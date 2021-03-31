【專訪】同人誌漫畫家頸椎：各種禁忌之戀引爆社群討論，努力在收入困境中求生存

文：CCC編輯部／賴萱珮

作品引爆社群熱烈討論

頸椎高中時就跟著社團學長姊在同人販售會擺攤、出本，作品大都是原創內容居多，在二創為主流的同人販售會上，風格獨樹一格。他擅於將奇葩的點子，轉換成作品呈現。

從最早描繪天花板與地板談戀愛的《禁忌之戀》開始，到將抹布擬人描繪被各式醬料褻瀆的真．抹布本《給愛麗絲》，頸椎公開同人本部分內容在網路上，皆引起熱烈迴響。兩部作品後續也吸引了「一介」與「嗓音不甜也有春天」廣播劇團改編為真人配音廣播劇。

2014年，頸椎根據服貿議題創作《消費者如何救台灣農業!?》，鼓勵大家多吃臺灣米，隔年發表討論健保問題的《醫院恐怖故事》，因為全篇公開在網路上，加上內容反映社會時事，在網路社群中引起高度討論，也帶來了眾多讀者反饋。

提及網路眾聲喧嘩，該如何招架讀者的批評指教時，頸椎認為，有一百個讀者，就有一百個不一樣的想法，不太可能採用所有讀者的意見，大部分還是要經過自己的判斷，再決定是否修改。

Photo Credit: © 頸椎／CCC創作集提供 頸椎用三天的時間趕製完成描繪天花板與地板談戀愛的《禁忌之戀》。

Photo Credit: © 頸椎／CCC創作集提供 《給愛麗絲》是頸椎在數位平台連載空閒之餘，花了一年時間繪製完成的抹布擬人故事，曾引起網友熱烈討論。

左手接案右手創作求生存

2017年，頸椎從同人誌跨入數位平台，將原創同人誌《七月半》轉為商業連載，在數位平台連載漫畫的優點是稿費收入相對穩定，有交稿即有收入，且有助手協助。但相對的，連載占去大半時間，同人新刊的製作期就會拉長，一直到平台即將結束連載後期，頸椎才多了許多空檔，開始繪製貓咪中途之家日常的《貓咪與他們的產地》，因為擅於描繪貓咪的各種姿態，出版後也大受好評。

平台結束經營後，頸椎也另外尋找各種方法生存，如開設俗稱「斗內」管道的第三方帳戶，邀請支持作者的讀者們可適時地贊助畫家；開放非商業委託，讓喜歡自己畫風的讀者，可以委託繪製大頭貼或是喜愛的角色配對及原創角色。除此之外，頸椎同時也接商業委託案，但有時常常案子一起來，就會互相排擠時間，委託案也不是每個月都有，若是沒有案子時，就得靠存款活下去。

Photo Credit: © 頸椎／日更計畫／CCC創作集提供 《七月半》是頸椎的代表作，在日更計畫收起來後，紙本由作者自行銷售，電子版則是由平台銷售。

電子書銷售不如預期

除了在同人販售會販賣紙本外，頸椎近期也受到電子書平台邀請上架販售，談及電子書的市場，頸椎直言，其實滿擔心電子書的銷量會不會影響實體書銷售。尤其此次COVID−19（武漢肺炎）疫情爆發，對頸椎的生計影響巨大，同人場次取消使收入減少一半以上，原本預期習慣現場購買的讀者會轉向電子書或網購，「但事實上是完全沒有增加。」頸椎苦笑說，會到現場購買同人誌與登記網購的人，是不一樣的群體。

走在創作之路上的漫畫家，長久以來面臨收入不穩定的困境，因此頸椎嘗試各種管道，開拓自己的作品能見度，並努力讓自己生存下去。買書、非商業委託與贊助等風氣，在這波疫情中逐漸被呼籲與推廣，是否真能開拓創作者的求生之路，還有待觀察。

Photo Credit: © 頸椎／CCC創作集提供 一邊創作一邊養活家裡的貓咪們，頸椎捉襟見肘，也因此必須努力尋找各種管道求生。

Photo Credit: © 頸椎／CCC創作集提供 《貓咪與他們的產地》描述家裡變成貓咪中途之家的頸椎，照顧貓咪的生活。

受訪者介紹

頸椎，每部作品有不同筆名，皆出自頸椎骨折實驗報告的一人社團，曾以《禁忌之戀》、《給愛麗絲》 等各種對人類來說還太早的作品活躍於社群媒體，也曾在數位平台連載《七月半》。為了餵家裡的貓咪吃罐頭，目前開各種外掛接案創作中。

註：原文標題為〈漫畫叢林的求生者：頸椎談創作艱辛〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航