在吳哥窟旁蓋水上樂園？官方駁回柬埔寨最大博彩公司與中資的度假村開發計畫

柬埔寨政府3月23日停止了一項位於暹粒省(Siem Reap)鄰近吳哥窟、價值3億5000萬美元(約100億新臺幣)的非博彩綜合度假村建設計畫「Angkor Lake of Wonder」(ALOW)。該計畫由在香港登記上市、柬埔寨最大的酒店、博彩及娛樂運營商金界控股(NagaCorp Ltd)開發,該公司也是柬埔寨首都金邊(Phnom Penh)唯一合法經營的賭場的母公司。

《金邊郵報》報導,金界控股於去年(2020年)11月宣布這項發展綜合度假村的計畫,柬埔寨文化藝術部 (Ministry of Culture and Fine Arts)在23日一份聲明指出,經過1月27日保護和開發吳哥遺址國際協調委員會(International Coordinating Committee for Angkor ,ICC-Angkor )全體會議,以及後隨後兩個月分別兩場特別會議的討論,委員會認為ALOW「在現況下不能實施」,文化藝術部並未說明更多細節,不過提及其「與吳哥窟協調委員會意見一致。」

柬埔寨官方的柬埔寨通訊社(AKP)24日也發布新聞稿,指出柬埔寨文化藝術部已經駁回ALOW計畫。

根據金界控股,ALOW計畫預計使用的土地面積約為75公頃(吳哥窟面積約163 公頃),柬埔寨政府授予的租賃期長達50年,距離吳哥窟外圍禁區(outer restricted zone of the world-famous Angkor Wat)以南僅約500公尺,將建設道路連接度假村和吳哥窟,理念為「推廣NagaWorld及吳哥窟成為柬埔寨兩大旅遊地標的概念。」度假村內將包括酒店、水上主題樂園、室內高科技主題樂園、運河、水上巡航景點、會議展覽設施等,預計於2025年完工。

23日,ALOW被叫停的消息披露後,這家市值409億港幣(約1504億新臺幣)的公司,股價應聲下跌2.28%至港幣9.44元(34.71新臺幣)。然而,金界控股擁有金邊唯一合法經營的賭場營運商金界娛樂城(NagaWorld),近來也正計畫一項投入40億美元(約114億新臺幣)的「Naga 3」 計畫,開發於金邊南部桑園區(Chamkarmon)的「白樓」(White Building)。

寧靜與繁華

《美國之音》報導,金界控股的ALOW計畫由一家尚未命名的中國國營企業資助,計畫當中包括一棟擁有500個房間的奢華酒店「中國城」和人工花園及水道,這些都離吳哥窟不到一公里。

在1月底的會議,國際吳哥窟協調委員會就已經表明反對ALOW計畫的立場,根據聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO,聯合國教科文組織)指出。此外,聯合國教科文組織也認為,度假村會影響吳哥窟作為世界遺產的廟宇建築群。

柬埔寨文化藝術部的國務秘書Sum Map說,「這計劃唯一的錯誤就是規模太大。一方面,吳哥窟相當寧靜,另一方面,這計劃看似龐大又繁華,它們之間彼此矛盾。」不過,Sum Map並未回答政府是否會收回柬埔寨政府授予金界控股的土地租賃權。

《日經新聞》報導,Sum Map告訴《日經新聞》,政府的決定意味著該計畫不會繼續進行,「這項由金界控股提出的計畫已經被拒絕。」Sum Map說,「未來金界控股提出的開發活動,或者其他公有、私人公司,都必須維護世界遺產(World Heritage)的價值。」金界控股並未回應《日經新聞》對此置評的請求。

計畫遭拒「對金界控股而言是罕見的一記打擊」,因為一般認為其與柬埔寨政府關係良好。24日,金界控股在香港股市的股價下跌超過1.5%。

《美國之音》報導,金界控股的創辦人馬來西亞華商曾立強身價45億美元(約128億新臺幣),據《富比士》(Forbes)排名,為馬來西亞億萬富豪中的第四名。柬埔寨規定為國人不得在柬埔寨擁有土地,而曾立強去年已歸化為柬埔寨籍。2017年消息人士透露給《柬埔寨日報》 (The Cambodia Daily)和《金邊郵報》的資訊指稱,曾立強和柬埔寨總理洪森(Hun Sen)的家人與親政府媒體《高棉時報》( Khmer Times)關係良好。

《日經新聞》報導,然而,金界控股即使在「COVID-19」(2019年新型冠狀病毒疾病,以下簡稱武漢肺炎)疫情下被政府要求關閉三個月,並且失去國際旅客,但該公司的「復甦表現令人滿意」,因為他們成功抓住住在柬埔寨的外國人社群,包括來自中國、台灣和韓國的客人。根據金界控股2020年的財務報告,金界控股當年度經營博彩的收益為8億6900萬美元(248億),淨收入1億200萬美元(約29億新臺幣)。

《金邊郵報》報導,疫情影響加上2019年底洪森宣布2020年開始禁止線上博彩業,根據經濟暨財政部官員21日指出,2020年柬埔寨政府透過博彩業得到的稅收相較前年幾乎砍半,僅剩4000萬美元(約11億新臺幣)。

Photo credit: Reuters / 達志影像 金界控股1995年在金邊成立的「NagaWorld」酒店,是首家獲柬埔寨政府批准開設酒店、博彩等集合商業區。

