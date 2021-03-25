【專訪】川普前中國政策首席顧問：中共官員會談時的嗆聲，反映北京對拜登政府希望破滅

（中央社）美國前總統川普政府的中國政策智囊余茂春在美國時間24日接受《中央社》專訪時說，中共高層官員在與美方會談時公開嗆聲的表現，反映出北京對美國新政府的希望破滅，他並說，中共若不改弦易轍，在國際上只會更加孤立。

余茂春曾在前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）任內擔任國務院中國政策首席顧問，今年一月隨川普政府卸任後，與蓬佩奧一同到華府智庫哈德遜研究所（The Hudson Institute）任職，兩人並先後接受《中央社》專訪。這是台灣媒體對這兩位反中要角的首次訪問。

中國在美中會談的醜劇不只說明外交失敗，也「教育」美國人與許多國家

余茂春在訪談中指出，上週在阿拉斯加舉行的會談，是中方懇求美方舉辦，北京主要目的是要拜登政府把前任川普時期對中國的政策整個扭轉過來，因為他們覺得「中國一點錯都沒有，全是川普政府裡面幾個人在搗亂」。中國外交部發言人趙立堅曾說，中方是應邀與美方官員舉行高層戰略對話。

余茂春表示，在會談前幾個星期，北京已經認知到扭轉美國對中政策的希望落空，因為拜登政府基本上延續川普政府的政策，包括在新疆、西藏、台灣、香港、貿易及台灣海峽、南海地區安全性等關鍵問題上，與歐洲聯盟、五眼聯盟國家保持密切聯絡。

他說，北京覺得希望破滅，便惱羞成怒，想藉阿拉斯加會談來「撒潑」，透過把美國大罵一頓達到對國內的宣傳效應。他說，參與會談的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪「由過去溫良恭儉讓形象轉為戰狼」，無疑是經過習近平授意。

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余茂春認為，美中吵架並非壞事。他解釋說，中方在阿拉斯加情緒爆發而導致的醜劇，不只說明中國外交失敗，也教育成千上萬美國人及許多國家。他說：「以前對中共稍微有點幻想的這些人，都沒有幻想了。」

談到美中關係未來，余茂春表示，若北京行徑不改，不管美國由哪個黨派入主白宮，美國對中國的政策基本上都不會改變；拜登政府與前任川普政府一樣，都願意跟中共接觸，但接觸後的關係走向，同樣完全取決於中共自己的行為。

余茂春說，美國人民對中共統治、美中關係性質有重新的認識，對美國外交政策而言會是非常強大的基石與推動力。此外，反映民意的美國國會，對中共看法基本上一致，過去幾年通過的中國相關法律也有高度一致性，「任何美國的總統，不管哪個黨的，都必須要尊重這個現實」。

正因如此，余茂春表示，他對川普任內所制定對中國政策的延續性與生命力，抱持很大的希望。

中國若不遵守國際規則競爭，在世界上更形孤立

對於美中競爭未來如何發展的問題，余茂春指出，中國應該放棄列寧主義式的思想，改用和平、心平氣和並在講規則的原則下和歐盟、美國等世界各國競爭。這包含確保貿易公平、停止竊取西方產業祕密和軍事機密等。

余茂春強調，在承認國際規則情況下競爭，才是正確的出路；如果中國不遵守這些規則，會在世界上更形孤立。

他也直言，共產主義是一種虛幻的許諾，在理論上講不通，在實踐上更是破滅，因此在中國沒有前途。他說，這點中國老百姓都知道，共產黨裡很多人也知道，只是沒有人有勇氣跟膽量去戳破皇帝沒有穿衣服的現實。

過去4年，川普政府奠定美中戰略競爭基調，積極聯合歐亞國家反制中國，促使西方與世界各國從對中國的幻想中清醒過來。美中雙邊關係則因貿易、台港新疆、5G資安和南海等議題明顯惡化。

自1月20日上任以來，拜登政府對中國維持戰略競爭調性，也多次關切北京侵略性的言行。在參加美中高層18日的阿拉斯加會談前夕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）大動作點名24名中港官員損害香港自治，22日出訪歐洲首日，也聯合歐盟、英國與加拿大制裁在新疆推行種族滅絕行動的官員。

台灣是民主的楷模，「中國人的圈子都該學學」

美國前任川普政府的中國政策顧問余茂春在美國時間24日接受《中央社》訪問時說，台灣是民主楷模，值得中國人學習，而且台灣民主的成就與美國的命運息息相關，正因如此，美國對台灣才會有堅定不變的安全承諾。

余茂春在接受專訪時說，台灣民主轉型成功跟人民的努力和民主素質有巨大關係。他說，台灣是個非常健康的社會，是民主的楷模，並直言：「中國人的圈子都應該學學台灣。」這是余茂春首次接受台灣媒體的訪問。

在川普任內，美台關係時有突破，雙邊官員的交往逐漸公開化，美國也顯著加大挺台力道。對此，余茂春說，這反映美國重視台灣的民主成就，且努力讓政策與時俱進。

他指出，美國對台灣的防衛承諾，不僅是為了保護台灣、阻止中共海外權力擴張，更重要的是保衛台灣所代表的理念和價值，以及台灣人民所取得非常有價值的民主成就。他說，「這種成就跟美國命運是息息相關的」。

美國政府和各國學界多年來在討論是否協防台灣時，始終有一派主張，如果美國坐視中共以武力侵犯台灣，將會使美國失去盟邦的信任。最新一篇由英國知名歷史學家佛格森（Niall Ferguson）發表的文章更指出，美國如果讓台灣落入中共手中，將失去全球的龍頭地位。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為2012年，時任中國國家副主席的習近平在加利福尼亞州南門的國際研究教育中心，與時任美國副總統的拜登回答學生的問題。

交往限制解除，反映美外交現實性改變

談到前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月20日卸下國務卿職務之前11天解除美台多年來的交往限制，余茂春在受訪時透露，他不只參與這項決策過程，而且「非常投入」。

余茂春表示，這項決策牽涉美國政府的重大政策，「不是余茂春、蓬佩奧兩個人就能做這個事」，而是參考多人的意見。他說，這個決定是正確的，而且反映美國目前的對華政策、對台灣政策與整個外交基石現實性的改變。

他指出，美方不能沉溺於陳規舊俗，「要有創新、要有現實感，還要有勇氣」，因此他們將美台政府接觸約束規章全部廢除。他笑稱：「中國大陸講『與時俱進』，我覺得就是這個意思。」

美台交往限制存在多年，期間曾多次調整，當中包含台灣駐美代表處人員不得進入美國國務院、台方不得在雙橡園升旗，及美國政府機構內不得展示中華民國國旗或中華民國的其他主權象徵等。限制一解除，除了在美國國內，駐在他國的美台官員也紛紛打破過去彼此接觸的限制。

蓬佩奧3月稍早接受《中央社》專訪時，曾以「瘋狂」、「不合理的愚蠢行政限制」批評美台官員昔日接觸綁手綁腳的現象。

一國兩制崩壞動搖美一中政策？美先真正把台灣當盟友對待

至於美國對台海兩岸政策的問題，由於中共對香港「一國兩制」的承諾逐漸崩壞，要求美國重新思考對台政策的呼聲隨之而起，但余茂春指出，美國對台政策如何修改以及美方「一中政策」是否可能改變的問題「比較複雜」。

不過，他強調，美國首先要做到的就是尊重台灣人民意願；台灣絕大部分民意不是要跟中國統一，是要維持現狀，美方就要尊重這個現實。另一部分是美國稱台灣為盟友，就要真正把台灣當成盟友來對待。

余茂春認為台灣是個非常了不起的社會，台灣人民取得舉世矚目的驚人成就，從專制政權和平轉型成完全開放、自由和進步的社會，軍隊、警察等專制體制下的國家機器，轉型後也都完全服從民主的原則。

他曾在2000年到台灣觀選，對台灣民主成熟程度留下深刻印象。余茂春回憶，當時選舉造勢非常激烈，絕大部分台灣人民都參與選舉過程，但特別引起他注意的，是中央選舉委員會扮演的角色。

余茂春說，中選會是個很小但很關鍵的機構，負責驗證票數合法性及監察是否有選舉舞弊的情事。令他意外的是，在當年選舉競爭如此激烈的情況下，選舉結果交由一個小小機構來驗證核實，卻沒有一個人說不公平。

他認為，這代表人民對台灣的民主制度有充分的信心，對民主機制與公平性完全放心。余茂春說道，「這就表明台灣民主非常成熟，即使是在剛開始的時候就很成熟。」

余茂春於1962年生於中國安徽，1985年遠赴美國修讀碩士、博士學位後定居，在美國海軍官校任教多年。過去幾年余茂春受到時任國務卿蓬佩奧倚重，獲延攬出任國務院首席中國政策顧問，參與諸多美國對中國和台灣重要政策路線的制定。

余茂春卸下政府職務後，轉往華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）擔任資深研究員，再次與蓬佩奧共事。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範