【關鍵時事】Google將與部分國家簽約付費給媒體，其中包含台灣

文：沈榮欽

自從澳洲政府立法要求谷歌（Google）與臉書（Facebook）和澳洲媒體協商付費機制後，我便不厭其煩地分享相關訊息，希望台灣立院也能夠邀集利害關係人，共同研商適合台灣之道。

民眾黨日前舉辦「數位時代下的媒體內容付費」論壇，與會人士就台灣立法，要求科技巨頭與媒體協商提出各種意見，包括是否會在WTO引發反彈、台灣議價能力小、法令不健全、業者意見不一等等。

立委高虹安最後總結道：由於台灣市場狹小，對科技巨頭議價力量低，政府應該密切注意相關趨勢，但不適合立法。

澳洲宣布要立法後，谷歌便以Google News Showcase的深度新聞平台應對，表示已經與全球500家媒體簽約付費，也立刻和澳洲主要媒體達成付費協議；臉書在封鎖澳洲新聞媒體後，最後也作出讓步，與主流媒體簽約付費。

谷歌負責媒體的產品管理副總裁Brad Bender表示，一開始將會在3個國家大力推動：澳洲、巴西與德國。其實Google News Showcase早在2020年10月就已經在巴西、德國推出，因此當時Bender說了等於沒說。不過這的確也促使谷歌認真推動News Showcase的付費機制，今（2021）年2月，除了澳洲之外，也和英國與阿根廷的媒體簽約。

更重要的是，谷歌宣佈，下一個簽約國家是紐西蘭，然後台灣、韓國、泰國與印度也是計畫推行的對象，其中紐西蘭與印度都是對澳洲立法模式躍躍欲試的國家。

是的，谷歌很有可能將與部分台灣媒體簽約，付費給台灣媒體。

事實上紐西蘭的市場甚至比台灣更小、議價力量更低，但是依舊被列入率先施行的國家之中，和民眾黨高虹安立委的預期不同。

誠然谷歌的Google News Showcase和立法要求全面議價不完全相同，但是要注意的是，在臉書於加拿大文化遺產部長表示，將聯合世界多國對抗而向澳洲政府低頭之後，臉書僅與梅鐸（Rupert Murdoch）的新聞集團等大型媒體簽約，令澳洲中小型與地方媒體擔憂，最終利潤依舊流向大型媒體，最需要支持的中小型與地方媒體反而未受其利。

不過谷歌的Google News Showcase和臉書不同，已經與澳洲超過70家媒體簽約，雖然不能雨露均霑，但是不少中小型媒體同樣受惠。

無論從人口、經濟規模或是科技實力來看，台灣並不小，實力更不容小覷，諸君切莫看輕自己。台灣可是谷歌在美國本土之外，最大的硬體研發中心。

本文經沈榮欽授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航