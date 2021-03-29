台灣社會看似「右傾化」，其實是因地緣政治焦慮而轉向現實主義

文：江昺崙（作者現定居台南，目前是自由工作者）

適值318太陽花運動七周年，但最近因為藻礁公投連署的事件，臉書動態上支持與反對公投的朋友各執己見，難以對話，彷彿大選提前來到，台灣社會又進入了政黨政治的喧嘩時刻。

但本文不是要討論藻礁公投，而是要討論背後的社會現象。林雨蒼有一篇〈臉書演算法如何撕裂這個社會〉，他認為兩方對立是因為社群軟體背後的演算法，但這是一種技術上的解釋，其實可能還有更深層的集體焦慮在背後。

先進入結論，台灣社會最大的集體焦慮就在於「地緣政治」。

地緣政治的風險與限制

我們台灣是一座太平洋上的島嶼，位於美、日、中三強的勢力交界，百年來混雜了美日中的文化與認同，藉由列強的對峙張力，因而保持獨立至今。若要了解這複雜的關係，可閱讀林孝庭《意外的國度》與汪浩《借殼上市：蔣介石與中華民國臺灣的形塑》。簡而言之，台灣今日之所以保持獨立且模糊的主權國家狀態，乃是冷戰體系下非預期的結果，或許也出乎蔣介石的意料之外。

因此在這座島嶼上的人，無論持有何種意識型態，無論左翼右翼統派獨派親美親中，都必須先在這個多重混沌的「主權」狀態下，先定向自己的認同座標，才能接下來理解個別的社會議題。

有人可能會問說：「我們討論性別、階級、弱勢社群，何須碰觸統獨議題？難道要因為國族認同而放棄追求平等嗎？」

不是這樣，而是不管什麼議題，我們都會有一個以國家為界線的思辨領域（除非主張無政府主義或者世界主義），例如婚姻平權，我們實難以「一整個亞洲」為單位去進行倡議，我們也很難想像在「一個中國」底下去推動婚姻平權，我們只能在自己的「國家主權」範圍內思考與行動。萬一「中華民國（台灣）」這個框架，被中國強制破壞掉，則我們現存任何公共倡議就會失去約束力。

所以「我的國家是什麼？」與「我們的政府合法嗎？」等等難題，就成為了島嶼揮之不去，如同空氣中無法消散的PM2.5，長期困擾著我們。

這樣的難題，原本在中國經濟快速成長的21世紀初期暫時擱置，台灣人眼見中國舉辦北京奧運，國力達到百年巔峰，歐美列強也歡迎中國進入國際社會，似乎兩岸就這樣和平共處、攜手發財也是不錯。

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習近平就任後對週邊地緣政治的影響

不過歷史轉折出現了，2012年11月，習近平就任中央委員會總書記與軍委主席，正式掌權。在掃平薄熙來勢力之後，習近平開始大展鴻圖，除了透過打貪掃除黨內異己（甚至清除了黨內默認2022年接班的孫政才與胡春華）；對國民則加強了言論控制；在國際戰略方面，也從原本胡錦濤時代的「韜光養晦」逐步轉向今日的「戰狼外交」。在中國網路上有這麼一種聲音：若鄧小平是中國現代化的「總設計師」，那麼習近平就是「總加速師」。

習近平的突飛猛進，帶動了週邊地緣政治極大的震撼與轉向——原先在21世紀初，台灣社會面對中國有數種不同聲音，以偏自由派或左派的社群來說，有許多人認為中國並不是不能對話的對象，特別是中國的公民社會，是有合作、相互影響的可能。當時也有言論認為，中國學生來台灣留學，可以將台灣民主自由的思想帶回去。而中國一旦出現民主政治，台灣就有機會對等與中國對話，甚至爭取到獨立的空間。

不過因著習近平對內政策日趨高壓，中國的公民團體幾乎都受到監控、打壓乃至解散，原本可與中國公民社會接觸的管道逐一消滅；中國學生來台的交流空間越來越小（個別中國學生的正面案例，可見《我的青春，在台灣》）。

失去「民主自由」的交流空間之後，台灣社會對於中國民主化的期待也逐漸落空。六四學運領袖王丹2010年後在清華大學教書，或許他本人沒有意識到，但他代表了台灣人對於中國民主精神的想像，因此王丹接觸到的學生如陳為廷等人（筆者也聆聽過多次王丹演講），也抱持著與中國人彼此對等交流的開放姿態，以及對中國民主化的同情理解。

但隨著兩岸關係緊張，王丹代表的「民主化」路線也越來越限縮，部分獨派對於王丹「中國民主化之後再來談統獨」的論點也感到不滿，於是2017年王丹低調離開台灣，幾乎等於是「第三種中國想像」（2015年吳介民的著作）的終結。

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習近平大轉向激起台灣的亡國感

與此同時，「習近平大轉向」後加強對新疆及香港的箝制。2019年反送中運動，「勇武派」與「合理非」意識到此戰即為終局之戰，反抗運動集結成「齊上齊落」的統一戰線。不幸在運動過後，香港公民社會仍遭遇大清洗，連溫和的民主派及黎智英都遭拘禁整肅，港人爭取近20年的「真普選」落空。

台灣從2014年「太陽花運動」之後與香港即處於共振狀態，當年香港隨之爆發的雨傘運動，讓兩地民眾產生了特殊的情感連結，到2019年反送中運動達到高峰。

台灣人一路看著港人從和平遊行，變成市民在毒煙與火牆之間保衛大學，心底萬分恐懼，縱使是國民黨支持者，大概腦中也浮現當年1989年的六四記憶。於是更強化了台灣人的危機意識，「亡國感」浪潮將蔡英文推上總統職位，韓國瑜也因踩進中聯辦（中港台主權與治權的高敏感區），而種下日後滑鐵盧的敗因。

簡單說亡國感就是基於「習近平大轉向」而來的集體焦慮。

美中衝突迫使台灣在重大議題上必須「選邊站」

美國從柯林頓時期以來的對中政策，基本上是以邀請中國參與國際體系，企圖以經貿發展，引導中國走向民主轉型之路。但習近平大轉向後，顯露大國野心，一方面一帶一路串連亞非大陸，另一方面積極取得國際組織的發言權甚至主事權等位置。終在川普任內與美國對撞，中美貿易戰爆發之後，逐漸形成中美兩國新冷戰的局勢。

當然還有一連串如新疆種族清洗、中印邊境衝突、東南亞南海問題、中澳貿易衝突、COVID-19直到近期的緬甸軍事政變案，都讓中國成為國際秩序的新興不穩定因素，美國也重新強化與太平洋盟友的關係，特別是位於第一島鏈的台灣。

這也是為什麼台灣人會在2020年美國大選期間，對川普如此期待的原因，因為川普是打破柯林頓後美中關係的第一任總統，雖然可能不是出自川普本人的雄圖大略（畢竟川普本人一開始對中國還是很友善），但對台灣人來說是百年難得一遇的契機，當然會對川普出現各種超乎理性的期待。

綜上所述，在習近平時代後，提前讓中國與美國舊秩序對撞的時程到來，夾在美中兩強中間的小國台灣首當其衝。稍有關心國際局勢的台灣人當然也會升起無名的焦慮感，迫使人民在重大議題上必須「選邊站」，於是在社群軟體的推波助瀾下，加速了公民社會的極化現象。

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「現實主義轉向」來自台灣社會的焦慮

很多知識分子會批評說這是台灣社會「右傾化」，但從過程來看，應該是原本理想主義的空間緊縮，重新回到國際關係理論的「守勢現實主義」氛圍，例如轉而支持國防軍備（逆轉洪仲丘事件後人民對國軍形象）、訴諸團結戰線（於是時代力量內部出現分歧）、強調犧牲局部以換取情勢穩定等等。

「現實主義轉向」最明顯可討論的就是民進黨開放瘦肉精美豬一案，為什麼民進黨之前反對，現在主動開放進口？因為中國的壓力迫使執政黨必須面對現實，與美國合作，當中已經沒有太多政策模糊的空間。

藻礁公投是另一明顯例子，原本關注藻礁公投的人不多，大概都是平時很關心環境議題及動保議題的公民團體等，所以民進黨對此也低調處理。但在2月22日國民黨加入連署之後，加上其他即將成案的三個公投，突然上升成為政黨政爭，民進黨及其支持者心中的警鈴大響，全力反擊藻礁公投提案。

環團這一方，感覺到突然被民進黨支持者鋪天蓋地的攻擊，心底就會有一種「民進黨出動網軍來打壓我們」的感受。事實上民進黨的文宣部隊可能沒有大家想像得這麼厲害，大多數還是泛綠支持者基於現實考量，感受到國民黨「挾藻礁推核四」的威脅，於是這些支持者成為泛義勇軍，在網路上氣急敗壞地反駁護藻礁的訴求。後來藻礁討論形成兩極化的觀點，正反雙方都丟出「綠營側翼」及「藻膠」的標籤。

無法理解雙方焦慮，討論就無法繼續。堅持採取中立立場，希望各方理性思考並非解決之道——這也是為什麼很多知美派，如陳方隅及范琪斐等人會在美國大選時被批評，並不是他們的論點有什麼錯誤，而是他們刻意保持的中間偏自由派立場，無法理解台灣社會普遍的焦慮所在，所以才會讓讀者們出現一些情緒性的反彈。

避免嘲諷批判與歧視性標籤

最後提出兩點建議，第一：本文並不是要求大家要轉向現實主義，而是去思考所謂台灣社會近年出現「愛國動員」背後的現實因素。不須一定要認同現實主義，但也沒必去嘲諷批判。

第二：網路的雙極化社會是當代正常現象，就算關掉FB也不可能解決問題（除非像中國一樣控制網路），選邊站相互叫罵也是很合理，唯一可以做的是就是不要繼續貼「歧視性標籤」，請避免公開用「柯粉」、「韓粉」、「中共同路人」乃至「綠營網軍」等標籤。

你可以用「韓國瑜支持者」等比較中性的字眼，也無損你的論點，畢竟給別人貼這種標籤其實不會有任何攻擊效果，只是鍵盤自嗨，但反而會引發更多報復性反擊。如果你真的很不爽某些立場的觀點，不要立刻想要回應反擊，讓子彈飛一會兒。可以先關掉電腦、收起手機去戶外走走，或陪家人朋友聊天。過一陣子再回應會比較好。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航