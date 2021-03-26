各國鬆餅英文一覽：waffle跟pancake有什麼不一樣？

Waffle跟pancake都叫鬆餅，外觀跟做法為什麼完全不一樣？身為甜點控的你，今天就跟著VoiceTube一起認識各國的鬆餅英文吧！

1. Waffle

就是我們俗稱的「格子鬆餅」，表面有一格一格的形狀，而做鬆餅的機器則是waffle maker 。有時候逛大賣場的時候，會看到國外進口的餅乾包裝外面印有waffle biscuits字樣，表示這是格子鬆餅形狀的餅乾。

此外，Biscuit跟cookie都有餅乾的意思，但是從口感跟製作材料來看，biscuit的口感偏硬脆，通常所含的糖分與麵粉也較cookie 多。Cookie多半指的是口感比較酥軟的餅乾，例如我們在Subway餐廳裡看到的就是cookie。

如果想表達餅乾很脆的口感，就可以用crunchy（脆的）或crisp（酥脆的）。

2. Pancake

如果我們把pancake這個字拆開來看，pan（平底鍋） + cake（蛋糕），就比較好懂了。最好的範例就是麥當勞早餐中，形狀扁平的美式鬆餅。美式早餐經常會有一盤煎得外酥內軟的扁平鬆餅，搭配炒蛋、火腿和培根，光聽都要流口水啦！此外，由於pancake外型扁平，如果想要描述某事物的表面非常平坦，就可以用as flat as a pancake。

3. Soufflé

Soufflé就是我們所謂的「舒芙蕾」，它其實也是鬆餅家庭的一員。Soufflé原意是法文「鼓起來，膨脹」的意思。這道甜點被發明的原因其實是為了諷刺過去歐洲上流社會奢靡的飲食風氣，因為當時賓客在宴會上吃太飽一直打嗝，因此廚師就使用平淡無奇的蛋白做出這道甜點，結合入口即化的口感，來反諷這種虛無的物質主義。

值得注意的是，如果我們想說「日式舒芙蕾厚鬆餅」，就必須使用hotcake這個字，主要是因為法式舒芙蕾必須進烤箱，但日式厚鬆餅的做法是將麵糊倒入圓形模具，然後跟美式鬆餅一樣用平底鍋煎，因此才會有不同於一般soufflé的名稱。

4. Dutch Mini Pancakes

下一個要介紹的鬆餅家族成員就是Dutch Mini Pancakes（荷蘭小鬆餅），荷蘭文是Poffertjes，是荷蘭的傳統甜食。這道國民小吃最大的特色就是圓而小巧的外型，剛好一口大小，口感跟台灣的雞蛋糕有點像，在街道、市集都買得到，一盒大約8-10顆，上面灑上一層白色糖粉，最後再依照喜好淋上巧克力醬、鮮奶油，也可以搭配新鮮水果或冰淇淋。

5. Dutch Baby

最後一個要介紹的鬆餅家族成員就是Dutch Baby（鐵鍋鬆餅）。雖然名字裡的Dutch會讓很多人聯想到荷蘭，但它其實跟荷蘭一點關係都沒有喔！這道甜點源自德國，Dutch原本是Deutch（德意志共和國）的意思。之後因為美國西雅圖的Mancas Café誤用Dutch取名，Dutch Baby這個名稱便沿用至今。這道甜食最大的特色就是鍋邊鼓起如浪花般的酥脆麵皮，還有中央凹陷卻香氣滿滿的果香。如果有機會到德國旅遊，一定要嚐嚐正統的鐵鍋鬆餅喔！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航