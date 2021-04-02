那些年「抗拒」迷失的中華職棒球星：周思齊

文：史丹利視角的體育世界

大家都知道，中信兄弟的周思齊，2020年不僅僅是回春而已，打擊表現已經可以說是來到「生涯年」等級，轟出的全壘打支數已經比他拿下年度MVP的2012年還要來得多，完全看不出是一個即將要滿39歲的老將。

但許多人可能不太知道，周思齊現在能留在職棒場上打球，其實是一件非常不可思議的事，走過了人生的最低谷，經歷球隊轉賣還有假球案的衝擊，披上黃衫軍戰袍找到屬於自己的位子，這一路走來到底有多不容易，就讓今天的文章來告訴你。

出生自花蓮的周思齊，小時候最先喜歡上的運動其實是足球，因為球隊解散了，才改加入光復國小少棒隊，在他的棒球世界中，最欣賞的，就是「世界全壘打王」王貞治。

尤其是王貞治的書裡曾強調過，自己最自豪的，就是絕對沒有人可以超過他的揮棒次數，現在跟未來都沒有，這也讓周思齊明白，要成為一名偉大的球員，背後一定得付出別人難以想像的努力。

曾是打雜的C隊球員

雖然喜歡上了棒球，但直到國中畢業前周思齊都沒有任何國手資歷，甚至也沒有高中球隊主動吸收，教練也曾經勸他放棄打棒球，繼續下去可能只是浪費時間而已。

學業成績不錯的周思齊，原本也考慮升高中專心讀書，想不到因為好友曹錦輝受到高苑工商邀請，希望小曹能加入球隊，但他卻說「如果周思齊不去，我就不去」，也因為好友的鼓勵，周思齊選擇再給自己一次機會。

高苑工商是當時青棒的強權，內部又分為A、B、C三個隊伍，而周思齊當然是被分在C隊，不只是實力與其他人相差一大截而已，甚至連練球時間都要靠自己爭取，還得出公差、清理球場，替學長們洗球衣等等，簡單來說，就是打雜的。

看著曹錦輝高一就進入A隊，還能代表台灣出國比賽，周思齊的心情當然很複雜，但這也同時給了他動力，拼命地努力練習，直到高三終於升上A隊，並於1999年首度當選世青賽中華隊國手，雖然在熱身賽滑壘受傷，正式比賽也僅有代打上場的紀錄，但也因此讓他體悟到「身體健康」才是球員最重要的課題。

考上輔仁大學體育系的周思齊，慢慢地在成棒階段闖出名堂，大一就加入了中華隊的培訓隊，大二又獲選為亞錦賽國手，又因為出色的外型，周思齊成了輔仁的外野看板球星，而他也決定在畢業後投入第一屆代訓選秀會。

當時的代訓選秀會是兩聯盟合併後第一次，集結了眾多菁英，包括林智勝、林恩宇、林岳平等人都是那年的選秀首輪，而周思齊直到第三輪才被誠泰太陽給選走，當時他與黃泰龍（黃仕豪）一同入隊，長相被說很像是「棒球界的陳信安」，而周思齊還真的曾在當兵的時候與信安成了同袍，連班長都說，一定要比對身高才能看得出來。

然而，就在代訓結束前夕，周思齊卻因肩膀受傷必須動刀，誠泰董事長林致光仍舊選擇和他簽約，僅管進職棒前兩年都沒有什麼表現的空間，但卻在2007年利用有限的上場空間，繳出亮眼的成績，整季92場的出賽維持0.308的打擊率附帶7轟，也成了毒牙打線闖進季後賽的重要功臣之一。

在那個年代，重訓鍛鍊在台灣還不是顯學，原本進職棒時身材瘦弱的周思齊，卻在誠泰時期的隊友鄭景益、丘昌榮的鼓勵下一同重訓，慢慢的自己也產生興趣，也可以說是他開始重訓的契機。

「黑米事件」的衝擊

好不容易拼到了主力球員，誠泰卻在2007年底走入歷史，取而代之的，是「地獄操盤手」米迪亞暴龍的加入，整支球隊教練、管理到翻譯，都有組頭的人混入其中，看著隊友一個接著一個向下沉淪，周思齊幾乎沒有一天可以安穩打球。

他多次分享過自己在那年遭遇到的「荒謬」經歷，威脅利誘甚至色誘都有，曾經看到桌上「一邊擺著錢」，「另一邊則擺著槍」，錢是厚到他從來沒看過的程度，那槍的用意也很明顯了，如果不配合，恐怕會被處理掉。

還有之前去外地比賽住飯店，球隊的管理人員來敲門，他跟室友用房間的貓眼看出去，發現外面站一排小姐，嚇得他們躺回去裝睡，這種方法或許對某些球員行得通，但對於周思齊而言，是無用的。

在那個時空背景下，周思齊已經分不清楚自己周圍的人到底是隊友還是敵人，面對組頭的糾纏，周思齊不曾動搖過，但表面上也不能惹毛他們，必須笑笑地面對，拖過一天是一天，等待著撥雲見日的那天到來。

只不過，在「黑米事件」爆發後，明明什麼都沒做的周思齊，是以證人的身份去地檢署應訊，但從外界的角度看起來，就像被貼上了標籤一樣，甚至連周遭的親朋好友都對他產生疑心，而在球迷的眼中，他到底是不是清白的，也無人知曉。

周思齊在他的書中說過，因為經歷過在米迪亞發生的事情，讓他一度對人充滿了不信任感，不僅對陌生人會充滿著懷疑，就連對認識的人也會抱著警戒心，後來壓力大到甚至開始掉頭髮，身體跟心理狀況都受到了嚴重的影響。

但難能可貴的是，身處在如此險惡的環境中，他還有辦法在2008年繳出0.330/0.394/0.467的打擊三圍，入選了年度外野最佳十人，與隊友郭銘仁成了當年唯二參加頒獎典禮的暴龍球員。而他印象很深刻的是，走紅毯的時候，前一個球員彭政閔受到熱烈的歡呼，而換他走的時候，現場卻是鴉雀無聲。

如果用「孤立無援」這四個字來形容周思齊當時的境遇，應該是再適合不過的了，站上頒獎典禮台，周思齊知道沒有人會幫自己說話，媒體不會、球員跟教練不會、心碎的球迷們更不會，所以他只能靠自己講出心聲，而這段得獎感言，我現在重新聽一遍，還是全身起雞皮疙瘩。

不只是為自己，周思齊也是為了其他清白的球員所講，也終於盼到了聯盟的重視，2008年底舉辦「特別選秀會」，周思齊最終獲得了兄弟象的第三輪指名，選他進來的，正是那個自己小時候在部落相當崇拜的黃衫軍球星王光輝。

誰也想不到，披上黃袍沒多久，周思齊又看著自己的隊上爆發「黑象事件」，但卻已經撃不倒他了，這次他化身為隊上的老大哥，背負著更大的責任，帶領兄弟象一步步走出黑暗期。

2010-11連兩年全勤出賽，周思齊更在2012年大爆發，當年度收下三座單月MVP，繳出OPS+177.3的火力，僅次於打擊王潘武雄名列第二，全壘打支數更是生涯首度突破雙位數，來到單季21轟的新高，除了拿到外野最佳十人以外，還獲選為年度MVP的殊榮。

這座年度大獎，也是周思齊獻給剛2020年去世的父親最好的禮物，從失業球員到年度MVP，周思齊已經把自己的努力轉化為成績，年底除了接連入選亞錦賽及經典賽國手名單以外，更受到年輕球員一致推崇，擔任台灣隊長，領導能力自然是備受肯定。

回饋基層棒球

剛好也在2012年底，周思齊的中職年資已經滿八年之久，他也隨即行使了自由球員的權利（完成大學學業者是八年符合資格），成為繼彭政閔、陽建福之後的第三人，為自己贏得了一份五年3240萬元的大型合約，他也同時宣布成立「周思齊培育基層棒球人才獎助學金」，也就是現在的「球芽棒球發展協會」。

而2020年樂天桃猿的選秀首輪馬傑森，就是周思齊「球芽獎學金」得獎名單的第一批選手之一，從書籍、衣服再到球具，周思齊以自身力量回饋基層棒球，如今馬傑森長大，也決定「以芽還芽」的傳承下去，固定每年資助一位光復國小的小朋友獎學金，也形成棒球場的一段佳話。

除了創辦球芽，周思齊也在2018年接任了職棒球員工會理事長，致力於四大球員發展面向，包括參與國際賽的尊重、改善基層棒球發展、勞資團體協商及退役球員照顧，希望能為選手發聲，自己也不斷進修，後來更考取台師大的台灣史研究所，並出版個人著作《周思齊的九局下半》，把棒球教會他的那些事記錄下來。

特別提一下，在五年合約走完後，周思齊與中信球團對於下一份合約遲遲無法達成共識，而為了建立更好的制度，身兼理事長的他也勇敢提出「薪資仲裁」，雙方也真的走上仲裁庭，成為中職史上第一次，雖然最終他提出的請求遭到駁回，但已經達到球員方的目的。

當然，要衝擊體制並帶領整個大環境改革，周思齊本身的成績一定要能維持住，而要能打出成績的第一件事，就是必須保持身體健康，自加盟兄弟以來，今年邁入第13個球季，周思齊僅有兩個球季出賽場數未破百，年平均出賽達到107場，現在已經是中職史上出賽數排名第四的偉大球星，貢獻度自然不在話下。

雖然前年多半以代打身份出賽，各項數據都寫下生涯新低，讓大家一度認為周思齊已經來到自己的「九局下半」了，想不到去年卻因為隊長林智勝的受傷，使得他暫代職務，出賽機會也自六月開始慢慢增多。

在六月份以前，周思齊的打擊率僅0.213附帶1轟，但獲得了穩定上場的空間後，他慢慢找回手感，不只是打擊率回升到三成以上，全壘打更是一發接著一發，直至球季結束共轟出22發紅不讓，寫下個人單季新高，比他拿到年度MVP那年的成績更鬼神，連他自己都開玩笑說：

我可以自願被藥檢嗎？大家都說我吃藥，很困擾欸。

前面有提過，周思齊接觸重訓的時間很早，進入兄弟後更是學習科學化的訓練，除了飲食控制外，當然也注重睡眠品質，更重要的是持之以恆，他把棒球這項運動當成一生的志業，每一場比賽都有需要學習的課題，總是想著如何讓自己技術更好，更加接近成功。

如今中信兄弟陣中，周思齊是少數曾參與2010年總冠軍的班底之一，這幾年黃衫軍確實錯過太多次重返榮耀的機會，周思齊能否在退役前與這批年輕新血重返榮耀呢，就讓我們拭目以待吧。

補充一下，關於周思齊的綽號，2020年有很多人稱呼他為「老鬼」，這也是從統一獅「外野三鬼」的封號引申而來的，但我最佩服的，還是他把鄉民給的綽號「甩恩齋」變成自己的個人品牌，這原本是球員都會很在意的負面綽號，但他卻能將他變成正面行銷，這個氣度也絕對不是尋常人會有的。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航