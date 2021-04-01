《聽懂暗示，回話暖心的聰明接話術》：這四種「排他話題」是聊天暗黑禁忌

文：山口拓朗

無論在工作或興趣上都與對方沒有相似之處，但一聊就會有莫名的親切感，或許是因為在「心情」上有著共同感覺的關係。

「進公司才兩年就當上店長，太厲害了吧！」 「謝謝你的誇獎，這看起來像是特例吧。不過內部問題可是一大堆，我管理的可是二十間連鎖店裡營運最差的店。」 「是喔，豈不是很糟糕？不過跌到谷底也不算壞事，現在已經是最糟的況，再來就只有進步的空間了。」 「這樣啊……也只好換個角度想了！」

這兩人相同的心情是「升職開心」、「對往後日子感到不安」。說不定之後接著聊的話題就是「如何提升銷售業績」。

所有情緒之中就屬共享「煩惱」最能立即縮短彼此之間的距離。心中的煩悶要有個人來聽才能減輕壓力，縱使沒給什麼聰明的好辦法，光是回一句：「是啊，我也這麼認為！」就能讓人一掃心中陰霾。

除煩惱之外，還有高興、生氣、悲傷、快樂等情緒都給予認同的話，自然容易拉近雙方的關係。太太抱怨地說「老公在家什麼事都不做，真是令人生氣！」若是對這種「不滿」的心情感同身受，就能跟對方聊起來。

年長的男性們醉言醉語地說：「最近的年輕人真沒常識！」他們相同的心情都是對年輕男子感到「生氣」；興奮不已的年輕人說著：「昨晚日本足球隊伍展現過人的實力！」他們的心情是同樣「快樂」。

無法跟對方有著一樣情緒，試著找找「部分相似」也可以──例如A先生犯錯了，主管不問緣由就在大家面前把他罵得狗血淋頭，就算我們的心情無法跟A先生一樣，不過你應該能理解那種被罵的感覺，並懂得A先生心中部分感受，這時你只要說句「你真倒楣！」此種回話任何人都應該很容易做到。

說句「你也很累吧？」對方就會覺得你的心情跟他一樣。

「排他話題」是聊天暗黑禁忌

若你聊天的對象並不是所有話題都能聊，「宗教」、「政治」、「種族」、「思想」這四種聊天的題材最好別講。這類強烈具有「排他性」的話題，若不是特別需要去討論，就不要隨意聊這類較敏感的內容。

「今天的眾議院選舉你有去投票嗎？」 「啊？沒……沒耶。」 「你這樣不行！這是決定國家未來方向的重大選舉，就這樣把政權交給執政黨，國家會大亂耶！現在投票還來得及，你趕快去！

談到政治性的話題會讓對方覺得「你多管閒事」，要是講到最後吵起來也不稀奇。這種談話內容帶有「一定得去選舉」、「執政黨不好」的價值觀，但是關於「要不要去投票」，每個人有自己的選擇權利。

「宗教」、「政治」、「種族」、「思想」這四種類型的話題，即使是關係很好的朋友也最好別去談。除此之外，還有「政治思想強烈的文學或藝術」、「支持哪個球隊」這種話題也有相同的顧慮，講的時候也得注意；或是對現在沒有孩子的夫婦說：「趕快生個孩子比較好！」也屬於禁忌話題。

聊天的大原則是避免談「排他性強的話題」。

對話不需完美，擺脫恐懼壓力

不少覺得聊天很難的人都有些刻板觀念，就是「話一定要說的漂亮」、「必須講對方愛聽的」、「最好說到對方會笑」，他們認為這樣的聊天方式才叫「完美對話」。但其實「對話要活用」，根據你說話的對象、時間、地點，聊天內容就像變形蟲一般變化萬千，並沒有所謂的完美談話類型。

如果對方想聊一些比較深刻的話題，但拘泥於「聊天就是要熱鬧快樂」的你反而無法察覺。因此沒有必要追求「完美對話」，聊天內容可以朝向任何方向延伸。

不求對話說得完美，自然能擺脫壓力和恐懼，聊天話題也會迅速朝你意料不到之處發展。

書籍介紹

本文摘錄自《聽懂暗示，回話暖心的聰明接話術：反應力、說話力、傾聽力全面提升，不再因說錯話而得罪人》，格致文化出版

作者：山口拓朗

譯者：林麗櫻

原來，聰明接話是美好人際關係與「生涯成功」的捷徑。學會聽懂「暗示」關鍵語，能完全提升「反應力、說話力、聆聽力」讓你從句點王，變成回話暖心高手。

學會承接對方說過的話去轉換話題，就不用擔心話鋒改得勉強。並且能夠不動聲色地把「聊不起來」、或「不想聊」的話題撤換掉，周遭的人也會因此感謝你的。

Photo Credit: 格致文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航