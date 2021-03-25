緬甸政變：抗爭者以「沉默」響應罷工後重返街頭、美國擬制裁軍方企業

緬甸軍方自2月1日發動政變，推翻緬甸實質領導人、執政黨全國民主聯盟（National League for Democracy， NLD）主席翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府後，國內各地大規模反軍政府示威抗議，抗爭者繼24日響應「沉默罷工」紛紛關閉商店並待在家中，今天（25日）重回街頭。

《伊洛瓦底》報導，24日緬甸商業中心仰光（Yangon）、首都奈比多（Naypyidaw）、瓦城（Mandalay）、蒙育瓦（Monywa）等城市街頭猶如沙漠般死寂，因為抗爭者們發起為期一日的沉默罷工（silent strike）。

由於軍警和抗爭者在街頭對峙，許多商家擱下生意，路口紛紛出現有群眾設置以對抗軍隊的圍欄。從上週開始，軍政府嚴厲要求商人重新開業並清除路障，隨機使用武力、抓走路人，透過國營、軍隊控制的媒體喊話「在仰光部份城鎮的市場和購物中心必須重新開門，回歸常態。」人們回應軍政府「（回歸）常態」要求的方式，是在網路上組織沉默罷工，以表達他們要求民主反對軍方的立場。

《路透社》報導，24日，瓦城舉行在軍政府鎮壓中最年輕的受害者——一名7歲女孩的葬禮。

25日，緬甸的抗爭者呼籲大規模的抗爭，仰光、蒙育瓦等地都有示威行動。一名參與者Nant Khi Phyu Aye向《路透社》表示，許多抗爭者都是青年。「他們要每日持續抗爭，不會漏掉任何一天。」一位抗爭領袖 Ei Thinzar Maung在社群媒體上說，「沉默過後，最強的風暴將至。」

《美聯社》報導，25日的抗爭中，根據社群媒體和當地媒體，克倫邦的首府帕安（Hpa-an）的示威面臨軍警暴力鎮壓。海外的緬甸民主人士創立的獨立媒體緬甸民主之聲（Democratic Voice of Burma）指出兩位年輕人被射中，傷勢嚴重。

Thousands of people took part in an anti-regime protest in Sagaing Region's Monywa on Thursday morning.

#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/LwBFqlY82X — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) March 25, 2021

根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners, AAPP）3月24日統計，2月1日至23日，共286人在抗爭中喪生，累計2906人遭軍政府逮補，他們當中有24人被定罪、109人被控告。

《FRANCE24》報導，緬甸援助政治犯協會和拯救兒童基金會（Save the Children）表示，至少有20名不滿18歲的兒少死於血腥鎮壓。

24日，仰光的永盛監獄（Insein prison）超過600名被捕的抗爭者被釋放，獄官告訴《法新社》，「音山監獄釋放了360名男子和268名女子。」隨後，上個月被捕的《美聯社》32歲攝影記者Thein Zaw也從該監獄重獲自由，他告訴《法新社》，「警官撤回對我的控告，所以他們突然地釋放了我。」

翁山蘇姬原預訂將在24日接受奈比多的法院線上審理數條刑事案件，事關她是否被永久禁止參政。然而，翁山蘇姬的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）表示，這場聽審已經延到4月1日，因為軍方目前正在實施關閉網路，導致線上聽審出現問題。

美國擬制裁軍方企業

《路透社》24日引述兩名消息來源指出，美國財政部準備將兩家軍方企業：緬甸經濟控股有限公司（Myanmar Economic Holdings Limited, MEHL ）及緬甸經濟公司（Myanmar Economic Corporation, MEC）列入制裁黑名單，最快25日會凍結旗下在美國的所有資產。

對此，緬甸經濟控股有限公司總經理Hla Myo透過email向《路透社》表示，「本公司基本上專注於生意，目前對此沒有立即的回應。」緬甸經濟公司則未回應《路透社》的置評請求。

軍方企業透過掌控公司及其子公司，利益範圍從菸酒、電信、輪胎、礦產到房地產，來控制緬甸經濟。抗爭者呼籲更多制裁行動，各國政府應擴展到石油、天然氣等項目的制裁，因為這是軍方獲益的主要來源。

美國總統拜登（Joe Biden）於2月11日已發布一道行政命令，為新一波制裁緬甸軍方鋪路，如凍結了緬甸中央銀行（CBM）存在紐約聯邦準備銀行（New York Fed）一筆約10億美元（約286億新臺幣）的儲備金，這筆資金原先是緬甸軍方在奪權之後準備提領的。目前英國、歐盟和加拿大都對發動政變的國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）及其成年子女實施相關制裁。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒