韓劇《男朋友》與「韓國抽象畫之父」金煥基的浪漫邂逅

文：張哲彥（藝術教育工作者）

2018年韓國tvN電視台播出由韓劇女神宋慧喬和國民弟弟朴寶劍共同主演的《男朋友》，該劇描寫兩位主角之間複雜的姊弟戀情與貧富差距，劇情鋪陳以空間轉換的方式讓彼此不認識的男女主角先在古巴相遇，再將場景帶回韓國，如此大成本前往國外取景已是多部韓劇的操作模式，筆者認為此劇的空間安排與本文探討的金煥基（Kim Whanki，1913－1974）的藝術生涯有些許關聯，無論時空如何交換終能迎來彼此的相遇。

這段相遇的緣由為男女主角走在首爾西大門區弘濟洞（홍제동）的路上，男主角邀請女主角一起去弘濟洞美術館，女主角對於在弘濟洞能看到藝術品感到好奇，而這座位於弘濟洞的美術館是在高架橋下河畔旁的藝術步道，每個橋墩皆有不同的藝術複製畫，可以讓大眾在散步之餘欣賞藝術。

兩位主角在一件充滿藍色調的畫作前開啟對話，這是有韓國抽象畫之父稱號的金煥基於1970年完成的作品《我們將在哪裡，以何種形式再次相見？》（Where and in What Form Are We to Meet Again?）[1]【圖2】。畫面上布滿細小的方塊以及單純的色彩，如同抽象畫揚棄對某種主體對象的描繪，取而代之的是藝術家內心的情感反映。

Photo Credit: （左）【圖 1】男女主角於金煥基的畫作前，圖片取自tvN官網。（右）【圖 2】Kim Whanki, Where and in What Form Are We to Meet Again? 1970, oil on canvas, 205 x 153 cm. Private collection.

找尋自我的藝術之路

金煥基一生都在努力地樹立自己的「韓國」藝術，為此曾遠赴法國巴黎、美國紐約兩個藝術發展的重點城市，試圖讓大家都能看到他的藝術創作，但其內心卻始終掛念著家鄉－韓國。1913年出生在新安郡的一座小島，金煥基在日本完成中等教育後，瞞著家人進入日本大學的美術系就讀，當時日本的藝術氛圍深受「二科會運動」（Nikakai）的影響而興起許多非官方的藝術團體與機構，如此開放的創作環境開啟他豐富多產的藝術生涯。

受到立體主義與未來主義的影響，金煥基起初的創作風格傾向將物體以平面色塊的方式呈現，真正使其風格轉變至抽象的是加入「第九室團體」（Room 9 Group）及「東京自由畫家協會」（Tokyo Free Painters Association），此時期主要以幾何形分割畫面的抽象作品為主，如《輪旋曲》（Rondo，1938）【圖3】在色塊中仍可看到人的外形，且作品名稱指涉古典音樂的一種基本曲式，於此令人聯想到蒙德里安的「構成」系列作品，亦可見兩位藝術家將音樂融入作品的跨界表現。

Photo Credit: Kim Whanki, Rondo, 1938, oil on canvas, 60.5 x 72.5 cm. National Museum of Contemporary Art, Seoul.

熱愛自然的文藝青年

除了作品的音樂性，金煥基與許多藝術家和作家保持良好的友誼關係，也喜歡寫作。文學作品或現實生活的自然成為他的創作來源，並逐步發展獨特的抽象藝術，如《樹與月亮》（1948）【圖4】即是此風格的展現，畫中以簡單的線條和色塊表現樹和月亮的造型，藝術家運用黑白三角形來描繪葉子外形，如此的表現方式在《我們將在哪裡，以何種形式再次相見？》中則演變成矩形且擴展到整個畫布。除了在畫布上再現自然，金煥基對於居住的環境亦十分講究，鍾愛不受打擾的幽靜山區。

他尤其喜愛首爾，曾書寫歌頌南山的文字，形容它就像雅典衛城，還將兩地的天氣相提並論，論及尼采的氣候天才說，引申出首爾是天才藝術家的誕生地。[2]愛好自然的他在大學任教時，每日從居所到學校途中，以步行的方式感受沿路的自然景致與人文風光。

金煥基巴黎時期的作品延續了自然的主題，對自然的描繪仍可連結先前的作品，且未受到當時法國藝術的影響，[3]如1959年的《山上的月亮》【圖5】，畫面可見月亮外緣有紅黃藍色塊的布置，左下角用黑線圍起的色塊像是山的外形，一旁的黑色塊面則有些許神秘感，與白色的山和月亮形成對比，而灰藍色的背景儼然成為煥基作品裡的一種慣用色彩。

Photo Credit: （左）【圖 4】Kim Whanki, Tree and Moon, 1948, oil on canvas, 73 x 61cm. Ho-am Art Museum, Seoul. （右）【圖 5】Kim Whanki, Moon Over Mountain, 1959, oil on canvas, 99 x 85cm. Whanki Museum, Seoul.

1963年金煥基代表韓國參加第七屆聖保羅雙年展，兩件參展作品為《Kijwa島上的月夜》（1961）和《月亮與雲》（1962）。同年他來到紐約想再次展開新的藝術生涯，然其心境與健康狀況卻逐漸對作品產生影響，思鄉情懷使其作品開始慢慢簡單化，色彩也趨向獨特的藍色，作品名稱由山、月亮轉變為季節與時間的抽象表現，如《春之聲》（1965）【圖6】可看到藝術家運用框線和色塊排列出起伏變化的韻律感，且作品名稱更將自然與音樂相互結合達到一種和諧的視覺感受。

Photo Credit: 【圖 6】Kim Whanki, Sound of Spring, 1965, oil on canvas, 172 x 127cm. Whanki Museum.

回歸內心的抽象藝術

天空、星系、回音等作品主題都在反映藝術家對自然的描寫與懷想，畫中的自然景致也隨著時間而愈趨抽象。1970年標誌著金煥基在紐約最幸運的時刻，他贏得「韓國藝術大獎」（The Korean Art Grand Prize）且和波因德克斯特藝廊（Poindexter）簽約，韓國藝術大獎是由「韓國每日新聞」（Hankook Ilbo）舉辦的藝術競賽，獲獎作品為《我們將在哪裡，以何種形式再次相見？》，標題取自詩人金光燮（Kim Gwang Seop，1905-1977）《夜晚》詩作中的最後一句，在《男朋友》中兩位主角於欣賞此幅畫作時分別讀出整首詩的內容。

저녁에 夜晚 저렇게 많은 중에서 繁星點點中 별 하나가 나를 내려다본다 有一顆星星俯視著我 이렇게 많은 사람 중에서 茫茫人海裡 그 별 하나를 쳐다본다 有一人仰望著那顆星 밤이 깊을수록 夜越來越深 별은 밝음 속에 사라지고 星星消失於光明處 나는 어둠 속에 사라진다 我消失在黑暗中 이렇게 정다운 如此深情地 너 하나 나 하나는 一個你一個我 어디서 무엇이 되어 將在哪裡以何種形式 다시 만나랴 再次相見

詩句內容與劇情相互呼應，兩位主角在茫茫人海中看見彼此，縱使因為身分地位懸殊，最終仍可以某種形式與彼此相見。就作品表現而言，尺幅較以往為大，金煥基相當有耐心地畫滿圓點和方框，這些圓點代表的是天上的星星，亦被賦予情感的寄託，無論視線在畫布的任何地方都可以看到同樣的內容，具有反覆的美感以及均勻遍布的統一感。

此時金煥基的身體狀況出現警訊，但該作的成功讓他再次得以證明自己的藝術獨一無二、無人能及，秉持乘勝追擊的態勢，在接續的幾年又創作許多大尺寸的作品，這些作品多數以不斷重覆的方式呈現抽象的自然，亦在訴說其對故鄉韓國的思念之情。正如《男朋友》中兩位主角在不同的空間相遇，金煥基一生在異地發光發熱，成為繁星點點中的一顆星星，不論在何處終將以他最期盼的形式與我們再次相見。

備註

[1]作品英譯參自Oh Kwang-su, Kim Whanki: A Critical Biography (Seoul: Youl Hwa Dang Publisher, 1998), p.121. 筆者認為此英譯較符合韓文原意故採用之。

[2]金煥基愛好首爾的程度致使他在書信中寫道，尼采曾說乾燥的氣候會孕育出天才。參自Oh Kwang-su, Kim Whanki, p.66.

[3]當時法國有不定形藝術（Art Informel）的抽象繪畫運動，且新寫實主義正逐漸開始盛行。金煥基十分相信自己的藝術並不會受到這些藝術流派的影響，但從其喜愛的藝術家馬內希爾（Alfred Manessier, 1911-1993）的作品而觀，抽象或非具象是兩者作品的本質，金煥基的作品與成長背景和人生體悟息息相關，馬內希爾的作品則較多塊面與裝飾性表現。

參考資料

1. Kim Young-na, 20th Century Korean Art. UK: Laurence King Publishing, 2005.

2. Oh Kwang-su, Kim Whanki: A Critical Biography. Seoul: Youl Hwa Dang Publisher, 1998.

3. 《男朋友》官方網站

註：原文標題為〈《男朋友》與金煥基的浪漫相遇〉

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航