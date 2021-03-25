政院通過《職災保險法》提升非典型勞工保障：4人以下公司強制納保，傷病給付提高

＊首圖為3月高雄前鎮區1處工地1名40歲男性工人意外墜落，造成左手骨折，緊急從工地吊掛送醫。

（中央社）行政院會今（25）日通過《勞工職業災害保險及保護法》草案，4人以下微型公司強制納保，預估新增33萬勞工納入職災保險保障範圍；草案也擴大醫療給付範圍，提高傷病給付水準；草案送立法院審查。

4人以下也強制納保，推估新增33萬人

現行的職業災害保險是規定在勞保裡面，依據勞保規定，5人以上事業單位，強制納保，4人以下事業單位，自願加保。勞動部勞動保險司長白麗真今天指出，《勞工職業災害保險及保護法》草案是將職災保險單獨立法，未來不論受僱人數多少，都強制納保。

勞動部推算，未來法案通過後，除現行已加保職災保險的勞工外，更擴大職業災害保護網，推估新增33萬人可納入職業災害保險保障範圍。

白麗真說，這33萬勞工，雇主平均每人每月負擔的保費是75元；由於勞工薪資有高有低，勞動部也計算過，33萬名勞工當中的75%，每月的保費負擔是在100元以內。

《職災保險法》草案不僅擴大納保範圍，也提高投保薪資，增進給付保障。

白麗真說，《職災保險法》草案，將投保薪資下限從新台幣1萬1100元提高到基本工資（目前為2萬4000元）；投保薪資上限從4萬5800元提高到7萬2800元。

傷病給付，現行勞保規定，第1年按投保薪資70%發給，第2年減為50%；《職災保險法》草案規定，2年皆發給投保薪資70%。

《職災保險法》草案刪除以年資計算失能年金給付金額的方式，改以失能狀態認定，失能程度愈嚴重，領的給付愈多；完全失能，領投保薪資70%；嚴重失能是投保薪資50%；部分失能是投保薪資20%。

白麗真舉例，過去沒有職災保險的勞工，若出意外，一毛錢都領不到；未來強制納保，以最低投保薪資2萬4000元的人來計算，失能給付最高可以領到144萬元，死亡給付108萬元，傷病給付每月1萬6800元。

白麗真說，現行已有勞保職災保險的勞工，因為投保薪資上限增加，傷病給付的保障會更多；例如，過去投保薪資1萬1100元的勞工，因為投保薪資拉高到2萬4000元，失能給付會從原來的67萬元、最高增加到144萬元。

白麗真指出，現在的失能年金、遺屬年金是用年資計算，所以年資愈短，相對算起來的保障沒有那麼夠，以5年年資計算，失能年金是拿每月4000元；以後不看年資，是看失能程度，愈嚴重的人，保障程度愈高；以投保薪資3萬元為例，失能年金最高每月可以領2萬1000 元。

另外，媒體也關注Foodpanda等外送員是否納職災保險保障，勞動部說，新型的平台經濟，只要屬於勞僱關係，就會透過雇主端加保；如果是自營作業，則透過職業工會加保；如果是臨時短暫的工作，草案也設計簡便加保的手續。

雇主會負擔增加，勞團樂見其成

《聯合報》報導，事實上現已有職業災害保險，但附屬在勞保之下，目前費率為0.21%，保費全由雇主負擔。在未來職災保險單獨立法後，投保薪資將與勞保脫勾。因職災保險保費全由雇主負擔，調高投保薪資，雇主負擔保費會增加。職災投保薪資上限由4萬5800元提高至7萬2800元，雇主保費負擔由每人每月96元增加至153元。職災保險下限由1萬1000元拉高到基本工資2萬4000元，雇主保費負擔由23元增加至50元。

《中央社》報導，曾與行政院溝通相關立法的台灣勞工陣線秘書長孫友聯日前受訪實則表示，這部法律主要是將職業災害保險從勞保抽離出來單獨立法，並增加職災預防重建功能；這是繼全民健保後，涵蓋範圍第二大的保險，讓勞工遭遇職災時能得到立即的保護。

孫友聯指出，小型企業若沒有加入職業災害保險，一旦發生事故，雇主無力負擔賠償，可能就跑了；未來若通過立法，強制納保可讓勞工得到即時的協助。

著有《做工的人》的作家林立青也在臉書上解釋，台灣工地發生的重大意外常是致命並且無法回到工作岡位上的，例如失能、殘障及死亡，工地現場幾乎每年都會有這種意外。可是多年以來沒有相對應的法案可以處理，爭訟和求償的過程又久又長，太多還沒送到法官面前就只能哭著和解，怎麼看都是悲劇。大型雇主會用法律程序互相推託，小型雇主也可能脫產。這法案在2015年就開始討論，今天終於從行政院中送到立法院。

他並稱許，這是民進黨政府上台以後，最保護弱勢勞工，最務實有用，真正最有膽識和企圖心的法案。

《中央社》報導，政院官員之前曾私下指出，法案精神是含括從職業災害認識、職業災害預防、發生職業災害後的治療與重建，即從預防端到補救端，把整個系統建立起來；勞動部在法案討論過程，曾與勞工團體對話，基本上得到的反應都是比較正面且支持。而雇主可能比較擔心要全額負擔受僱勞工的職災保險費，但「雇主全額負擔是國際慣例」，目前的勞保也是這樣規定。

《中央社》報導，蘇貞昌則表示，《職災保險法》立法，將33萬未納入職災保險的人納入，依此人數推估，約有1700個家庭因此受惠；未來發生職災政府保證給付，而且是從勞工到職日起就有保障；職災給付全面提高，讓勞工保障更多；雇主只需付出小保費，就能讓勞工得到大保障；這部法不只就職災保障，更是對勞工的保護，從預防、保險、重返職場做完整的保護，這是政府對1100萬勞工朋友致敬的最具體作法。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範