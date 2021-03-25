AZ疫苗總接種人次逾5千、1例其他嚴重不良事件，指揮中心：屬稀少偶發事件

中央流行疫情指揮中心今（25）日下午召開記者會，由發言人莊人祥說明阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ） 生產預防「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗在台接種進度。截至昨（24）天為止，總接種人次為5169，不良事件總計9件、其中1例歸為其他嚴重不良事件。

此例嚴重不良事件當事人過去有食物和藥物過敏史，施打疫苗後出現症狀也有立即給藥。莊人祥提醒具有過敏史的民眾，接種前可以再與醫師討論是否接種疫苗。接種後也要特別觀察30分鐘內的狀況。

總接種人次逾5千人次，1例嚴重不良事件屬稀少偶發事件

莊人祥說明AZ疫苗昨（24）天新增1951人次接種，總共接種人次為5169人次。不良事件累積至今總共為9件，其中1例暫時歸為其他嚴重不良事件、8例為非嚴重不良事件。

此例其他嚴重不良事件，當事人為40多歲女性醫院工作者，其本身對食物（雞蛋、花生）、非類固醇類止痛消炎藥類，以及抗生素等藥物過敏，無其他慢性病史。當事人接種疫苗前有主動告知過敏史，經醫師評估後於昨日上午接種。當事人接種5分鐘後就自覺發熱、吸不到氣、喉嚨腫、心悸等症狀，在場醫護人員隨即為她進行身體評估，發現在臉部、頸部、胸前有出現蕁麻疹，另外有四肢無力、心搏過速、血壓偏高等情形。

莊人祥表示，此個案由於過去有食物和藥物的過敏史，施打疫苗後出現症狀也有立即給藥。他也說明由於當事人接種疫苗的位置鄰近加護病房，否則以此個案的症狀應不需要送至加護病房。

至於此個案是否為「嚴重過敏反應」，莊人祥表示最後會由全國藥物不良反應通報中心研判，目前先暫時歸類到「其他嚴重不良事件」。由於目前接種同一批次的其他接種者沒有出現類似症狀，莊人祥表示此案比較像是稀少的偶發事件。

莊人祥也呼籲，具有過敏史的民眾，接種前可以再與醫師討論是否接種疫苗。接種後也要特別觀察30分鐘內的狀況。

有報導指出衛福部金門醫院有護理長以考績為由要求同仁表態，甚至暗示若不接種，考績恐怕只有乙等，莊人祥表示金門醫院和衛生局都有出面澄清，沒有不打疫苗影響考績等情事。他也再度重申，疫苗施打都是憑個人意願，不會強迫。

新增3例境外移入，來自菲律賓與美國

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增3例境外移入武漢肺炎確定病例，自菲律賓（案1011、1013）及美國（案1012）入境。

指揮中心表示，案1011為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月2日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月15日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，3月17日檢疫期滿後，由公司安排至宿舍自主健康管理；因工作需要，個案3月23日搭乘專車至醫院自費採檢，檢出武漢肺炎陽性，於今日確診。個案入境期間並無症狀，採檢及就醫時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1012為本國籍20多歲男性，去年11月19日因工作前往美國，11月22日經由韓國轉機返台，入境後至防疫旅館檢疫，返台至今並無症狀。個案近期因計劃再次出國，今年3月23日至醫院自費採檢，檢出武漢肺炎陽性，於今日確診（Ct值36）。因個案次日再驗核酸結果為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性，推測感染時間已久，研判於美國期間遭感染的機會較高。

已初步掌握個案接觸者10人，1人為同住者，列居家隔離，9人為非同住親友，列自主健康管理；10名接觸者中，7人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸及血清抗體檢驗皆為陰性、其餘檢驗中，3人待採檢。

指揮中心表示，案1013為菲律賓籍30多歲女性，今年3月16日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫。個案3月22日起出現頭痛、咳嗽及喉嚨痛症狀，3月24日於檢疫所採檢，今日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前皆在檢疫所檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

延伸閱讀：

新聞來源：新增3例境外移入COVID-19病例，自菲律賓及美國入境（指揮中心新聞稿）

核稿編輯：楊士範