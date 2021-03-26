別把「瘦出大腿縫」當成目標！為此拼命減脂其實很危險

文：WOMEN'S HEALTH TAIWAN、MORGAN FARGO

「大腿縫」這個詞你應該蠻熟悉的，2012年突然在社群媒體上延燒，IG上有超過100k則貼文標有#thighgap，Google上關於「大腿縫」的搜尋結果也顯示有約7560萬筆。

就跟當初的假跨寬hip dips（臀部兩側凹陷）現象一樣，這些早該被淘汰的詞突然掀起一陣熱潮。

擁有「大腿縫」代表什麼？

「大腿縫」是指雙腿靠攏站立的時候，大腿之間併不起來的空間。

近年來，這種身體特徵成為人們關注的焦點，許多名人和社群媒體都將其奉為健康和吸引力的標誌。然而，實際上大腿縫跟基因遺傳、身體組成成分和骨骼結構有關。

有沒有大腿縫跟身體健不健康、強不強壯完全沒關係。每個人的身體都不一樣，與其一昧追求別人有的東西，倒不如先多了解自己的身體。

造成大腿縫的原因

Cosmedics醫學總監／全科醫生Ross Perry說：「即使內收肌（大腿內側的肌肉群）較高，骨盆形狀較特殊，就算是非常纖細苗條的人，也不一定會有自然的大腿縫。」這是因為大腿縫不只和較低體脂有關，股骨（大腿上方的骨頭）的長度也會影響臀部的寬度。主要來說，是基因、骨骼結構和體脂這三大原因。

Royal College of Nursing在2015年指出，20－40歲女性的健康體脂率是15％－31％。

每個人都能有大腿縫嗎？無法。這因人而異。

「對某些人而言，大腿縫是基因和骨骼結構很自然的產物。」Health & Aesthetics美容醫生兼醫療主任／全科醫師Rekha Tailor表示。「但對多數人來說，臀部比較窄，就很難產生大腿縫。另外，女性的體脂通常較高。也就是說，就算是有健身習慣、飲食健康的女性，大腿附近也會堆積較多脂肪。」

事實上，為了瘦出大腿縫而拼命減脂很危險，尤其身體結構天生就不太可能有大腿縫的人。

「許多人為了想瘦出大腿縫，會透過節食來降體脂，這對健康真的非常不好。」Girls Who Lift創辦人兼健身教練Abi Hardy說。只有少數天生體脂較低、擁有特定骨骼結構的人，才能同時擁有大腿縫與維持健康。

比大腿縫更值得追求的四個健康目標

我想前面已經講得很清楚了，你不應該把追求大腿縫當作生活的重心。還有許多更值得你投資的事，包含鍛鍊肌力、學習新技能......最重要的是要找到能讓你身心都感到愉悅的目標。

1. 學習新技能

「請追求可衡量的目標。」學習新技能就能提升原有的能力一樣，會帶給你滿滿的成就感。「像倒立就是一個不錯的目標。」

2. 鍛鍊肌力

訂定目標、盡全力達成？就是要這樣才對！對女性健身房StrongHer創辦人Tig Hodson來說，不斷精進自己的能力才是振奮人心的事。

「當你發現自己健身一段時間後有明顯進步，心理上就會覺得很滿足。舉例來說，你原本第一週只能蹲舉25公斤，過了幾週後進步到35公斤，這代表你的肌力在提升，生理和心理上都變得越來越強壯。」

「你應該去想自己有能力做什麼。」共同創辦人Sam Prynn說。

3. 不斷挑戰自己的紀錄

如果你一達到目標後會有失落、喪失鬥志的感覺，那就對自己下新的戰帖。假如你現在可以跑5公里，下次就要試圖超越自已。假如你喜歡重訓，可以不斷增加重量，或是去練引體向上。世界這麼大，有許多事在等著你去達成。

4. 打好健康基礎

Perry醫生表示，打好健康基礎才是值得追求的目標。「身為全科醫生，我們都會建議民眾養成健康生活習慣，多喝水、營樣均衡、每天活動身體。」

每個人都該追求健康生活品質──尤其是經常日夜顛倒、身心疲勞的人。健康是一項絕對不會虧本的投資。

本文經Women's Health Taiwan美力圈授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航