以色列兩年內第四次大選依然身陷僵局，納坦雅胡能否連任看小黨臉色

編譯：吳宗宜

兩年內的四次大選

以色列聯合政府於2020年12月解散後，在今（2021）年3月23日舉行了兩年內的第四次大選。

根據《半島電視台》表示，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和他領導的聯合黨（Likud）仍然很受民眾愛戴，但是，最新出口民調顯示，本次選舉仍無法及時穩定以色列政壇的動盪情勢，是否能產生一個穩定的政府仍在未定之天。

以色列為一院制、比例代表制選制的內閣制國家，國會席次為120席，政治上屬多黨制，國內政黨林立，過去沒有單一政黨能在議會中取得過半席次，均須組成聯合政府執政。

以色列國會於本次選舉前，執政聯盟為總理納坦雅胡領導的聯合黨、國防部長甘茨（Benny Gantz）所領導的藍白聯盟（Kahol Lavan）、沙斯黨（Shas）、聯合妥拉猶太教（United Torah Judaism）、工黨（Labor）及數個小黨所組成，而主要反對黨為未來黨（Yesh Atid）、左翼／阿拉伯裔政黨聯盟的共同未來（Joint List）、以色列是我們的家園黨（Yisrael Beiteinu）、梅雷茲黨（Meretz）、極右翼的猶太復國主義黨（Religious Zionism Party）及右傾聯盟（Yamina）。

納坦雅胡稍早推文感謝他的支持者，說到，「在我的領導下，聯合黨和右派都取得了巨大的勝利，聯合黨在選後依然是最大的政黨，很明顯，大多數以色列人是右翼分子，並希望有一個強大，穩定的右翼政府。」

同時，主要反對黨、中間派未來黨黨魁拉皮德（Yair Lapid）也表示其政黨將在以色列國會中贏得16至18個席位，並說，「我對未來黨成就感到自豪，今晚我已開始和反對納坦雅胡派的各黨領導人舉行會談，接下來的幾天也會持續進行，我會竭盡全力為以色列建立一個穩定的政府。」

而領導預計將拿下7席的藍白聯盟黨魁甘茨則表示，「我會盡我所能組成一個反納坦雅胡的陣線。」如果雙方組成穩定執政聯盟的談判再次失敗，以色列可能將被迫在兩年內舉行第五次選舉。

納坦雅胡的信任投票

符合資格的選民中，有超過67.2％的人參與本次投票，這被普遍視為對納坦雅胡領導的全民信任投票。

納坦雅胡這位現年71歲的總理自2009年起持續領導以色列，而他在1990年代後期也曾任總理3年。根據《BBC》報導，他的競選政策著重於以色列領先世界的新型冠狀病毒疫苗接種計劃，以及與部分阿拉伯國家的關係正常化。但他來自各政治光譜上的反對者們稱，納坦雅胡目前因貪腐指控而受審，他不應該繼續任職，對此納坦雅胡則否認有任何不當行為。

納坦雅胡的反對者包括他的三位前副手，他們認同他的民族主義思想，但反對他獨裁式的領導，他們認為納坦雅胡在控制新型冠狀病毒疫情上相當的失敗，特別是允許基本教義派盟友無視封城防疫規定而引發大規模感染，至今導致以色列超過6000人死於新型冠狀病毒，而經濟上則陷入雙位數的高失業率困境。

他們也抨擊納坦雅胡在涉嫌貪腐而遭起訴下，不適合領導以色列。

納坦雅胡是第一位在任期間被起訴的以色列總理，他也被指控詐欺、違反信託義務和接受賄賂等罪名，但他皆否認這些指控。

納坦雅胡的競選策略圍繞兩個議題，首先，他提到自己在外交上的成功：在不對巴勒斯坦人作出顯著的讓步下，成功與阿拉伯國家締造和平。在美國前總統川普（Donald Trump）的幫助下，他迅速批准了與阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥的正常化協議，並宣布了與蘇丹的合作意向聲明。

另一個面向則是新型冠狀病毒疫苗接種上的成就。納坦雅胡曾在推文寫到，「以色列是疫苗接種的世界冠軍。」不可否認的，迄今為止以色列確實以快速而廣泛的為其公民接種疫苗而聞名，沒有其他國家可以比肩。

《德國之聲》的記者克拉默（Tania Krämer）也提到，納坦雅胡所領導的政府在疫苗接種的工作上有出色的表現，三個月內便讓以色列約80％的成年人口接種疫苗，這是沒有任何其他國家可以比擬，而以色列餐廳和各類商店也正好在選舉日當天重新開放營業。

但是，情況並沒有看起來那麼樂觀。

特拉維夫大學政治學副教授阿布洛夫（Uriel Abulof）對此表示：「以色列政府過去一整年在因應疫情上都相當失敗，只有疫苗接種上成功，但納坦雅胡推諉防疫失敗的過錯，只希望獨攬疫苗接種成功的讚美。」本次選舉時的大哉問，是選民記得政府備受批評的新型冠狀病毒鎖國政策，還是記得政府成功進行的疫苗接種政策？

此外，新任總理不僅需要維持及兼顧聯盟，也需要在經濟困難的情況下為人民服務。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

以色列大選結果仍在未定之天

在近兩年的前三屆選舉中，納坦雅胡和他的對手們都未能組建穩定的執政聯盟，當前的聯合政府是總理納坦雅胡與國防部長甘茨協議權力分配的結果，協議由納坦雅胡擔任18個月的總理後再由甘茨擔任18個月，但該政府僅維持7個月，便於去（2020）年12月瓦解。

根據《衛報》及以色列大報《國土報》報導，3月23日選舉的出口民調顯示，納坦雅胡領導的聯合黨仍將成為第一大黨，約佔31－33席（但低於上次選舉中的36個席位），而由於與甘茨的分裂，即使在與盟友沙斯黨、聯合妥拉猶太教和其他右派政黨（如基本教義派的宗教黨）合作下，其聯盟占國會總席次仍不一定能過半（52－53席），反對派聯盟則不到60席，雙方都需要爭取其他小黨加入，否則無法組成聯合政府。

納坦雅胡也爭取對極右翼猶太復國主義黨的支持充滿信心，該政黨包含極端主義者卡哈內（Rabbi Meir Kahane），這位因為種族歧視被以色列國會禁止參選的拉比追隨者，此黨有望在此次選舉中贏得約7個席位。

根據專家向《CNN》指出，如果納坦雅胡成功爭取到該黨支持，再爭取到柏內特（Naftali Bennett）領導的右傾聯盟（有望贏得7至8席）加入這個聯合陣線，那麼由納坦雅胡領導的聯盟將可能達到執政最少所需的61個席次。

對此，納坦雅胡的前忠實擁護者柏內特未明確表示他將支持哪一方，而在民調公布後隨即聲明，「我只會做對以色列有利的事。」

納坦雅胡在臉書和推特上將本次選舉描述為右翼的巨大勝利，但他沒有在隨後的選舉之夜演講中重申他的勝利宣言，他對支持者說，「我將與所有支持我們原則的民選代表接觸，我不會排除任何人。」並明確的向柏內特點頭致意。

選舉最終結果須本週稍晚才能確定，而以往以色列的出口民調並不一定100％準確，聯合黨支持者告訴《CNN》，他們對民調結果感到滿意，但他們從以前的選舉中知道，即使出口民調的預測只有一、兩個席位預測不準，以色列也可能很快再次陷入政治僵局。

在擁有120個席位的以色列國會中，需要擁有絕對多數的61個席位才能組建政府，而除非納坦雅胡或反對派建立聯盟、組成聯合政府的談判能設法打破僵局，否則以色列可能會在兩年內進行第五次選舉。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範