政院推拍板組改成立「數位發展部」，科技部改回「國科會」

行政院會今（25）日通過「數位發展部」等相關組織調整法案，整合「電信、資訊、資安、網路與傳播」五大領域，郭耀煌政委擔任召集人，三大施政目標包括確保國家資通安全、促進數位經濟發展，以及加速國家數位轉型。同時將科技部刪除，改為國科會。將送立法院審議。

「數位發展部」要做什麼？

行政院表示，「數位發展部」是社會各界期盼已久，也是一直以來許多立委關切政府應該優先成立的專責機關。未來該部將會整合「電信、資訊、資安、網路與傳播」五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源運用等，並有擴增些許前瞻型任務。盼利用此次組織調整，加速促進國家數位轉型，並做好相關資通安全維護工作。

數位發展部也會扮演「國家數位發展領航者」角色，統籌產業、政府、社會與國民生活數位轉型之基礎工程及環境整備，以及資通安全、資料治理、監理沙盒、人才培育與法制規範等業務，協助各機關落實數位治理。為利數位發展部後續規劃推動作業，會先行設立籌備工作小組，請郭耀煌政委擔任召集人，邀集相關機關研商，並向立法院說明。

今天記者會上，郭耀煌表示，成立數位發展部的優勢在於面對數位發展，有很多新興且複雜的業務；例如資通安全、資料治理等，甚至要推動新的應用，必須要有充分的執行力、專業專責的機關來執行，不單純是協調問題。掛牌時程要看立法院何時通過，到時會正式成立籌備處，就業務、人員的細節做確認，並做系統建置，預估籌備處成立後的半年到1年內可以正式掛牌，最快應該是明年第1季。

數位發展部也會整合國家通訊傳播委員會（NCC）的通訊傳播產業與輔導業務，並整併其他部會電資相關業務，包括國發會資管處政的府資訊管理業務；經濟部技術處、工業局電資組等業務；交通部郵電司的電信業務，並將整併行政院資安處且升格為資安署。

郭耀煌也說表示，除團隊擴增之外，也要強化跨機關資安聯防及應變機制，掌握自主資安科技，提升早期偵知、預警機制，降低損害風險；希望積極扶植台灣資安產業，「政府與民間串成公私協力的資安國家隊」。另外還要促進數位經濟發展，聚焦在軟體產品與服務、系統整合與垂直運用、電子商務與數位內容、智慧資料服務等。以目前生產毛額約新台幣6000 億元、就業人口26萬計算，和台灣具優勢的硬體製造業約2.7兆元規模、42萬就業人口還有一段差距。

Photo Credit:行政院提供

《遠見》之前分析，數位發展部首任部長需要大量協調各部門，還要建立新部會的運作模式，面對大量權責分工角力等等困難任務，需要人面廣、叫得動、懂得公務系統運作「眉角」的資深公務官員。文中點名目前負責統籌規劃的政委郭耀煌之外，還提到現任科技部長吳政忠、前任科技部長陳良基以及數位政委唐鳳。

科技部確定刪除，改為「國科會」

另外行政院也提出《行政院組織法》修法，確定刪除科技部。人事總處指出，科技部將改為「國家科學及技術委員會」，以強化跨部會科技發展事務整合功能，提升科技施政效能，未來將由政務委員兼任主委。

另外也透過《中央行政機關組織基準法》的修法，修正委員會數目上限，從8個改為9個，並調增三級機關常務副首長人數，從副首長1人或2人，改為至多3人，以因應部分三級機關的全國業務。

《聯合報》報導，科技部前身就是國科會，現在又組改回國科會，成為我國最短命的部會。科技部長吳政忠日前曾表示，科技部的編制都不會改變，只是名稱些微調整，比如各個「司」改為「處」。吳政忠曾表示，部和會各有好處，部的執行力強，首長能見度高，不過會有「球員兼裁判」的顧慮。當時國科會改制科技部，行政院另設科技會報辦公室的原因就是這樣。而「會」的橫向溝通整合能力較強，影響力不見得小。預計這個立法院會期就會完成組改。

《中央社》報導，行政院組織法修正案民國99年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會整併為29個，並從101年啟動組織改造。除了新設的數位發展部，行政院至今還有5個部會未完成組改，包括內政部下設的「國家公園署」、交通部改制的「交通及建設部」、經濟部改制的「經濟及能源部」、環保署升格為「環境資源部」、農委會升格為「農業部」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範