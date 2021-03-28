到算命仙聚集的饒河夜市，來趟邊吃邊喝、求神問卜的開運之旅

文：林君玶、古家萱

從小在松山區長大，常常到饒河街夜市吃喝玩樂的我，眼看著這條陪我長大的夜市逐漸受到觀光客的歡迎，從廟口油飯、藥燉排骨、臭豆腐、海鮮羹老店，到炸芋球、麻糬花生湯和生蠔哥，常常一路吃到底的我，卻一直沒有體驗過這條老夜市的另一種行程──算命。

除了歷史悠久的媽祖廟之外，從東方的鳥卦、靈龜、測字、紫微斗數、奇門遁甲，到近年來成為風潮的西方塔羅、生命數字等等，一應俱全。這次，我們就帶著大家一起到饒河街，來趟開運之旅。

Photo Credit：林特

#01：鳥卦

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從慈祐宮媽祖廟前出發，往饒河夜市的方向走，在經常大排長龍的胡椒餅旁邊，有一個掛著大大「鳥卦」招牌的小攤子。

走近一看，牆上掛了金城武、志村健、渡邊直美等名人的照片，原來這個「玄元閣命理」的悟明老師，是個「日文嘛也通」的算命老師，來這裡花個幾分鐘卜卦，問問人生煩惱，似乎已經是來饒河街觀光時的必經之地。

不曉得是不是因為地點好、風水佳，每次經過這裡，這家鳥卦算命攤都能成功吸引到我的目光，只是從來也沒有算命的習慣，今天因為工作才踏進來，看看可愛的小文鳥如何幫人卜卦。

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這裡的鳥卦問一事300元，可問事業、感情、婚姻、財運、姓名等等。我在粉紅色的紙上寫下姓名後，老師就呼喚籠子裡叫做「小白」的文鳥，請他出來抽三個籤，就像在媽祖廟裡解籤詩一樣，老師也為我解說了籤裡代表的意思。

看來我的名字在姓名學裡算不錯，聽完解籤也變得信心十足，或許所謂開運卜卦，就是一股安慰與激勵的力量吧。

#02：手相

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同樣是在玄元閣命理，雙手都有著斷掌紋路的同事，吵吵鬧鬧地想要老師看看她的手相。老師捧著她的手看了半會，說出「這就是感情線跟智慧線連在一起啦」，要她以後談戀愛的時候理智一點，同時還講出了一些個性上的優點與缺點，大致上還算準確。

回家一查資料才發現，原來用手掌上的紋路判斷一個人性格與命運，其實不是東方華人獨有的算命方式，在西方國家和吉卜賽文化中也都有類似的占卜。雖然說法各有不同，但若把它當成一種更了解自己的方式，其實也還蠻有趣的。

#03：測字

玄元閣命理也有測字的服務，老師會請客人寫下直覺浮現在腦中的一個字，然後依據這個字來分析想問的問題，當然從事業到感情也都可以為你解惑。

#04：靈龜卜卦

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再往夜市裡走幾步，卜卦的攤子越來越多，這裡你會發現一位穿著馬褂、掛著一副圓眼鏡的老師坐在攤前，桌上放有兩個龜殼──這就是靈龜卜卦。

據說這是最古老的卜卦方式之一，從周文王開始，君王會再決定重要事項時請巫師卜卦，取來一個具有靈性且經過供拜的龜殼，裝三個古銅錢，卜出六爻來占卜吉凶的方法，流傳至今。

#05：點痣

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穿過香噴噴的美食小吃攤位，在接近夜市中段的地方，出現了一家門口擺著男女痣相圖的小攤位。用如同手繪電影看板那種old school海報字體寫著「美容專家」的招牌，下面還放著一排小鏡子，讓人很難不被吸引過去。

擺攤的是一位性格豪爽的大姐，她熱心地跟我們介紹著人身上的痣到底是怎麼長出來的、怎樣的痣需要特別注意病變風險，以及她祖傳的點痣手法與其他攤位究竟有什麼不一樣。整串對話過程聽起來相當科學，讓人完全忘了自己正在算命。

同事趕緊問了大姐她眼睛下方跟脖子旁邊的痣到底是什麼意思，大姐只瞄了一眼就大笑著說：「妳那是愛哭跟鑽牛角尖啦！」

#06：挽面

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雖然挽面不能算是求神問卜，不過這個流傳已久的傳統去角質方式，也是饒河街值得一訪的地點，把臉上的雜質去除，神清氣爽，或許也能讓運氣稍微變好吧。

就在點痣攤位的正對面，是生意好到座位擺滿整個騎樓的「紀老師挽臉」。看著婆婆媽媽們圍著粉紅色的圍兜，邊聊天邊任由師傅在她們臉上塗滿白色的「挽面粉」，在棉線的一收一放間，舒舒服服地去除臉上的汗毛與角質，換得一張容光煥發的光滑臉蛋。

有趣的是，雖然店名大大寫著挽臉，但紀老師提供的服務可說包山包海，從臉上的汗毛到全身上下的手腳腋毛皆可幫你妥善拔除。另外還有雕眉、繡唇、清粉刺、指甲美容等服務可以選擇，是地方媽媽們揪團「進場維修」的絕佳去處。

#07：媽祖廟

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說起來有點慚愧，每次來饒河街都急急忙忙地排隊去買胡椒餅吃，從來沒注意到一旁的「松山慈祐宮」原來那麼氣派豪華。

走進廟內，莊嚴慈睦的黑面媽祖娘娘高坐在殿中。依著廟方人員的指示，我們先到一旁的櫃檯領取香燭與金紙，並從一樓的主神開始，一路上樓參拜斗姥元君、註生娘娘、觀音佛祖、關聖帝君、三清道祖以及頂樓的玉皇大帝，最後再回到一樓西廂的福德正神與地藏菩薩等。

其中，福德正神所在的殿內供奉著被百姓俗稱為「虎爺」的地虎將軍，有不少信眾會特地為祂準備雞蛋、豆乾等供品，不僅可以祈求保佑家中小孩身體健康，還可以照著一旁張貼的步驟向虎爺「求錢母」，以期來年財源滾滾。

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在參拜過程中，我們的注意力不斷被廟宇中的華麗裝飾給吸走，在每個樓層中都能看見令人驚艷的浮雕壁畫，還意外在某個樓梯間發現了史努比圖案的地磚花樣。下次若有機會來訪，「尋找史努比」可以當作媽祖廟之行的小彩蛋。

回到正殿，我們也向媽祖娘娘求了一支籤，希望能了解今年的部門運勢。步驟是必須先向神明說明今天的來意與想問的問題，並擲筊詢問娘娘是否願意讓你求籤。

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得到允許後，到籤筒處抽取一支喜歡的籤，並靜靜等待約三到五分鐘，再帶著籤詢問神明「是否就是這支籤呢？」，在這個階段，必須連續得到三個「聖筊」，才算是得到媽祖娘娘的允諾。

求籤的過程一開始不太順利，直到我向娘娘說明「我們是來幫忙祢做宣傳的～」才終於順利得到媽祖的聖筊。

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在籤櫃依著號碼領取了相應的籤詩，並翻閱放在一旁桌上的白話說明書，而意思大致上是「求神幹嘛勒，你不是自己心裡最清楚嗎，只要努力的話，吉人自有天相啦！」

看到這裡，緊緊的肩頭忽然輕鬆了不少，而對目前規劃好卻仍有些擔心的幾個計畫，也覺得更堅定、更有力量了。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航