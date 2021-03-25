地圖看分區供水：全台水情吃緊，台中、苗栗4月6日起啟動「供5停2」分區供水

台灣目前水情吃緊，許多水庫的儲水量掉出安全範圍以外。經濟部昨（24）日宣布，苗栗、台中地區4月6日起啟動「供5停2」分區供水，部分地區則為減壓供水。設有專管的科學園區、工業區這波則可不必進入分區限水，預計將不致影響生產。

水情吃緊，4月6日起台中、苗栗「供5停2」分區供水

根據經濟部新聞稿，鑒於今（2021）年春雨持續偏少，近日春雨降雨量無顯著挹注水庫，且依中央氣象局最新降雨預報，未來一季降雨機率仍然偏少。因此為因應梅雨的不確定性，決定苗栗、台中及北彰化部分地區，自4月1日起工業用水戶節水率由11％提升至13％。

此外，苗栗及台中部分地區4月6日起，水情燈號改為紅燈，並啟動「供5停2」分區供水。苗栗與台中將各自分甲、乙區，甲區每週二、三停供，乙區則是每週四、五停供。

至於部分苗栗、台中及北彰化地區，由於內具獨立系統、擁有地下水井，或因減供水量操作不影響高地及管末地區用戶之轄區，為減輕民生用水衝擊，將採行「減壓供水」的方式。

《中央社》報導，經濟部長王美花進一步說明，估計苗栗約有6.4萬戶、台中約100萬戶受影響，政府會透過蓄水池、水車、載水點載水補充，降低缺水影響。至於分區供水實施到何時，王美花說：「要看老天賞不賞臉」，意即沒有時間表。

製圖：Steven Yeo；資料來源：經濟部

製圖：Steven Yeo；資料來源：經濟部

4月1日起，高雄轉為減量供水，連江地區轉為減壓供水

另外經濟部新聞稿也提及，由於高雄地區高屏溪流量亦持續降低，而連江地區南竿水庫蓄水量偏低，且東莒已由國軍開始載水支援。因此自4月1日起，高雄地區水情燈號由減壓供水黃燈，轉為減量供水橙燈（工業用戶自主節水7％）；連江地區由水情提醒綠燈，轉為減壓供水黃燈。

王美花強調，56年來最大旱，正是水庫清淤最佳時機，在總統及行政院長指示下國軍與民間將一起投入全力拚清淤，預計可擴增8座水庫清淤量168萬m3，並為強化水情燈號黃燈以下供水及應變需求。以最壞打算，做最好準備，減少對民眾衝擊及確保重要供應鏈生產不中斷，並籲請大家共體時艱，齊心抗旱。

科學園區「減供不停供」，不致影響生產

《中央社》報導，設有專管的科學園區、工業區這波可以不進入分區限水。王美花表示，科學園區、工業區也很努力節水，先前節水目標訂為11％時，他們就已經做到節水13％，4月6日會調整為15％。經濟部已與廠商討論過，不致影響生產。

王美花說，2015年抗旱過後經濟部逐一檢視全國狀況，總共有21處科學園區或工業區有專管供水。在這次苗栗、台中限制範圍之中只有台中科學園區、后里科學園區設有專管，可以減供而不停供，其他工業區則要供5停2。

週二、三停水的工業區有苗栗竹南科學園區、廣源科技園區；週四、五停水的工業區有苗栗竹南、頭份工業區。

台水3月30日起設「臨時供水站」

為因應苗栗、台中「供5停2」供水管制，《中央社》報導，台水公司表示，3月30日起會設置臨時供水站、整備載水點、規劃送水車提供民眾取水。

台水表示，一般而言，用戶都有水塔，水質穩定，在停水後的第一天使用，通常不會有黃水；針對部分沒有水塔用戶，台水公司替水質掛保證，再三強調不會有黃水出現。建議民眾可從小地方來節約用水，像是洗米水來洗碗筷，或洗菜水來澆花等，面對停水情形，則可使用家中浴缸、面盆等容器儲水。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範