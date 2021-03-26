口罩醜聞與防疫不利，正在摧毀基民盟標榜的「危機處理」形象

文：Kay-Alexander Scholz

從基民盟視角看，民調結果大不吉祥：數周以來，基督教民主聯盟（CDU）這個德國最大全民黨的支持率不斷下降。該黨同來自巴伐利亞的基督教社會聯盟（CSU，簡稱基社盟）一起組成聯盟黨。而德國曾相對順利度過了第一波疫情，選民們將之首先歸功於總理梅克爾（Angela Merkel）和執政的聯盟黨。在民調中，基民盟的選民支持率一度升至多年未見的近40％。

然而，隨著2020年秋爆發第二波疫情，支持率即告下降，並使直到最近還無法想像的事情一下子進入了可能的領域：9月的聯邦選舉之後，一個不包括基民盟的、由綠黨、社民黨和自民黨組成的聯合政府。

應對新冠大流行瘟疫措施實行一年後，幾乎三分之二德國人對本屆聯邦政府的危機管理感到不滿。這是輿論研究機構YouGov受德新社委託進行的一項調查的結果。

導致如此不滿情緒的原因之一可能是，人們對COVID-19新冠疫苗接種進度，在國際比較中明顯緩慢的憤怒情緒增加。對基民盟／基社盟兩黨來說，這是個問題，因為，它們自認是稱職、經驗豐富、擅長經濟的危機管理者。

治理嗎？我們行！數十年來，聯盟黨政治家們一直如此宣稱。記者洛博（Sascha Lobo）新近的「國策失誤」指責便遭基民盟斷然駁回。

趁新冠危機撈錢

此外，在不久前舉行的兩次邦選舉中，基民盟得票率再度下跌。不僅如此，還有第二個危機點：疫情發生之初，若干聯盟黨議員在就與當時稀缺的口罩製造商做交易，有的還撈到了六位數的傭金。個別議員還被指責曾收受來自亞塞拜然政府的錢。

由此，在 「口罩事件」這一關鍵詞下，出現大量對聯盟黨不利的標題，形成政治壓力。議員們不得不宣佈辭職。

政治學家法斯（Thorsten Faas）分析說，眼下的這一交相混合頗具爆炸性，「因為，迄今尚未決定由誰成為下屆總理候選人，而未來政綱要點也語焉不詳。相反，聯盟黨顯然曾確信，能以信任與善政得分——正在這一點上，口罩醜聞構成威脅。」

在有關可能的總理候選人的討論中，基民盟主席拉舍特（Armin Laschet）或基社盟主席索德爾（Markus Söder）的名字被提出過。梅克爾接班人之爭已延續數年。

據柏林的《日報》報導，自民黨的一份內部分析也得出了一個相當黯淡的結論：「對善治的信任遇到的是 CDU／CSU的嚴重管理失誤，在疫苗戰略、測試採購和過渡性資助方面的表現表明了這一點」，而對 「正派和謙恭的信任遇到的是聯盟黨內個別玩家的腐敗行為。」

涉及9月的聯邦議院選舉，本樂於成為基民盟聯合執政夥伴的自民黨，顯然已在考慮自己該有何種權力選擇。

基民盟進入艱難過渡階段

過去，基民盟能夠得分的一個議題是經濟。近年來，聯邦議院派系中的經濟派和中小企業聯盟等協會，一直是經濟保守派甚至是雄心勃勃的青年政治家的集結場所。在基民盟主席爭奪戰中失利的梅爾茨（Friedrich Merz）在這裡有他的支持者基本盤。

只不過，多名受到涉嫌受賄、貪腐指控的議員都來自該陣營，如今正不得不替自己辯護。

其它的、潛在的有利話題便不那麼容易找到了。在政綱上，聯盟黨幾乎不知進退：梅克爾從綠黨手中接過了許多議題，比如氣候政策，從而模糊了分歧；右翼民粹主義的德國另類選擇黨（AfD）卻接手宣傳基民盟的傳統主題，例如，嚴格的移民政策和嚴厲打擊犯罪。因此，2021年的基民盟就是過去幾年在競選海報上標榜的定位——中間。

但這個中間變窄了，大流行瘟疫掩蓋了那些實質性困難。政治學家法斯指出，「這表明，該黨目前真不知道自己要去哪裡。在這裡，也無人明確地、毫無爭議地擔當領導重任。」

長達數年的尋找梅克爾接班人的過程使這個黨內無所適從，黨內出現多個陣營：繼續走梅克爾路線或保守轉向。法斯總結說，「聯盟黨內無寧日」 ，而且，恰值瘟疫大流行之中、聯邦大選前數月。法斯預測：「今年，一切都有可能。」

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