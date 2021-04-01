《我的性格，我決定》：如果在創造意義時沒想清楚，就可能導致定型心態

文：班傑明．哈迪（Benjamin Hardy）

用故事創造意義

一天清晨，我太太帶小孩出門散步，十一歲的凱勒用嬰兒車推著七個月大的雙胞胎妹妹。他們走在一條鄉間小路上，兩旁有許多灌木和溝渠。

我想在去上班之前和蘿倫聊聊天，所以開車去找他們。我把車靠邊停在蘿倫旁邊，兩人便聊了起來，凱勒則在一旁聽著。

當時我們所在的石子路，兩側稍微往路邊傾斜。聊了大約二十秒，我發現嬰兒車開始滑向旁邊的大溝，於是朝著凱勒大喊：「快把嬰兒車拉住！」

他用盡全力，但還是拉不住，結果和兩個妹妹一起跌進溝裡。佐拉（Zorah）的安全帶沒綁好，摔出嬰兒車並開始大哭。至於菲碧（Phoebe）倒是好好坐在車上。

幸好他們都摔得不重，佐拉沒什麼事，只是嚇一大跳。但凱勒明顯被這件事嚇壞了。

他哭了起來，眼睛直盯著地上，就算我們安慰他一會兒，他還是不肯看我們。我看得出來他已經陷入自己的情緒之中，正建構這次事件的意義。因為當時的情緒是負面的，這樣建構出來的意義也經常會是負面的。

我可不希望凱勒這樣。我希望能幫助他調節情緒，成為一個有心理彈性的人。我希望他對這次經歷能抱持正面而健康的想法，而不是被這次的情緒經驗給吞沒。

「意義」就是在這些帶著豐沛情感的經歷之中塑造出來的。社會心理學家羅伊．鮑邁斯特（Roy Baumeister）認為，「意義」是事件或事物之間關係的心智表徵（mental representation），他解釋道：「是意義把不同的事物連結起來。」

心理學者克里斯托．帕克（Crystal Park）的專長是研究意義與創造意義，他認為人類從經歷創造意義的過程，就是把以下三件事情連結起來：

第一，針對該事件或經歷，找出真正的原因。（「剛才發生了什麼事？」）

第二，將原因與自己的認同建立連結。（「從這個經歷中，可以看出我是怎樣的人？」）

第三，將原因及自我認同連結到整體大局，也就是整個世界如何運作。（「從這個經歷以及我是怎樣的人，可以看出這是個怎樣的世界？」）

「創造意義」會大大影響我們現在是怎樣的人，以及未來會變成怎樣的人。我們的性格，有一大部分取決於我們對過往經歷賦予怎樣的意義。根據的是我們認為各項目標或價值觀有何意義，以及我們有哪些注意的焦點，甚至是根據我們如何看待各種小事，像是幽默、音樂、風格或是興趣。

創造意義是一種本能，但這也存在著黑暗面：要是我們不好好注意自己到底創造什麼意義，就可能會對自己形成不成熟的認知信念。例如：

我是個壞人。

我的性格內向。

我永遠無法實現我的夢想。

我跟別人處不來。

我就是討厭像她這樣的人。

如果在創造意義的時候沒想清楚，就可能導致定型心態。以創傷為例，造成創傷的並不是事件本身，而是你在事件中所汲取與創造的意義。簡單來說，真正造成創傷的是你對這個事件的詮釋。

以知名演說家兼心理治療師西恩．史帝文森（Sean Stephenson）為例，這位思想巨人患有先天成骨不全症（osteogenesis imperfecta，俗稱玻璃娃娃），讓他只有大約九十公分高，打從出生就註定一輩子得坐輪椅。但他一生的信念，也是他最後的遺言，卻是：「是這件事情成就了我，而不是折磨著我。」

當時史帝文森摔下輪椅，頭部受到撞擊，承受著極大的痛苦。然而在即將離開人世時，卻說出如此激勵人心的話語。這是他的詮釋，詮釋的不是那項奪去他生命的意外，而是他的一生。即便在一般人的觀念裡，他經歷的一切根本就是一個巨大的創傷。

所謂的「創傷」，其實是你賦予事件或經歷的意義。你創造出來的意義形塑著你對自己、對未來、對整個世界的看法，並推動著你呈現出現在的性格、選擇與目標。

在你改變那些創傷經驗的意義之前，一切都不會改變。

思考一下：你為什麼會用現在這種方式定義自己？

你為什麼是現在這個樣子？

你為什麼喜歡或不喜歡某些東西？

你為什麼要追求現在手上的那些目標？

這一切的答案都根源於你為過去的經歷塑造出哪些意義，以及你因而為自己塑造出怎樣的性格。

我們根據經驗所獲得的意義，再加上我們所收集的資訊，進而形成我們的世界觀。

值得注意的是，人們往往是把自己塑造出來的意義與性格，當成觀察世界的濾鏡。史帝芬・柯維就說：「當我們看著世界時，看到的並不是世界，而是自己。」

如果你對自己抱持負面的看法，就可能也會對世界抱持負面的看法。

如果你用正面的角度看待自己，就可能會用正面的角度看待世界。

你在看世界的時候，是透過你的自我認同作為濾鏡。

你眼中會注意到的，只有那些對你來說有意義、有關係的事物。正因如此，當諾曼決定把「上哈佛」當成唯一的目標，就再也看不到周遭有什麼犯罪機會；而當艾德林受困於過去的榮耀，就再也看不到有什麼成長的機會。

你對世界的看法往往反映的是你這個人，而不是真實的世界；你對過去的看法，往往反映的是你這個人，而不是真實的過去。所以在塑造意義時，你該根據的是你理想中未來的那個自己。這需要你針對過往的經歷（甚至是痛苦的經歷）提出有確切目的的詮釋：

對於現在的經歷，「未來的我」會如何回應？

他會怎麼想？ 他會怎麼做？

他會怎樣讓這件事成為自己的助力？

是這件事情成就了我，而不是折磨著我。

凱勒當時情緒激動，他正在建構「自己讓嬰兒車滑進溝裡」這件事的意義。雖然我的兩個女兒沒受什麼傷，這件事卻可能對凱勒造成創傷、帶來長久的傷害。在這個創造意義的過程中，凱勒正經歷以下三個階段：一、定義原因；二、塑造自己的認同；三、透過自己的認同，塑造自己的世界觀。

他可能想到的歸因方式包括：

我沒有一直抓住嬰兒車，才會讓嬰兒車滑走，所以這一切是不是我的錯？

我為什麼沒有一直抓好嬰兒車？

爸爸來找我們，使我們停在那邊，所以是不是爸爸的錯？

爸爸為什麼要害我們分心？

是不是因為我們走的是一條鄉間小路？

媽媽為什麼要帶我們走這條路？我本來只想待在家裡的。

而根據上述的歸因，他可能塑造出來的自我認同包括：

我不喜歡跟爸爸媽媽在一起。

我不是好哥哥。

我不喜歡跟媽媽散步。

我從此以後不要去散步了。

我的兩個妹妹太容易出事，跟她們在一起一點都不好玩。

在想過這件事、也想過他的自我認同之後，凱勒也許會對整個人生產生一套「整體意義」。其中可能包括：

散步很危險。

世界很危險。

人生很可怕。

爸爸老是把事情搞砸。

這整個創造意義的過程，幾乎是一瞬間就在腦子裡完成。而且這些創造出來的意義絕不只是單純的想法而已，還反映出凱勒對這件事的初始情緒反應。如果不懂情緒調節（emotional regulation，這需要花時間長期練習），身旁也沒有具有同理心的陪伴者協助他以正面積極的方式進行思考，那麼最後就很可能會為這次經歷創造出被動、消極的負面意義。

書籍介紹

本文摘錄自《我的性格，我決定：更有自信、更高EQ、打造理想人生的性格養成計畫》，天下文化出版

作者：班傑明．哈迪（Benjamin Hardy）

譯者：林俊宏

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本書作者班傑明．哈迪曾是個心靈傷痕累累、人生充滿迷惘的青少年，他的父親離婚後便深陷毒癮，家中從此成為毒蟲出入的地方。而哈迪也和父親一樣，結交一群同樣飽受精神創傷的朋友，終日虛度、無所事事。電玩遊戲《魔獸世界》是他唯一的避風港。

如今的他是心理學博士、組織心理學家，也是激勵人心的演講者與暢銷書作家；曾是線上創作平台Medium.com讀者追蹤人數全球第一的作者，所寫的文章每個月吸引數百萬讀者閱讀。

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Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航