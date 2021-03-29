中國「疫苗外交」拉攏美國後院，台灣拉美唯一邦交國巴拉圭是否鬆動？

文：向駿（中華戰略學會理事，《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯）

川普（Donald Trump）執政後，公然高舉「門羅主義」旗幟，大幅度調整對拉美的政策，企圖將拉美打造成一個政治上親近美國、經貿上依賴美國、安全上不威脅美國的「後院」。

短期而言，川普政府對拉美的政策調整取得了一定的成效，但從長期看，美拉關係的深層次矛盾和衝突並未紓解，甚至還加劇了大國在拉美展開戰略博弈的風險。

一向強烈支持美國的智庫布魯金斯學會（Brookings Institution），在2020年7月發表的題為《中國與拉美：現實的擁抱》（China and Latin America: A pragmatic embrace）報告中指出：相對而言，現如今美拉關係的現狀看起來非常暗淡。

在川普政府執政三年之後，美國在拉美實際上已經被取代了，基本上缺席拉美或者已經回歸到「口頭霸王」的狀態，導致拉美和加勒比地區對美國的好感大幅下降，甚至重現「美國佬滾回家去」（Yanqui go home）的對立情緒，反觀中國對拉美經濟發展的影響，早已外溢到政治層面。

中國現代國際關係研究院拉丁美洲研究所助理研究員嚴謹認為，川普對拉美政策失敗的原因之一是「拒絕對拉美國家承擔國際責任和大國義務。」由於拜登（Joe Biden）把外交重點集中在亞太，中國或許更有機會邁向拉美。

疫苗外交拉美形勢逆轉

《紐約時報》的專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman），曾在2020年3月的文章中提出新的歷史分期，他認為世界將被疫情劃分為BC與AC兩個階段：「前新冠」（Before Corona）世界與「後新冠」（After Corona）世界。

「後新冠」以來，拉丁美洲各國政府都迫切想要獲得新冠疫苗，期能擺脫這場重創經濟並造成數十萬人死亡的疫情。但拉丁美洲並沒有向美國尋求幫助，迄今為止他們所依賴的是美國的全球競爭對手：中國和俄羅斯。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）巴西籍高級研究人員波爾德博列（Monica de Bolle）表示：「沒有疫苗，經濟無法正常運轉。」阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）則謂：「對於新冠疫苗，我們不問意識形態，只問是否能拯救阿根廷人的生命。」阿根廷是俄羅斯以外第一個開始使用Sputnik疫苗的主要國家。

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華盛頓政策組織「美洲對話」（Inter-American Dialogue）的邁爾斯（Margaret Myers）表示：「拉美許多人都認為，這不是簡單的對話，而是來自中國的實際行動。」

3月1日拜登和墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）舉行視訊會議時表示：「當我們站在一起時，美國和墨西哥就會變得更加強大。我們兩國之間有著悠久而複雜的歷史，彼此之間並不總是完美的鄰居，但我們已經一次又一次地看到了我們合作時的力量和目的。」羅培茲告訴拜登：「我們的關係是戰略性的。…我們非常感謝您願意為了我們北美各國人民——加拿大、美國和墨西哥人民的利益而保持良好的關係。」

會後的聯合聲明中，美墨兩國領導人承諾：「移民政策要承認移民的尊嚴，承認有序、安全、正常移民的必要性」，但並沒有提到疫苗分發的問題。

但中國首批科興新冠疫苗早於2月20日運抵墨西哥，隨後在墨西哥州埃卡特佩克市開始接種。第二批科興新冠疫苗於同月27日運抵墨西哥，3月13日第三批疫苗運抵首都墨西哥城國際機場時，墨國外交部副部長等官員親赴機場迎接時表示，這批疫苗運抵墨西哥是墨中密切合作的重要成果，墨方不會忘記中方在抗疫合作中採取的團結行動。

長期以來，阻礙了墨西哥與中國的關係進一步加深的關鍵因素，是自1994年北美自由貿易協定簽署以來，美國在墨前所未有的政治和經濟影響力。但現任安全和政治風險分析和諮詢集團（Cordillera Applications Group）副總裁的歐帝茲（Roman Ortiz）認為，橫亙在中墨雙方的阻礙已開始削弱。

在墨西哥與川普政府多年的經濟和政治摩擦之後，拜登政府上臺可能會使美墨雙方陷入新的緊張局勢，而不是推動雙邊關係改善。

再以「後新冠」的巴西為例。川普政府曾多次警告中國華為公司是中國監視系統的危險延伸。巴西曾公開表示站在川普總統一邊，去（2020）年11月巴西總統的兒子愛德華多・波索納洛（Eduardo Bolsonaro，也是有影響力的國會議員）誓言創建一個「沒有中國間諜活動」的安全系統。

但隨著新冠病毒死亡人數創下新高，加上變種病毒的困擾，巴西通訊部長法比奧・法里亞（Fábio Faria）於2月前往北京，並在華為總部會見了該公司高管，部長在雙方會晤時表示「我利用這次訪問要求提供疫苗，所有人都急切地想得到。」2月底當中國的第一批疫苗在巴西接種後，該國電信監管機構宣布了7月舉行的5G招標規則，未將華為排除在外。

台灣需關注巴拉圭動向

去年3月，美國前總統川普簽署了《台北法》，其中要求行政部門協助台灣鞏固邦交國。今（2021）年3月14日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）通話時，敦促巴方與台灣合作對抗疫情。美國國務院則在聲明中表明：「國務卿強調了繼續與地區和世界民主國家和夥伴們、包括與台灣合作的重要性。」

3月16日布林肯與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），更在赴東京與日本外相及防衛相舉行「2+2」會談出發前夕，聯名投書《華盛頓郵報》，形容友邦和夥伴是美國的「戰力加乘因子」（force multipliers），強調此行目的在重振聯盟關係反擊中國的挑釁及威脅。

台灣在南美洲唯一邦交國巴拉圭，隨著疫情日趨嚴峻爆發大規模示威抗爭，為平息民怨巴國傳出與中國接洽購買科興疫苗應急。為避免邦誼生變，外交部長吳釗燮與巴拉圭外長阿瑟維多（Euclides Acevedo）緊急電話聯繫，表達願意協助該國疫苗取得，並強調台灣將持續與巴國合作共同對抗疫情挑戰。

美國駐巴拉圭大使館臨時代辦薩拉札（Joseph Salazar）也主動拜會阿布鐸，研判與巴國希望由中國獲取疫苗有關，是否以和台灣斷交為交換條件值得密切關注。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航