精神科名醫孔繁錦性侵女病患辯稱「追求」遭判4年，上訴駁回定讞將發監執行

精神科名醫孔繁錦（以下簡稱孔男）遭控在診間性侵女病患，一、二審均判刑4年，其中孔男曾表示，自己是因為追求進展太快，但法官認為，孔男事後還傳訊息向女病患道歉。全案再上訴，最高法院昨（8）日駁回上訴定讞，這位號稱孔子後代的名醫將發監執行。

案發經過為何？

根據判決書指出，孔男2021年4月間，在新北市三重區他所經營的診所內為一位女病患看診，趁著女病患一人在診間後方休息室的機會，摸進休息室，鎖門後強吻女病患額頭，並開始隔著衣物撫摸女病患大腿、臀部。

女病患驚醒大喊「不要」、「不行」並推開孔男的手，明確表達不願，然而孔男並未停手，持續透過體格優勢壓制女病患，雖然女病患持續喊叫「不要」、「不行」等語、閃躲、推開並用腳踢孔男，孔男仍將手伸伸進內褲並進行指侵約10秒到15秒。

女病患遭侵犯時因為抵抗，踢翻了點滴架，發出巨大聲響，孔男才罷手，讓女病患離開診間。女病患隨即傳訊給友人，「我剛剛被身心科醫生指姦」、「我剛去看身心科醫生時被侵犯」、「我知道他很容易逃脫」、「我一直說不要和閃躲，但他還是有把手伸進我的內褲」。之後報警。

後來孔男被新北地檢署依強制性交、乘機性騷擾等罪起訴，還被檢方建請法院從重量刑。

一審二審都判4年

一審時，孔男辯稱，自己只是追求病患，僅承認性騷擾行為，包括碰觸她腰部、親吻額頭，並在對病患表示「你好像瘦了」、「妳真的很美，每次都穿丁字褲嗎？我怎麼現在才發現」、「是不是喜歡我」等，但否認指侵，辯稱是自己追求的進展太快，而非為了侵犯女病患。

一審判處4年有期徒刑，孔男提出上訴；二審法官認為，女病患的指述前後一致且無瑕疵，另外其貼身衣物內層檢驗出男性Y染色體，這顯然不是孔男辯稱「無意間」可能碰觸的地方，另外也發現孔男在案發之後打電話給被害人，表示「我要跟妳說對不起」、「保證以後不會不敢不能再犯了」。

法院表示，這絕非「通常醫病關係」所能想像的對話。孔男顯然有罪，因此二審仍判刑4年。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，孔男即將發監執行。

除了本案定讞外，檢方前年偵辦期間還有一名遭性騷擾的女病患，最後因達成和解撤回告訴；另外檢方也還另外立案，偵辦他涉嫌性騷擾另一名女病患的案件。

孔繁錦號稱是儒家大師孔子的第74代孫子，曾征戰《金頭腦》等各大益智節目，打敗工程師、名嘴、高材生等各方好手，贏得冠軍及最高額獎金，打造個人博學多聞形象，也被電視圈被封為「全台最聰明醫師」。

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核稿編輯：翁世航