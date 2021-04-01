台灣認為名字過長是自找麻煩，恰與泰人改換姓氏時追求「以長為尊」的做法相反

2021年3月19日台灣《聯合報》標題〈鮭魚之亂 男大生示愛 改名長達50字〉報導略述，日本連鎖迴轉壽司店推出活動，名字中有「鮭魚」同音同字者免費用餐，掀起一波改名潮，改名潮除了比創意，還掀長名風，比誰的名字更長，新北市一名陳姓男大生便改了擁有50個字的名字，叫作「陳ＯＯ有震天龍砲變身ＯＯＯＯＯ（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與ＯＯ（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，刷新全國最長姓名紀錄，但內政部長提醒名字很長「是自己找自己的麻煩」，該部次長也表示，改名耗費時程也造成不必要行政作業，希望商業活動單純化，大家理性面對等云云。

依據台灣《姓名條例》及大法官第399號解釋，姓名權是人格權，如何命名為憲法保障，因此名字字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因等，就可以三次為限申請改名，但名字雅俗屬於主觀價值判斷，戶政機關一般尊重當事人意願，但經由上開報導瞭解，台灣傳統的命名慣俗，並非著重在名字字數的「長度」，而是考量名字字義的「雅俗」，甚至認為名字過長是自找麻煩的行為，此種想法恰與泰人改換姓氏時，追求「以長為尊」的做法相反，另外，泰國《姓名條例》雖未規定「改姓」或「換名」的次數限制，但卻限制「姓」與「名」的用字數量，規定「姓氏」最長只能使用10個子音字母，而「名字」至多也只能有5個母音音節。

泰國拉瑪六世王瓦吉拉伍德（Vajiravudh）自幼接受英式教育，思想觀念趨向西化，認為泰族自古「有名無姓」的命名慣俗，容易造成近親血緣的混亂危機，因此國王下令自西元1913年7月1日開始實行《用姓條例》，泰國人使用所謂的「姓氏」制度，迄今也不過僅逾百年的歷史（詳參〈泰國姓名學問大：你知道直至1913年，泰皇才下令要臣民自訂「姓氏」？〉乙文） 。順道一提，現今緬甸依然維持著「有名無姓」的命名慣俗。

Photo Credit： wikipedia 拉瑪六世

國王賜姓：無上榮耀、地位象徵

古代泰人對於他人的稱謂，一般是按照社會地位、年齡與性別差異而定，通常習慣在他人名前冠上不同的稱謂詞，例如：「乃」（Nai，「先生」的尊稱）、「囊」（Nang，「女士」的尊稱）或「坤」（Kun，不分性別的尊稱）。1913年《用姓條例》實施後，六世王曾親賜6千432個詞彙充作「姓氏」，第一個擁有「姓氏」的泰國平民，是國王的老師獲賜Sukum（氏族、血統、家庭之意）的「王姓」，被視為泰國第一「姓氏」。

國王賜姓對於泰人而言，是一項極高的榮譽，因此能夠獲得賜姓的百姓亦非等閒之輩，例如，被泰人奉為「賭神」膜拜的華裔泰人「二哥豐」鄭義豐（泰人將其肖像製成「佛牌」），因是當時暹羅政府的繳稅大戶，所以獲得拉瑪六世晉封爵位，並賜予泰姓「鄭差哇霓」（เตชะวณิช是一種保留原始漢姓發音與泰文字意組合的「泰式姓」）。

國王有權賜姓，就有權撤銷賜姓，近代最有名的例子便是拉瑪十世國王於王儲時期的王儲妃西拉米（Srirasm），其因個人私德問題及家族涉貪醜聞，最後遭到撤除王室頭銜及撤銷家族獲頒的王族姓氏。

Photo Credit：AP/ 達志影像 拉瑪十世國王於王儲時期的王儲妃西拉米（Srirasm）

官府取姓：就地取材、發揮創意

1913年《用姓條例》施行初期，對於一般泰民而言，其實造成極大困擾，當時目不識丁的村民為配合新政，紛紛趕赴各區官府要求賜姓，迫使官員只好「就地取材」發揮創意，將舉目所見的山、河、湖、海、天、地、林、木等自然界詞彙全部作為「姓氏」登錄。另外，當時實施「姓氏」制度的用意，僅是以達到宗族標示為目的，因此很多時候只是單純將父與母的名字，兩相加以組合成為家族「姓氏」，出現泰國「姓氏」有時可以是有意義的詞組，但是多數「姓氏」卻沒有任何詞藻意義，僅是一些字母與音節的文字組合現象。

自從1962年開始，每年泰國內政部會公告數千個，由語言學家創造的新「姓氏」供泰民選用，因為《用姓條例》規定「姓氏」用字不能重覆，所以通常會藉由二至三個詞組進行組合，於是新的「姓氏」用字就變得非常複雜，且有發音拗口的奇特現象；2010年8月初，泰國政府曾經推出被視為可以帶來好運的3千998個吉祥「姓氏」，並採行「先到先領」的方式讓泰民選用，當時引起眾多曼谷市民頂著烈日排隊換領新「姓氏」的奇觀，造成不亞於此次台灣年輕人為了免費壽司而改名「鮭魚」的瘋潮。

百姓自取：以長為尊、梵巴文為貴

泰國豪門家族取用的顯赫「姓氏」，一般使用梵文或巴利文，再以兩個（或以上） 音節組成者居多；另外，泰國貴族和王室成員的「姓氏」用字長度，甚至可以超過十幾個音節，其目的就是要讓人一眼就可以辨識出家族的特殊地位。換句話說，在泰國，一般比較長的「姓氏」通常是王公貴族，較短的大多是平民百姓，而具有身分地位者的「姓氏」，大多會取自梵文或巴利文，而普通人的「姓氏」則常以泰文隨意組成。

泰人瞭解《用姓條例》的施行意義與取用規定之後，便開始著手為家族自訂「姓氏」，有的人按照當時家族長者之名，有的按照自己所居地名，有的表明職業特徵，也有的家族使用富貴、堅毅、昌盛、超群等詞彙來表示吉祥寓意；另外，泰人「姓氏」可以隨意更換，不受次數限制，因此也造成父母和孩子登錄不同「姓氏」的情況，因為在泰國換姓改名的手續簡便，一些年輕人若不喜歡自己的家族「姓氏」，只要年齡屆滿20歲，便有資格申請更改「姓氏」，同時過程僅約十分鐘即可完成，目前根據泰國政府統計資料，全國6千800萬的人口數目，登記在案「姓氏」已近70萬個，而且這個數目每年都會持續增加。此外，泰人「姓氏」的傳承習慣，是以子繼父姓、妻從夫姓（男方入贅女方，仍是妻從夫姓）為原則，但是根據2003年6月5日泰國憲法法庭裁定，已經准許女性婚後可以自由選擇改用夫姓，或是保留原家族「姓氏」的權利。

泰人命名特色：爵位、稱謂、本名、小名

爵位： 分為王室成員世襲的爵位與國王賜封的爵位

1932年以前，泰國屬於封建式的君主專制國家，有一套嚴格的封建組織和階級制度，王室和貴族是國家的統治階級，成員被授予一定的爵銜。1932年以後，泰國政體雖然轉變成君主立憲制度，但是王室及貴族的階段制度仍然存在，而且因為王室和貴族的爵銜一般是冠在姓名之前，導致外國人時常發生將爵銜與姓名混淆的情形。

泰國王室成員與生俱來的爵位可分為五種等級，其所獲爵位是根據出生時與國王血緣關係的親疏遠近而定，但凡出生於王室者，不論王子、王女或王孫均被稱為「昭」（即親王），然後再根據與國王血脈親等的遠近，依次分為「昭法」（Jao Fa是「子」字輩關係）、「帕翁昭」（Pra Ong Jao「孫」字輩）及「蒙昭」（Mom Chao「曾孫」輩）三等親，易言之，這三等爵位是當朝國王的第一、第二及第三代子孫，當外人與這些王室成員交談時，規定必須使用王室專用泰語詞彙。

卻克里王朝拉瑪四世在位時，賜准將「蒙昭」的子女封為「蒙叻差翁」（Mom Rachawong），以及「蒙叻差翁」的子女賜封「蒙鑾」（Mom Luang），這兩種爵位已是國王的第四及第五代子孫，並不具備「親王」的完全資格，這兩等爵位被規定不得歷代世襲，只能採取逐代遞降的方式傳承，亦即「蒙叻差翁」的子女只能降襲為「蒙鑾」，而「蒙鑾」的子女就不得再冠上爵位。

另一種是國王賜封的爵位，依序從最高等級的「昭披耶」開始，其下為「披耶」、「帕」、「鑾」、「昆」等共五級，地位類似中國古代封建制度下的公、候、伯、子、男等貴族身分。特別的是，泰國王除了賜封爵位之外，同時還會賜予個別爵名，因此便出現一種以爵名作為「姓氏」的現象，例如：曾經掌控泰國政權長達14年的總理「鑾披汶頌堪」（Phibunsongkhram，1897-1964年），事實上，所謂的「鑾披汶頌堪」之名，其實只是泰王賜封的爵位與爵名，其本名是「姓」奇達桑卡，「名」貝，也就是「貝‧奇達桑卡」，隨後再將爵名當作「姓氏」使用，故改名為「貝‧披汶頌堪」，而冠在爵名姓氏前的「鑾」，即是前述五種貴族爵位之一。

稱謂： 書面語與口語的使用有別

一般來說，泰國人名的排列方式如同西方人名，即是名字在前，姓氏在後，但與西式禮儀以姓氏來稱呼或介紹他人的方式不同，泰人通常會在被稱呼者的名字之前，冠上表達敬意的稱謂詞，例如，對於成年男子（不論婚否）的「乃」（即「先生」之意），或稱已婚女子為「囊」（女士），又或稱未婚女子為「囊勺」（小姐）。但事實上，這些冠稱或名字全稱，一般只用於「書面語」的第三人稱，並不能直接用來稱呼對方，如果要用於一般口語的第二或第三人稱的稱呼時，其實不分男、女性別，也不論婚嫁與否，一律冠稱「坤」即可表示先生/小姐/女士等敬意。

本名： 取名用字常使用梵文或巴利語彙

現代泰語深受外來語影響，真正的純泰語可以說已經非常稀少。早期古泰語受到梵文、巴利語及高棉語等影響甚多，其中又因梵語及巴利語再與婆羅門教及佛教信仰產生連結後，使得這兩種語言在泰語詞彙中，更顯得高貴及有深度，所以一般泰人的姓名用字，大多選用梵語或巴利語詞彙，但也因為許多的梵、巴語彙相繼融入泰語之後，經過演化成為多音節詞彙，故而造成唸誦泰人「姓氏」時，總會產生一種特別冗長的感覺。

泰國人取名的邏輯及偏好深受南傳上座部佛教的影響，因此姓名中經常夾帶著梵文或巴利語的發音、詞彙或意義，出現一半是梵文或巴利語，另一半是泰文的組合方式；據統計，泰國男性的名字常帶有哲學智慧、吉祥好運，金錢財富、戰爭勝利、勇敢氣魄或繁榮昌盛等意義，而女性名字則常內蘊花卉水果、珍稀寶石、高貴美麗或祝福期望等寓意。

泰人極度相信運勢和命運，認為每個人出生的週間日，會有相應合適或不合適的用字差異，因此對應44個泰文字母之後，便會選擇適合自己命格的字母來取名或改姓，例如，某個字母是適合星期一出生的人，該字母就會被選作名字的開頭，或有該字母做為結構的詞彙為名，又若某個字母不利星期一出生的人，那麼就會儘量避開使用內含該字母詞彙的名字。

小名：日常生活中最常使用的名字

泰人通常在兒女出生之後，會替子女取用小名，而小名則常由一個泰文字母所拼成有詞意的單音節詞彙，或是沒有任何詞藻意義的純發音用字，因為這樣的小名叫起來簡單上口而且親切可愛，等到兒女漸漸長大之後，父母才會另取一個正式的名字，但在泰國農村許多農民逕將兒女小名作為正式名字，不會再另外費心取名。

泰國男性的小名通常會取用黃、綠、紅等顏色名，或獅、虎、象等猛獸名，又或是鼓、箏、琴等樂器名；而女生小名則常喚作橘、瓜、菜等蔬果名，或蝦、蟹、魚等漁產名，又或鳥、鴨、鳳等禽鳥名。事實上，泰國人的小名才是日常生活中最常被使用的名字，因為相互認識的友人，就算在辦公場域也可以只用小名來稱呼，不用稱呼彼此冗長的本名，因此常會出現一種有趣的現象，就是在許多認識多年的老朋友或老同事之間，經常發生不知道或不清楚對方真實姓名的窘境。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒