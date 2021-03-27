韓國女星孫藝珍為何人見人愛？「零負評女神」的八個小故事

文：TIFFANY LAI與INNA CHOU

孫藝珍絕對是近日討論度最高的韓國女星，與玄彬合作韓劇《愛的迫降》假戲真做戀愛中，孫藝珍出道後首度認愛獲得粉絲支持，被稱作「零負評女神」的她，不只電力十足、合作過的男神各個都對她讚譽有加，還是個自我管理嚴格的努力型演員！究竟孫藝珍有什麼魅力呢？帶大家一起認識男神們心中的女神！

1. 蘇志燮、丁海寅等合作過的男神都對孫藝珍心動

與韓國多數女演員艷麗的形象不同，孫藝珍渾身散發出一種清新脫俗的氣質，水汪汪的大眼睛與細緻白皙的皮膚不僅是女生夢寐以求，就連男星們都曾在鏡頭前大讚她的美！曾合作電影《雨你再次相遇》的蘇志燮就坦承對她「有點心動」；合作韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》的丁海寅說：「孫藝珍前輩美到我不敢直視」甚至承認「我每個瞬間都在心動，就連現在也是！」

此外合作《夏日香氣》的宋承憲更曾用負面稱讚法表示：「孫藝珍不是我的型，因為她太漂亮了！」而在電影《外出》中與她上演不倫戀的裴勇俊，也表示事後坦言「現實中不能外遇，但若置身該場景，難保不會愛上孫藝珍！」孫藝珍堪稱演藝圈最強發電機呀！

2. 男友是玄彬！兩人根本天生緣分！

孫藝珍與玄彬在2021年元旦被爆出交往，兩人大方承認戀情，曾合作電影《極智對決》和韓劇《愛的迫降》，不只外型相配，資歷個性也是一拍即合，讓戀情爆發後粉絲幾乎都是一面倒支持兩人！過去玄彬曾大讚女方「氣質、溫柔、嫻靜」，希望「迫降CP」可以幸福長長久久！

3. 孫藝珍與孔曉振、李珉廷、潤娥是圈內密友

孫藝珍是韓國演藝圈的「女神閨蜜團」成員之一，該圈子的成員包括孔曉振、少女時代潤娥、吳允兒、李珉廷（李炳憲老婆）、嚴智苑、宋允兒、孫藝珍、李貞賢等人，都是有顏值有演技的一線女星！這群女神閨蜜都會幫彼此慶生，感情非常好，合照更是賞心悅目呢！

4. 孫藝珍相當自律！甚至是TRX職業教練

孫藝珍曾在綜藝《家師父一體》上展現自己的「運動菜單」，高強度訓練可是讓現場主持人李昇基等人都大喊吃不消。孫藝珍10年以來都在進行皮拉提斯和TRX懸掛訓練，日復一日相當自律，而且自我要求相當高的她，還是TRX職業教練，且已經領有職業證照長達10年時間！

5. 孫藝珍是外貌與演技兼具的實力派女神

從2003年《緣起不滅》（或譯：《假如愛有天意》）、2004年《腦海中的橡皮擦》到2018年的《雨妳再次相遇》，孫藝珍溫婉的氣質似乎特別適合純愛電影，收放自如的情感演技引領觀眾輕易進入故事場景，簡單平凡的劇情也常因為她的詮釋而顯得生動感人。在《緣起不滅》中，出道不久的孫藝珍獨就挑大樑一人分飾二角，展現出超越她的年齡與資歷該有的純熟演技。孫藝珍囊括百想藝術大賞、大鐘獎與青龍獎，獲得韓國三大電影獎的認可，文藝女王的封號實至名歸！

6. 除了小清新角色，壞女人、竊盜罪犯都難不倒她！

然而，孫藝珍並沒有因此被定型，反而不斷嘗試新形象，每次新作中皆力求突破。2005年《戀愛對決》中她初次挑戰壞女人角色，利用美色將男人玩弄於股掌；2008年《無防備都市》她飾演竊盜集團的首腦也讓人耳目一新。

在2009年的《白夜行》孫藝真將陰鬱深沉的角色表演的極具說服力；在2014年的《海盜》以及2015年與陳柏霖合作的電影《壞蛋必須死》中，她還嘗試了高難度武打戲，真的堪稱能文能武的全能女演員！而不論是《經常請吃飯的漂亮姐姐》中的平凡上班族，還是《愛的迫降》 較於霸氣傲嬌的財閥女，都是觀眾近幾年相當喜愛的愛情劇女王！

7. 不以片酬當考量，自掏10億韓元支持好電影

孫藝珍一向很有挑選作品的眼光，對好劇本、導演的支持也不吝於給予支持。2016年拍攝電影《德惠翁主》時，得知製作預算出問題，居然自掏腰包10億韓元，填補資金缺口，這數字是她片酬的足足二倍！也慶幸有她的義氣相挺與對藝術的熱愛，影迷才得以順利欣賞到這部歷史大劇。之後孫藝珍也憑著《德惠翁主》中細膩的演技，再次奪下「大鐘獎影后」。她不為片酬接片，悉心過濾後的作品因此少有雷作，是真正為藝術而生的藝術家！

8. 孫藝珍外表仙女，個性卻超親民

雖然外表如仙女，但孫藝珍並非不食人間煙火的女子！2011年為宣傳電影《我的見鬼女友》而參加韓綜《Running Man》，節目中展現出活躍的表現與親民的態度，是讓許多粉絲入坑的起點呢！她不只毫無大明星架子與劉在錫擁抱挑戰高空彈跳，玩起遊戲也是充滿幹勁、發揮超強演技把RM們騙得團團轉，叫人怎麼能不喜歡她呢！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航