這幾年走大運，2018年的美中貿易戰成為外資熱點，2020年在全球疫情肆虐下還能「正常生活」，於是各種盼望與想像都投射到這裡，只是巨觀視角下的波瀾不驚，個體的生命經驗或已天翻地覆。

越南2020年3月25日全面暫停所有國際商業航班載客入境，根據官方統計，2020年到訪越南的外國旅客人次年減79%，造成338家經營國際旅遊的旅行社申請撤銷營業執照，收攤關門。

觀光、服務業一片不景氣，越南一家旅行社為求生存帶領員工過起「斜槓人生」，靠著進口台灣的糖果、餅乾拓展財源，儘管不無小補，原本的事業雄心已因疫情暫時擱置。

這家旅行社的業務經理阮明月說，公司開業近20年，過去都是接待台灣旅客來越南玩，原本計劃2020年要擴大版圖，開始帶越南旅客造訪台灣，沒想到疫情攪局，透過引進台灣零食打造「偽出國」氛圍。

Photo Credit：中央社 阮明月是一家旅行社的業務經理，公司受到疫情影響過去一年都無法接待外國觀光客，只好引進台灣零食，期待度過不景氣。圖攝於12日。

鎖國下難以全面杜絕病毒擴散，越南過去一年爆發3場較大規模的本土疫情，最近一次在今年1月底，有關單位花了近2個月時間直至近日才將局面控制住。越南「防疫模範生」之路內外夾擊、磕磕碰碰、走走停停。

在河內經營海鮮餐廳的杜明和2020年1月27日一家四口前往台灣度過8天農曆年假期，這趟旅程最具張力的可能不是行程本身，而是越南2月一度禁止台灣航班入境，他差點無法如期返國。

「我回來越南後，隔天所有往返越南的班機都被取消，覺得自己很幸運！」振臂高呼「脫險」後，杜明和當時沒料到，往後一年每天的心情都隨著本土疫情起伏而跟著坐雲霄飛車，餐廳也因為疫情短暫停業3次。

即使杜明和的餐廳主要客源是本地人，但營業額仍因防疫措施而掉了3成；他以往常煮粥送到醫院給病人免費吃，還屢次登上媒體版面成為好人好事代表，現在經濟不如以前寬裕，行善次數只好減少。

回憶這一年，杜明和說：「心情轉折很大，開心、難過、著急都有，好險政府每次都能將疫情迅速控制下來，加上熟客支持，相較對面餐廳換了3個老闆最終還是關門…我算好的。」

Photo Credit：中央社 在河內開海鮮餐廳的杜明和過去一年的心情隨著本土疫情變化起伏不定，他很感謝越南政府的超強防疫，每次都能迅速將疫情控制下來。圖攝於16日。

隨著疫情變化停看聽的，還有近日才又復賽的越南足球甲級聯賽（V League）及其「衛星業者」，包括在場外賣點心的阿姨，還有想對記者兜售黃牛票，卻不敵「買方市場」而一毛錢都沒賺到的大叔。

大叔離去前低聲念了一句：「兩張票讓我賺個一萬越南盾（約新台幣12元）喝杯涼茶都不肯，好小氣。」沒辦法，因為距離10步之遙的官方售票櫃台還有一堆餘票，當今黃牛票價早已沒有動輒翻倍的行情。

Photo Credit：中央社 越南過去一年爆發了3起較大規模的COVID-19本土疫情，因1月疫情宣告暫停的越南足球甲級聯賽（V League）至3月才恢復，足球迷們14日戴著口罩進場。

邁入2021年的跨年夜，防疫有成的越南於河內施放睽違4年的高空煙火歡慶「一切如昔」。視角切換，當絢爛化為灰燼飛散至河內老街一間間貼著「招租」廣告的店舖，這「如昔的幸福」不是張口就來的氧氣。

比如記者以外媒身分駐點越南，半年內陸續被要求做了7次的新型冠狀病毒篩檢，入境時2次、越南共產黨第13次全國代表大會前後2次、1月底本土疫情爆發時1次、居住的大樓有人確診時1次、採訪越南國會開議前又1次。

平均每月一次的「普篩人生」實在難忘，所以大致理解越方那四平八穩回答的邏輯。「越南OK！帛琉先去」差異甚大的人口與面積、不同的防疫思維，掃除一切障礙需要耐心。

Photo Credit：中央社 越南被譽為「防疫模範生」，過去一年全面暫停一般觀光客入境，2020年到訪越南的外國旅客人次年減79%，河內老街販售紀念品的商店都關門。圖攝於22日。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範