其實就算伴侶患有「無精症」，仍有機會成功懷孕

文：游姿寧醫師

無精症還有可能懷孕嗎？

無精症屬於男性不孕症的一種。無精症並非沒有精液的意思，而是病患精液內不含任何精蟲。當精蟲的製造及輸送過程出現異常，就有很大機會造成無精症。

那麼罹患無精症還有可能懷孕嗎？其實是有的。

以下將整理四種導致無精症的主要原因，和它相對應的解決方式。

1. 精液輸送之管道阻塞

先天無輸精管或後天副睪輸精管阻塞，都可能造成精液輸送上的問題。若病患本身睪丸是可以製造精蟲的，因輸送過程出現異常才會導致精液沒有精蟲，可直接從副睪儲存抽取已發育成熟的精蟲。若僅剩睪丸有精蟲，就需透過顯微手術篩選出成熟精蟲。

先天無輸精管、輸精管結紮的病人、輸精管阻塞、無副睪症的病患，可採用單槍睪丸取精術，免麻醉免住院，可以降低手術的危險性及醫療費用的浪費，重覆取得睪丸精蟲且懷孕率較高。

2. 下視丘或腦下垂體分泌荷爾蒙失調

因荷爾蒙失調導致無精症的病患，假如有使用男性荷爾蒙或類固醇的話，應先停止使用。缺乏荷爾蒙者可使用排卵藥或施打排卵針作改善。

腦下垂體性腺激素分泌不足或荷爾摩失調，導致無法產生精蟲的病患，可接受藥物治療來「養精」，不必進行手術就能重新自行製造精蟲。

3. 逆行性射精

因逆行性射精導致無精症的病患，應先以站立式手淫再排尿，再從中檢驗有沒有精蟲。若發現有精子存在，則是逆行性射精。

逆行性射精代表精子反向流到膀胱，可採用無痛電激取精再配合單一精蟲顯微注射成功懷孕。經無痛電激取精後進行人工生殖的受孕率約有6成。想提高受孕率的話，可以使用AI人工智慧四代試管幫胚胎打分數，可有效將受孕率提高至8成。

4. 睪丸無法再製精蟲

這樣的情況下，睪丸可能無法製造精蟲，想懷孕可能需要透過借精試管或領養。部分醫院擁有完整的精子銀行，捐精者皆通過嚴格的生理、心理、染色體檢查，若再配合四代試管技術，整體懷孕率可高達8成以上。

本文經茂盛醫院 - 李俊逸醫師授權刊登，原文刊載於此

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