美利率走揚 高收益債發揮長線收益力

經濟活動逐漸復甦加上市場預期通膨升溫，美國公債殖利率迄今攀升至1.5%，股、債等風險性資產價格隨之震盪。聯博認為，短期債券價格會受到利率走升的影響，信用債券表現優於利率敏感度較高的投資等級債券與公債。長期而言，債券評價將回歸基本面，信用債券仍可望受惠於全球經濟改善，建議投資人持續布局包含高收益債券、證券化資產與新興市場債券等具收益吸引力的信用債券，並以全球分散布局降低波動風險。

聯博投信固定收益投資策略師江常維表示，此波利率走升的主要原因為二。其一，自新冠肺炎疫情以來，美國政府推出大規模的財政刺激政策，加上解封後經濟活動仍面臨供給面吃緊的因素，推升通貨膨脹預期水準，造成美國國庫券殖利率走升。其二，美國國會再通過1.9兆美元的財政刺激法案，投資人樂見經濟活動強勁復甦，也成為推升利率上漲的力道之一。

聯博預期今年的利率水準會呈現「階梯式」的攀升趨勢，也就是「快速走升－盤整階段－再度走升」的循環。目前聯準會似乎尚未干預利率走勢，倘若利率攀升幅度擴大，或進一步對風險性資產造成顯著影響，屆時聯準會料將採取必要政策工具，維持市場與經濟活動的穩定。

面對利率與通膨走升的環境，該如何布局債券市場，成為許多投資人關注的議題。

江常維進一步解釋，相較其他資產類別，債券的長期總報酬主要來自票息收益，而非單靠價格變動。因此，當短期的市場價格反應利率走升預期後，透過長期且持續的投資，可獲取隨著利率走升而變得更具吸引力的收益水準，更彰顯時間對債券投資的重要性。

目前高收益債券相對於投資等級債券、公債更具有收益優勢，在經濟持續復甦的環境下，全球高收益債券仍可望有持續的表現。從歷史經驗來看，自2007年金融海嘯以來至2020年底，彭博巴克萊全球高收益債券指數在景氣落底後，上漲期間平均為23.6個月。且自1999年迄今，彭博巴克萊全球高收益債券指數有72%出現連續兩年的正報酬，顯示高收益債具有可參與景氣復甦時的漲勢，且兼具續航力的特性。

聯博也看好新興市場的收益吸引力。截至2021年2月28日，摩根全球新興市場債券多元分散指數(高收益債)殖利率約為7.4%，較彭博巴克萊美國高收益債指數利差4.3%較高。此外，新興市場基本面逐漸回穩，摩根大通新興市場高收益公司債違約率逐漸改善，加上強勢美元暫緩，吸引資金持續流入新興市場資產。因此在高收益債券策略中，加入新興市場債券，將可望增添收益機會。

此外，受惠於低利環境與與財政政策，房貸市場的基本面相較於2007年金融海嘯時期穩健。因此在高收益債券策略中，加入風險移轉證券(CRTs)與商用不動產貸款抵押債券(CMBX)等證券化資產，可望參與美國房市上漲機會。

整體而言，短期市場仍有波動，但對於投資人而言，在變動的環境中，應透過長期投資累積債券息收，以全方位的高收益債券投資策略，多元分散且靈活配置各類券種，以掌握可長可久的收益機會。

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