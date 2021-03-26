諮商心理師：你沒有義務原諒傷害你的人，但別讓「不原諒」掌控你的人生

文：創傷、發展與療癒（吳東彥諮商心理師）

「心理師，我應該要原諒那個傷害我的人嗎？」這是許多受創的人常常會問我的一個問題。

這個問題很難回答，也很難找到一個令人滿意的答案。因為只要我們選擇原諒對方，似乎就對不起受傷的自己。但若不選擇原諒，似乎得要持續輪迴在無盡的悲痛之中。原諒與不原諒，都是難。也因如此，不管選擇哪一邊，感覺自己都是「錯」的。

你沒有原諒的義務

當我們在身痕累累後，傷害你的人卻依舊每日談笑風生，對於你的生活不屑一顧，而你卻始終得不到對方的道歉，這種心情更是讓人忿忿難平。一想到這些，心中難免會想要報復對方，或是無所不用其極地想讓對方嚐點苦頭。否則，若是將自己所受的傷給輕輕放下，那麼這樣的自己到底又算什麼？

其實，我們都沒有原諒別人的義務。只是，當我們糾結於自己是否要原諒對方時，或許我們真正難以寬恕的對象，不只是那個傷害我們的人，還有我們自己。

若是你正在詢問自己這個問題：「我應該要原諒那個傷害我的人嗎？」我很想邀請你接著問自己這個問題：「不管你選擇原諒或不原諒，你都有辦法接受這樣的自己，甚至『原諒』這樣的自己嗎？」

不管選擇原諒或是不原諒，你都沒有錯。重要的是，不管我們做了哪個選擇，我們都可以接受自己的選擇，而不隨意苛責自己的選擇。

別讓「不原諒」掌控了你的人生

雖然我們都有權力選擇原諒或不原諒對方，但是重要的是，我們如何不被自己的選擇所掌控。

由於無法原諒他人給自己所造成的傷害，有些人為了替自己出一口氣，為了讓對方體會自己所受的苦，他們的生活中開始被「報復小惡魔」所掌控，「廢寢忘食」地思索著如何替自己討回公道。為此，他們犧牲了自己的生活、忽略了自己的家人、葬送了自己的工作，甚至傷害了自己。縱使他們最終替自己討回了公道，但是在目標達成的那一刻，他的生活卻幾乎什麼也不剩了。這是相當可惜的一件事情。

舉例來說，曾有一個孩子長期受到父母親的疏忽與虐待，為了報復父母親，這個當事人開始在學校作亂、在街頭打架，甚至開始出現偷竊行為。做出這一切的行為，就只為了讓父母親頻於奔命於學校與警局。雖然這樣做可以讓這個孩子為自己出了一口氣，但他似乎也逐漸葬送了自己的未來。或者是，有一些遭受情傷的人，看著伴侶不斷劈腿，在氣憤之下，自己也開始上夜店尋找一夜情，為的就是替自己出一口氣，好讓伴侶也體會一下「被劈腿的滋味」。然而，這樣的生活真的是他們想要的嗎？

因此，不管我們選擇原諒與否，我們同時還必須思考的是：

我可以接受自己的選擇，並且不苛責自己的選擇嗎？ 不管我選擇原諒或不原諒，我知道自己想要什麼樣的人生與未來嗎？ 不管我選擇原諒或不原諒，我可以用疼惜自己、愛自己的方式好好繼續生活嗎？

人生的困難在於，我們很難時時做出一個完美、正確又令人滿意的選擇，我們只能在每個不同的狀況當中，盡可能地做出一個最好的選擇。但是，不管我們做了什麼樣的選擇，我們都別忘記要繼續疼惜自己、肯定自己。

「原諒」與「姑息」是不同的

值得一提的是，我們需要區分「原諒」與「姑息」的差別。一個最簡單的區分方式是：傷害是否正在發生、持續發生。

舉個例子來說，當一個人每天都受到另一伴的暴力對待，或是自己的伴侶頻繁的劈腿、外遇，但是這個人總在暴力發生後選擇「原諒」。這種「原諒」並不會為自己的處境帶來太大的益處，而很可能讓對方持續出現暴力或是劈腿、外遇的行為。如此一來，這種「原諒」可能就是一種「姑息」。

如果你的原諒是一種「姑息」，那麼這可能不僅無法給你的現況帶來任何幫助，還可能讓你持續身處在受傷的輪迴之中。而在這樣的狀況中，思考如何讓自己身心平安、健全地好好生活，或許才會是第一要務。

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本文經創傷、發展與療癒授權刊登，原文刊登於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航