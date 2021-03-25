【關鍵時事】「大排長榮」如何脫困？誰該負責？海事專家這麼說

在台灣貨輪成為蘇伊士運河的「塞子」，全球貨櫃在海上「大排長榮」之際，網路上也出現各種包括責任釐清、賠償金額的討論，那究竟是憑空杜撰還是真有所本？《關鍵評論網》訪問到曾擔任貨輪船長的海事教授，以及正在跑船的二副，為我們一一分析網路上的各種說法。

誰該負責？賠償金額怎麼計算？

雖然網路上究責推論眾說紛紜，但這類事件發生時，其實都很難第一時間確認責任歸屬，要等到包括海事之內的各個面向嚴格調查完畢，才能真正釐清責任歸屬。

賠償金額的部分則會從保險內容來看，因為船的保險和人的保險一樣，包括船方、貨方、標的物的內容均不一樣，權利歸屬於誰、誰有投保等，都會關係到最後的賠償結果，保險條款有沒有列入今日發生的狀況，還是要長榮本身才會知道。

挖土、牽引、等漲潮等脫困方式，哪些有用？

事件發生後，除了受到如英雄般愛戴的小挖土機，也有傳出等待漲潮來脫困等等的說法。專家表示，這些脫困方式都是可行方式之一，但沒有哪個絕對有用，因為船和運河都很大，挖土機能挖多深、機具夠不夠都會影響最終的效果。

目前現場所做的都是一般想到能做的方式，有沒有效要做了才知道，不是一般在旁看熱鬧的人就能判斷出來的。

蘇伊士運河要負責任嗎？

據有長期跑船經驗的人表示，蘇伊士運河的引水團隊索賄情況嚴重，引水人素質落差也很大，加上遠東和歐洲航道的船隻都會選擇蘇伊士運河，船一直都很多很滿，也可能因此造成問題。

然而專家表示，責任歸屬到最後如果是人為疏失，最後也都是船長的責任，姑且不論運河營運素質好壞見仁見智，船長絕不能說因為別人的服務技術差，就可以影響船舶的航行安全，因為船長的角色就是要避免這種情況發生。

船長要負責任嗎？

PTT上有人爆卦表示這次的責任會算在船長身上，不僅合約獎金會拿不到，之後還會被追究，船公司甚至會找人直接取代他，讓別的船長來處理，出事的船長日後還可能面臨沒船可跑的窘境。

對此專家表示，實際如何安排還是要看公司如何決定，但船長負的主要是「行政責任」，因為不論船長再優秀，如果天氣不幫忙，也沒有辦法完全避免這種事發生。一般來說，不會因為發生這樣的事就讓船長不能跑船，而是會看他處理得好不好，有沒有盡到他應該盡的責任。

截圖自marinevesseltraffic.com Ever Given在3月25日中午的狀況

遇到這種狀況時，船隻的註冊地點會有影響嗎？

船隻在不同國家註冊，確實會適用不同的勞動條件，船公司當然也會選擇最有利益的地方註冊。雖然巴拿馬相關法律約束比較寬鬆，但聯合國海事組織有明定規則約束船的素質，特別對這些大公司來說，在人員的選擇上也會比較挑剔，所以註冊國對船員素質的影響就會降低。

船員現在在船上做什麼？

因為船員領了薪水，雖然船不能動但他們仍是在工作，目前除了等待，應該就是配合各種調查員在寫PSC（港口國監督）、保險公司、驗船協會等報告，船東也會派人上船做事故報告，要等到調查結束，船隻才能繼續航行。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航