在吳哥窟旁蓋水上樂園？官方駁回柬埔寨最大博彩公司與中資的度假村開發計畫

柬埔寨政府3月23日停止了一項位於暹粒省（Siem Reap）鄰近吳哥窟、價值3億5000萬美元（約100億新臺幣）的非博彩綜合度假村建設計畫「Angkor Lake of Wonder」（ALOW）。該計畫由在香港登記上市、柬埔寨最大的酒店、博彩及娛樂運營商金界控股（NagaCorp Ltd）開發，該公司也是柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）唯一合法經營的賭場的母公司。

《金邊郵報》報導，金界控股於去年（2020年）11月宣布這項發展綜合度假村的計畫，柬埔寨文化藝術部 （Ministry of Culture and Fine Arts）在23日一份聲明指出，經過1月27日保護和開發吳哥遺址國際協調委員會（International Coordinating Committee for Angkor ,ICC-Angkor ）全體會議，以及後隨後兩個月分別兩場特別會議的討論，委員會認為ALOW「在現況下不能實施」，文化藝術部並未說明更多細節，不過提及其「與吳哥窟協調委員會意見一致。」

柬埔寨官方的柬埔寨通訊社（AKP）24日也發布新聞稿，指出柬埔寨文化藝術部已經駁回ALOW計畫。

根據金界控股，ALOW計畫預計使用的土地面積約為75公頃（吳哥窟面積約163 公頃），柬埔寨政府授予的租賃期長達50年，距離吳哥窟外圍禁區（outer restricted zone of the world-famous Angkor Wat）以南僅約500公尺，將建設道路連接度假村和吳哥窟，理念為「推廣NagaWorld及吳哥窟成為柬埔寨兩大旅遊地標的概念。」度假村內將包括酒店、水上主題樂園、室內高科技主題樂園、運河、水上巡航景點、會議展覽設施等，預計於2025年完工。

23日，ALOW被叫停的消息披露後，這家市值409億港幣（約1504億新臺幣）的公司，股價應聲下跌2.28%至港幣9.44元（34.71新臺幣）。然而，金界控股擁有金邊唯一合法經營的賭場營運商金界娛樂城（NagaWorld），近來也正計畫一項投入40億美元（約114億新臺幣）的「Naga 3」 計畫，開發於金邊南部桑園區（Chamkarmon）的「白樓」（White Building）。

寧靜與繁華

《美國之音》報導，金界控股的ALOW計畫由一家尚未命名的中國國營企業資助，計畫當中包括一棟擁有500個房間的奢華酒店「中國城」和人工花園及水道，這些都離吳哥窟不到一公里。

在1月底的會議，國際吳哥窟協調委員會就已經表明反對ALOW計畫的立場，根據聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO，聯合國教科文組織）指出。此外，聯合國教科文組織也認為，度假村會影響吳哥窟作為世界遺產的廟宇建築群。

柬埔寨文化藝術部的國務秘書Sum Map說，「這計劃唯一的錯誤就是規模太大。一方面，吳哥窟相當寧靜，另一方面，這計劃看似龐大又繁華，它們之間彼此矛盾。」不過，Sum Map並未回答政府是否會收回柬埔寨政府授予金界控股的土地租賃權。

《日經新聞》報導，Sum Map告訴《日經新聞》，政府的決定意味著該計畫不會繼續進行，「這項由金界控股提出的計畫已經被拒絕。」Sum Map說，「未來金界控股提出的開發活動，或者其他公有、私人公司，都必須維護世界遺產（World Heritage）的價值。」金界控股並未回應《日經新聞》對此置評的請求。

計畫遭拒「對金界控股而言是罕見的一記打擊」，因為一般認為其與柬埔寨政府關係良好。24日，金界控股在香港股市的股價下跌超過1.5%。

《美國之音》報導，金界控股的創辦人馬來西亞華商曾立強身價45億美元（約128億新臺幣），據《富比士》（Forbes）排名，為馬來西亞億萬富豪中的第四名。柬埔寨規定為國人不得在柬埔寨擁有土地，而曾立強去年已歸化為柬埔寨籍。2017年消息人士透露給《柬埔寨日報》 (The Cambodia Daily)和《金邊郵報》的資訊指稱，曾立強和柬埔寨總理洪森（Hun Sen）的家人與親政府媒體《高棉時報》（ Khmer Times）關係良好。

《日經新聞》報導，然而，金界控股即使在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情下被政府要求關閉三個月，並且失去國際旅客，但該公司的「復甦表現令人滿意」，因為他們成功抓住住在柬埔寨的外國人社群，包括來自中國、台灣和韓國的客人。根據金界控股2020年的財務報告，金界控股當年度經營博彩的收益為8億6900萬美元（248億），淨收入1億200萬美元（約29億新臺幣）。

《金邊郵報》報導，疫情影響加上2019年底洪森宣布2020年開始禁止線上博彩業，根據經濟暨財政部官員21日指出，2020年柬埔寨政府透過博彩業得到的稅收相較前年幾乎砍半，僅剩4000萬美元（約11億新臺幣）。

Photo credit: Reuters / 達志影像 金界控股1995年在金邊成立的「NagaWorld」酒店，是首家獲柬埔寨政府批准開設酒店、博彩等集合商業區。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒