拚經濟 vs. 顧性命不可兼得？中研院建構運算模型找出各國「最佳防疫政策」

採訪撰文：蕭歆諺｜美術設計：林洵安

拚經濟 vs. 顧性命，防疫政策可能兼顧嗎？

新冠肺炎席捲全球，各國紛紛祭出的嚴格手段，封城、禁足、邊境管制。但這類政策宛如雙面刃，控制人流接觸、傳播疫情，也可能同時衝擊經濟。

性命要顧，生計也不能不管，政府該如何擬定政策才能兼顧兩者？當Covid-19可能趨向常態化，從嚴防守零容忍是長期最好政策嗎？中研院經濟研究所團隊建構出一套經濟學運算模型，在健康與經濟權衡間，找出適合各國的最佳防疫政策。

防疫是公衛與經濟的拔河

想像一下，你現在是防疫團隊的決策者，此時正與各領域專家開會。

一群學者嚴厲警示：防疫如作戰，務必嚴格限制邊境、在家工作，用盡一切手段把感染人數降到最低。但另一群專家立刻出聲反對：「沒錢也會沒命！」他們主張防疫必須適度寬鬆，盡量維持日常生活，才不會把人逼上絕境。兩邊爭吵不休，你怎麼決定？

許多人的答案或許直觀：防疫首選應該愈嚴密愈好，最短時間、最高防堵。但在經濟學家眼中，答案沒有這麼斬釘截鐵。

中研院經濟所助研究員林軒馳、楊宗翰和訪問學者許文泰，耗費近5個月，建構一套量化運算模型，試圖在健康與經濟之間權衡，找出各國的「最佳防疫策略」。

「隔離實在太無聊……」談到研究動機，3人半開玩笑地說，但他們隨後也點出了幾個關鍵動機。

首先，新冠肺炎的衝擊百年罕見，但目前的國外研究多半仍有限制。例如，總體經濟學家大多忽略國與國互動，沒有納入國際貿易觀點；國際貿易學者則鮮少探討是否有共通的防疫政策。因此，3位學者試圖更全面地找出：在開放經濟體中，什麼才是最佳的防疫政策？

另一個關鍵動機是，他們發現權衡健康與經濟議題，國內輿論幾乎一面倒，「新聞裡的學者專家基本都是公衛或醫學背景，」防疫是公共衛生與經濟的拔河拉鋸，畢竟健康重要，但放眼各國，長期全境關閉、封城禁足已衝擊眾多產業和商家的營運，擊垮無數家庭生計，因此也絕不可忽視經濟問題。

「我們可能同時顧及公衛與經濟，找出經濟損失最少的防疫選項嗎？」，成為研究團隊的核心問題。

各國國情不同，客製化找疾病傳播速率

帶著這樣的問題，團隊以2020年初至7月22日的資料為基礎，建構出一套經濟學運算模型，檢視不同條件對疫情擴散、經濟損失的影響。

第一步，先了解各國疾病傳播速率。

他們使用流行病學的常用指標：基本再生數（BasicReproduction Number,R 0 ），意思是每一個感染者平均會傳播給多少人。當R 0 越大，代表疾病擴散快，疫情越難控制；若R 0 小於1，傳染人數變少，疾病便會逐漸消失。

但即使是同一種疾病，R 0 也並不是統一的。「我們根據模型裡人與人的互動參數，或是各國的防疫政策等，反過來推估計各國的R 0 。」

許文泰解釋：「每個國家的國情、防疫措施都不同，例如亞洲人習慣戴口罩，歐洲人打招呼會親吻，所以我們進一步去『客製化』各國狀況──結合各國的R 0 、防疫措施，去計算出對應的有效傳染數（EffectiveReproduction number,R e ）。」

另外，他們也加入Dingel and Neiman（2020）的「各國遠距工作指數」、牛津大學的「防疫政策指標」等重要指標做為運算參數，以提供「客製化」的結果供各國參考。

為何遠距工作要納入模型？原因是，遠距工作的可行性也會同時影響疫情傳播、經濟衝擊。楊宗翰舉例：「像美國肉品處理業、亞馬遜雨林工業的工人，很難在家工作，工作地就容易成為群聚感染的破口。」

因此，若一個國家產業愈能遠距工作，經濟衝擊也相對愈小。即使國內封城，人們還是可以遠距作業，以及透過國際貿易互通有無，經濟衝擊就可能降低。

結合流行病學、國際貿易各項參數來建構模型後，研究員開始進行模擬推算，了解不同的防疫政策下，經濟表現有何差異。

參照韓國防疫，「短期」經濟變好或變壞？

他們先以第一波疫情的模範國韓國作為參照。假設，世界各國都向好學生看齊，採用韓國政策防疫，各地的經濟狀況會變好嗎？

檢視經濟狀況的指標有兩項：實質收入（real income）和人民福祉（welfare）。

實質收入較好理解，即是指一國的實質GDP。後者並非我們熟悉的社會福祉，而是考量了個人感受的效用（utilities）總和，包括風險趨避（risk aversion）、跨時間的替代效果（intertemporal substitution effect）等都納入衡量。簡單來說：當疫情愈穩定、個人收入愈平穩、一國的人民感受愈好，福祉就會愈高。

要特別說明的是，「套用韓國政策」並不是模仿施行一模一樣的政策，而是「讓疾病傳播速度限制在某個數值（R e ）之下」。好比，台灣感染案例更低，因此採韓國政策就代表要增加現行R e ，也就是放鬆現行管制。

至於，為何對照組是韓國，而非超級優等生台灣？說來有趣，答案正是台灣太「模範」了！林軒馳分析：「去（2020）年7、8月時，台灣幾乎毫無疫情。如果以台灣做參照，各國經濟活動都要shut down（全面中止），」台灣就像平行時空，R 0 太低，多數國家難以企及。

因此，研究團隊以「韓國的有效傳染數（R e ）」做基準，對比現行防疫措施，推算當各國都調整防疫措施，使傳播速度低於這個值時，是否能遏止病毒擴散？對經濟衝擊有何影響？

結果出人意表，除了中國、台灣，短期來看其他國家的實質收入、人民福祉，全都變糟了。加強防疫後，代價是經濟蒙受不小損失。細究原因，韓國疫情比絕大多數國家控制得好，各國需要收緊管制。因此若向韓國看齊，雖然能降低感染人數、少死一些人，但也得承受明顯的經濟衝擊。

圖：研之有物；原圖、資料來源：楊宗翰、許文泰、林軒馳 若各國採用韓國防疫模式作為替代政策，不論是染病人數、死亡人數，幾乎都會大幅降低。（圖：研之有物；原圖、資料來源：楊宗翰、許文泰、林軒馳）

圖：研之有物；原圖、資料來源：楊宗翰、許文泰、林軒馳 但短期實施後，各國將面臨經濟衝擊。除了中國、台灣的經濟損失會減少，其他國家的經濟反而更慘烈。原因是，韓國比多數國家防疫限制更嚴格，經濟衝擊因而增加。（圖：研之有物；原圖、資料來源：楊宗翰、許文泰、林軒馳）

看起來，以韓國作為標竿從嚴防疫，對多數國家經濟福祉並不利。難道，防疫真的是經濟殺手？

短期而言，答案似乎是肯定的。但是把時間拉長來看，問題將會複雜許多。因為死亡帶來的各種負面成本，會隨著時間發酵。

比如，一位30歲年輕人不幸染疫身亡，假設他原本活到平均年齡的收入、稅金、社會貢獻、消費、可能生養的孩子，將通通化為泡影。另外，狂飆的死亡人數也會讓恐懼陰影擴散，增加不安定的社會成本，「像是賭博一樣，政府都發爛牌給你，知道穩輸的感覺很差，」許文泰解釋。

參照韓國防疫，「長期」經濟變好或變壞？

因此，研究團隊又做了下一個模擬，假定在廣泛施打有效疫苗之前，需要長期防疫。若各國長期採用韓國政策，結果如何？

情況開始出現分流：有人退步，有人進步。也就是說，一半的國家需要收緊管制，另一半的國家需要放鬆管制，才能有較好的經濟表現。

韓國、台灣得放鬆管制，否則長期下來會承受經濟損失；美國、巴西、印度則應收緊防疫，雖然短期受到衝擊，但長期經濟表現反而更好。

把時間拉長來看，佛系國家若收緊管制，既能挽救更多人的性命，還增加整體經濟利益；中、台、韓等從嚴防疫的國家，則需要放鬆。只是後者調整政策的迫切性沒那麼大，因為實質收入雖然可顯著增加，但福祉並不會巨幅提升。

許文泰強調：「防疫該收緊的時候，請一定要做到，不管是收入、福祉、心理成本都有影響，這不是開玩笑的。」

找出各國最佳防疫政策

保錢、保命一定相互衝突嗎？R e 降到最低，就是最好的防疫政策嗎？顯然，答案未必如此。

從研究結果看來，長期的最佳政策必須在經濟活動、疾病控制之間，找到平衡。強力讓有效傳染數率急速歸零，不見得就能成為模範生，很可能撲滅疾病，但經濟也全面蕭條衰敗，付出慘痛成本，需要考量各國不同的情況，才能計算最佳的防疫政策。因此，下一步，

團隊根據實質收入、人民福祉兩項經濟指標，融合流行病學模型與數據，演算出各國的「最佳防疫政策」──也就是實質收入、人民福祉都能最大化的各國R e 值。

世紀大疫爆發至今，應該強力封城或者佛系防疫，仍是爭論不休的議題。3位學者透過經濟模型找出最佳防疫參考值，運算出各國最適合的R e 值，也成為這項研究的突破性發現。

圖：研之有物；原圖、資料來源：楊宗翰、許文泰、林軒馳 【上圖】研究團隊運算出的各國「最適疾病傳播速度」，例如印度只需要把Re降至1.1，不須要小於1。由此提供各國參考，現行政策應該放鬆或管制，才是最適合的防疫方向。【下圖】若要獲得更好的經濟效益，藍線在０以上的國家，需要加強管制、降低Re值；藍線在負值的國家，則需要放鬆管制。（圖：研之有物；原圖、資料來源：楊宗翰、許文泰、林軒馳）

研究團隊運算出最能降低經濟損失的最適政策後，接著，三位學者也進一步檢視，實施後有多大成效？

根據模型演算，如果各國採取各自最佳防疫政策，多數能增加2.5％福祉，包括美國、英國、印度。2.5％聽起來微不足道，實際上，一兩年的差異如同發展基底，很有可能關乎後續深遠的經濟影響。

圖：研之有物；原圖、資料來源：楊宗翰、許文泰、林軒馳 白線越短的國家，代表當時的防疫政策表現已接近最適政策。例如，大家印象中的防疫後段班義大利，在圖中表現突出，原因可能是義大利後來採取封城等嚴格政策，將疫情控制住。因此，從蒐集至2020年7月中的數據來分析，美國、義大利已呈天壤之別。（在此張圖表中，由於台灣當時已無新增案例，R0太低，因此部分失真。）（圖：研之有物；原圖、資料來源：楊宗翰、許文泰、林軒馳）

如果有一個超級WHO，該怎麼防疫？

除了最佳防疫政策，他們也做了其他有趣的模擬。例如，想像全世界是由一個機構（例如進化版WHO），制定全球統一的防疫手段，結果會如何？

「我滿shocked的，最佳政策跟放任政策，整體來說實質收入沒有差很多！」林軒馳指出。

若全世界都走佛系路線，相較於採用各國最佳防疫政策，實質收入差距並不大。然而，人民福祉就有顯著差異。這意謂，若國家長期放任，社會必須承受龐大的心理成本，即使表面看來實質收入損失不大，實際上將重創人民福祉。

總結本次研究，實施佛系防疫，無論在控制疫情、經濟表現，都明顯吞苦果；採用像韓國般的嚴謹作法，短期雖然會有可觀的經濟損失，長期而言對國家較有助益，死亡人數減少、經濟表現也更好。

值得注意的是，防疫絕非越嚴格越好！最佳防疫政策的推算，就是在控制疫情與經濟效益之間，尋求平衡。

另外，三位學者也不約而同談到了國際貿易的重要性。

許多人認為，高度的跨國往來讓病毒很容易搭上「順風車」，是防疫大敵。但研究團隊發現，國際貿易也可以是支援防疫的「後備軍」。

「2、3月的時候，一度出現反全球化浪潮。但實際上，有國際貿易的情況下，才能更良好地控制疫情，」楊宗翰說明，如果各國完全回歸自給自足，疫情可能更糟。比如逼得重災區如美國，工人仍得維持畜牧、肉品加工，因群聚而加速疫情傳播。有他國貨物支援下，國家才能加強防疫，減少經濟衝擊。

林軒馳補充，現代商業交易並非只有人流往來，多數貿易其實是貨運，補足各國生產缺口，反而對拉平疫情曲線有正向幫助。更遑論，許多醫療資源的跨國互助，也需要仰賴國際貿易。

要錢？還是要命？二選一的遊戲很殘酷，但現實中，這道抗疫選擇題不一定是零和挑戰，面對長期的病毒抗戰，社會需要更多面向的思考。隨疫苗研發成功，台灣在努力維持抗疫好成績之時，或許也可以納入經濟學家的意見，找到下一階段最佳防疫政策。

圖：研之有物 研究團隊林軒馳、楊宗翰、許文泰（從左至右），為了運算出各國最適合的防疫政策，三人傷透腦筋，但也因此，突破關卡後格外收穫十足。在高度抽象的模型、公式之外，三位研究員仍帶著投身人文社會科學的初心，關懷具體世界的焦慮困境，期盼能從經濟學觀點提供政策建議。（圖：研之有物）

本文經研之有物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航