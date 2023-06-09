精神科名醫孔繁錦性侵女病患辯稱「追求」遭判4年，上訴駁回定讞將發監執行
我們想讓你知道的是
二審法官認為，女病患的指述前後一致且無瑕疵，另外其貼身衣物內層檢驗出男性Y染色體，這顯然不是孔男辯稱「無意間」可能碰觸的地方，另外也發現孔男在案發之後打電話給被害人，表示「我要跟妳說對不起」
精神科名醫孔繁錦（以下簡稱孔男）遭控在診間性侵女病患，一、二審均判刑4年，其中孔男曾表示，自己是因為追求進展太快，但法官認為，孔男事後還傳訊息向女病患道歉。全案再上訴，最高法院昨（8）日駁回上訴定讞，這位號稱孔子後代的名醫將發監執行。
案發經過為何？
根據判決書指出，孔男2021年4月間，在新北市三重區他所經營的診所內為一位女病患看診，趁著女病患一人在診間後方休息室的機會，摸進休息室，鎖門後強吻女病患額頭，並開始隔著衣物撫摸女病患大腿、臀部。
女病患驚醒大喊「不要」、「不行」並推開孔男的手，明確表達不願，然而孔男並未停手，持續透過體格優勢壓制女病患，雖然女病患持續喊叫「不要」、「不行」等語、閃躲、推開並用腳踢孔男，孔男仍將手伸伸進內褲並進行指侵約10秒到15秒。
女病患遭侵犯時因為抵抗，踢翻了點滴架，發出巨大聲響，孔男才罷手，讓女病患離開診間。女病患隨即傳訊給友人，「我剛剛被身心科醫生指姦」、「我剛去看身心科醫生時被侵犯」、「我知道他很容易逃脫」、「我一直說不要和閃躲，但他還是有把手伸進我的內褲」。之後報警。
後來孔男被新北地檢署依強制性交、乘機性騷擾等罪起訴，還被檢方建請法院從重量刑。
一審二審都判4年
一審時，孔男辯稱，自己只是追求病患，僅承認性騷擾行為，包括碰觸她腰部、親吻額頭，並在對病患表示「你好像瘦了」、「妳真的很美，每次都穿丁字褲嗎？我怎麼現在才發現」、「是不是喜歡我」等，但否認指侵，辯稱是自己追求的進展太快，而非為了侵犯女病患。
一審判處4年有期徒刑，孔男提出上訴；二審法官認為，女病患的指述前後一致且無瑕疵，另外其貼身衣物內層檢驗出男性Y染色體，這顯然不是孔男辯稱「無意間」可能碰觸的地方，另外也發現孔男在案發之後打電話給被害人，表示「我要跟妳說對不起」、「保證以後不會不敢不能再犯了」。
法院表示，這絕非「通常醫病關係」所能想像的對話。孔男顯然有罪，因此二審仍判刑4年。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，孔男即將發監執行。
除了本案定讞外，檢方前年偵辦期間還有一名遭性騷擾的女病患，最後因達成和解撤回告訴；另外檢方也還另外立案，偵辦他涉嫌性騷擾另一名女病患的案件。
孔繁錦號稱是儒家大師孔子的第74代孫子，曾征戰《金頭腦》等各大益智節目，打敗工程師、名嘴、高材生等各方好手，贏得冠軍及最高額獎金，打造個人博學多聞形象，也被電視圈被封為「全台最聰明醫師」。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
延伸閱讀
核稿編輯：翁世航
Tags：
比利時列日大學在台灣全英文課程HEC Liège EDBA，把博士頭銜鍍金在您的名片上
我們想讓你知道的是
現代業界對具備博士學位的高階主管需求日益增長，但在忙碌的工作卻難以腾出時間攻讀博士學位。幸運的是，比利時列日大學在台開設了全英文授課的高階企管博士專班，最快可在2年內完成博士課程與發表，為渴望提升自我和更新產業知識的高階主管與企業家提供了一個理想的機會。
現代商業界對於高階主管具備博士學位的需求日益增長，但許多專業人士在忙碌的工作生活中難以腾出足夠時間攻讀博士學位。幸運的是，現在有一個解決方案：比利時列日大學在台全英文授課的高階企管博士專班。除了提供一個在職攻讀歐洲頂尖企管博士的機會，還提供了一系列研討會發表的協助與各領域的專家建立強烈的人脈連結，列日大學的高階企管博士專班最快可以在2年內完成博士課程與發表，為那些渴望進一步提升自己的專業技能和更新產業知識的高階主管與企業家提供了一個理想的學習機會。
學術研究與實務兼顧，提升個人品牌影響力
在現今競爭激烈的商業環境中，企業家與高階主管必須面對複雜的挑戰，例如: 全球化所產生的地緣政治動盪、技術快速創新造成市場的高度不確定性等。EDBA博士學位能夠提供深入的商業洞察力和解決問題的能力，使企業家及專業經理人能夠更好地應對這些整合與挑戰。此外，博士學位也是個人品牌建立的一個關鍵因素在商業界享有崇高的聲望和尊重，為高階主管及企業負責人打開更多商業拓展的機會，並且是領導者和決策者的首選。
擁有博士學位不僅展示了專業經理人的學術涵養，也體現了他們對自己產業發展的承諾和毅力。學位的獲得除了彰顯其頭銜與專業能力，更增加自信並開展職涯與事業願景。完成學位後除了成為該領域之專家，並增強自己在組織內部和外部的影響力，列日大學的高階企管博士學位也為高階經理人開啟了更多的不同產業的交流機會和晉升通道。許多企業和組織都尋求具有博士學位的高階主管、董事，他們被認為具有深入的商業洞察力和領導能力。
全台獨家全英文授課環境接軌全球最新商業議題
比利時列日大學的高階企管博士在台以全英文授課為特點，為學員提供了一個全英語環境的學習機會。這不僅有助於提升學員的英語能力，還能讓他們在全球商業環境中更自信地交流和合作。此外，彙集了一流的教授和業界專家，他們具有豐富的實務經驗和學術造詣，能夠為博士候選人們提供專業指導和深入的商業洞察力。
時間效益最大化 – 兩年完成，學習品質不打折
比利時列日大學的高階企管博士提供了一個精心設計的課程結構和專業指導的學習方案，使博士候選人能夠最快2年內完成學位與發表。首先，課程內容涵蓋了企業管理領域的核心知識和最新研究成果，從策略管理到領導力發展，從知識創新到市場行銷工具的革新等。其次，博士班提供了個別化指導和專業支持。除了每位學員將被指派一位專業的指導教授提供個人的指導，課程模組更導入了每學期兩天的獨立學習課程（Independent study），由列日大學欽點的導師親自手把手帶領博士候選人完成研討會、期刊以及畢業論文答辯。這種一對一的指導可以加快學習進程，確保學員在限定時間內完成學業要求。
就讀比利時列日大學高階企管博士，完整您的事業版圖
最後，快速攻讀高階企管博士班對於高階主管來說是一個難得的機會。列日大學在台全英文授課的高階企管博士班不僅提供了學術、知識和實踐技能，還培養了企業家與高階主管在全球商業環境中不可或缺的國際視野和跨文化溝通能力。這些都是現代商業領袖必須具備的關鍵素養，才能在全球化的商業競爭中脫穎而出。
更多精采課程內容請洽：比利時國立列日大學EDBA在台辦事處（02）6605－0679
本文章內容由「中碩教育集團」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。