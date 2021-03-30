【專訪】One-Forty：讓台灣人與東南亞移工交流，進而同理，看見彼此身上的故事和價值

文：劉子寧

如果有人歧視你的朋友，你會怎麼做？你會站出來說話？會轉身安慰你的朋友？還是試著跟對方講道理？今年31歲的陳凱翔選擇更積極的方式：他創立NGO「One-Forty」，用更長期、更深入的力量，幫助他的朋友打破歧視與不公平的現狀。

他的朋友就住在台灣這座島上，關於他們的傳聞有很多，例如：「很危險」、「喝酒打架」、「吃狗肉」、「偷錢」，之前甚至還多了個「台灣的防疫缺口」。你不會在咖啡店遇到他們，通常也不會在鬧區的百貨公司與他們擦肩而過，他們有自己的街、有愛去的小茶店，而多數台灣人根本不會在那裡光臨。他們是在台灣的移工，人數多達70萬，早已超過台灣四十分之一的人口，卻仍然是輿論的弱勢。

一個台灣，兩個世界；他們一直都存在，只是我們視而不見。

而陳凱翔與One-Forty團隊為了消除這些歧視、標籤等問題，決心用教育與交流活動打造友誼的橋梁，連接這兩個世界。

善意，是我們能給移工最好的禮物

從七、八年前開始，陳凱翔利用假日的時間深入台北車站，在廣場上主動認識移工朋友，甚至在他們的帶領下第一次走進晴光市場附近的「小菲律賓區」。愈是認識這些來自不同國家的朋友，他對那些莫須有的標籤與汙名就愈困惑。陳凱翔心想，自己能不能為這些移工朋友做些什麼？

「我覺得自己有責任把他們真實的故事說出去。」陳凱翔說。

因此，One-Forty最主要的兩個目的就是教育跟交流。教育，是透過中文課及商業課，幫助移工融入社會，並且有朝一日能回家鄉爭取更好的工作機會；而交流，則是透過分享移工的故事、舉辦交流活動，讓台灣人有機會近距離認識這些「異鄉人」，不再只是把這些移工視為單純的「人力」、「勞力」，而是一個個生活中的外國朋友。

說他們的故事，看見他們真實的樣子

在一張張相片、一個個故事與影片中，One-Forty記錄下每一個移工的故事──那些離開孩子來到台灣的媽媽、那些國中剛畢業就不得不來台灣賺錢的女孩、那些為了圓夢而來追夢的青春少年⋯⋯一個人背後就是一段情感、一種鄉愁。

他們每年也舉辦各種大小活動，像是在台北車站大廳舉辦的「移工嘉年華」、「【轉機：台灣】年度攝影展」、「東南亞星期天」系列的移工假日街區小旅行、廚房派對、社會設計議題工作坊、真人圖書館，或是偶爾到戶外野餐和節日快閃，讓台灣人能跟這群移工有更深入的了解，甚至在過程中成為朋友。

例如，在「真人圖書館」中，移工們會向大家分享自己的故事、文化信仰，甚至邀請大家一起享用他們帶來的特色食物；在穆斯林開齋節的活動中，讓移工們向台灣人介紹開齋節的意義並一起同樂；又或是舉辦「移工大人物」活動、攝影展等，讓有才華的移工KOL展現自己的魅力，辦音樂會、寫小說、甚至是展出藝術與攝影作品，讓這些移工認同自身的價值，不再認為自己「低人一等」。

Liena結束在台灣九年的移工生活，回到印尼結婚。透過這些移工故事的分享，我們才能脫下玫瑰色眼鏡，看見移工身分底下真實的他們。

「2021年我們會舉辦第三屆的攝影展，預計收集1500張來自全台灣各地移工的攝影作品。我們將紀錄照片背後的故事，從他們的視角、分享他們看到的台灣，也能幫助我們用另外一種角度來重新看待台灣這個家鄉。」陳凱翔分享。

透過這些活動與交流，讓更多人看見移工身分下真實的他們：他們有的是歌手、有的是化妝師、是廚師、甚至是作家。因為只有友誼，能讓我們撕下標籤；只有理解，才能化解未知帶來的歧視。

一堂創業課，教出下一代影響者

2015年，One-Forty的最早一期學生只有15個，有一些還是陳凱翔拼命拜託他們才肯加入。到了現在，規模已擴大成「移工人生學校」，課程涵蓋創業課與中文課，畢業生更高達400多位，甚至成為移工間口耳相傳、爭相加入的熱門「假日學校」。

在疫情的影響下，One-Forty還開發出一套線上課程與「學習包」，透過精緻的教材與社群網路功能，讓全台灣各地的移工都能申請。第一年主要針對剛到台灣的移工，共計1000位，陳凱翔說，這是他們送給移工來到台灣的一個見面禮，祝福他們的第一年可以有個好的開始。

這些課程除了傳遞實質的知識外，最重要的是啟發他們對人生的想像。陳凱翔分享，有一位學生叫Mandala，在接觸One-Forty後，不僅學會與創業相關的專業知識，更開啟了他回饋社會的想法。回國後的他經營自己的寵物鳥生意，更免費進到當地小學，提供與鳥親近的生態課。甚至還成立了一個NGO，號召社區的民眾一起去淨灘。「他希望把One-Forty的精神帶回家鄉，做一些更對社區或對社會更好的事，這些都是很激勵我們的故事，也讓我們更加確信自己做的事情有價值。」

Mandala曾在台灣工廠工作，假日時化身為在全台巡迴演出的歌手。

根據數據資料，每一年平均有高達三萬個移工從台灣回到家鄉，這些移工除了是台灣經濟成長的隱形推手，更可以成為「新南向政策」中的文化大使，以國民外交的方式向自己的同胞們傳述有關台灣的故事。

這個故事，有可能是辛酸、不滿的，但也有機會是快樂、友好的回憶。而改寫故事方向的，正是我們所釋出的善意，也是我們能為這群移工們送上的最好的禮物。

下一次，如果有人歧視你的朋友，你會怎麼做？我想你已經知道答案了。

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本文經Becoming Aces 未來大人物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航