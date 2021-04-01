《當神成為機械人》推薦序：先成為「賽博格」，再成為「人」

文：劉育成（東吳大學社會系副教授、科技與社會研究專家）

【推薦序】先成為「賽博格」，再成為「人」

有關人與技術之連結的探問，至今仍舊是令人著迷且費解的。在接受各種技術／物並享受其所帶來各種好處的同時，卻也不甘於或擔憂技術可能帶來的風險與宰制。這或許是我們得以持續探究技術之本質的重要原因之一。人類與技術的連結，一向都跟「身體」不可分。承繼著名法國社會學家涂爾幹（Durkheim）的思想，馬瑟．牟斯（Marcel Mauss）在其〈關於身體的技藝（Techniques of the Body,1935）〉一文中即說道：「身體是人類的第一個也是最自然的工具。或者更正確地說，人類第一個且最自然的技術物件，同時也是技術方法，就是其身體。」

這也指出的是，我們對自身的看法，甚至是自我的形塑——無論是在個體、族群或種族的層次，都是由「人（身體）／技術」這個區別所運作出來，或許包含了三個面向，其一，人藉由對身體缺陷的彌補，而發展出各種技術／物；其二，人在與其所發展或發明出來之技術／物的互動過程中，所生產出來對自己與身體，乃至於世界的看法；以及其三，技術透過人（身體）所呈現出來的對人類自身之看法。這三個面向也大致描繪了一幅人類在面對技術上，從主體、互為主體到客體的圖像，自我的形塑以及對世界的認識，也是這三者的混雜物。

既然人與技術的關係，從歷史上來看，似乎無可避免地形塑了人與其自身、人類彼此之間，乃至於與世界之連結。那麼「技術從何而來？」，以及「人與技術的連結是如何開始？」，這兩個問題便可作為思考的開端。本書作者雅筑安．梅爾（Adrienne Mayor）從神話與歷史的角度，探究由人、神與技術三者交織出來的世界觀，最終的目的或許還是得回人類嘗試對自身所處之境遇的理解，也就是「何謂人？」的問題。

在此之前，或許一個更後設的框架是，神話與歷史如何持續地生產與維持「技術／自然」的這個區別？以及，這個區別為人類的自我存續帶來了什麼樣的意義？這兩個問題彼此間相互關聯，我們也可以在本書中看到，作者運用東西方神話與歷史事件中有關人形機器、自動機械、人工生命，以及一些無以名之但卻具有龐大力量之討論，嘗試指出某種我認為依舊是對於「身體」的失望、期待與想像之產物。

一個眾所熟知的關於人類使用技術之起源的神話，多是以普羅米修斯從天神宙斯那裡盜了火與其他技術贈給予人類為開端。據此，技術人類學家貝爾納．斯蒂格勒（Bernard Stiegler）認為，人類的起源即是技術的起源，且技術的出現也伴隨著人類在歷史中的現身。若以此來看，作為人類這個物種而現身於歷史中，從來都是技術的。這或許不難理解，因為不懂得用火，或者沒有建造遮風避雨處的相關技術，人類也無法回應周遭環境具有的複雜性與不確定性。

然而，到底何謂技術？以及，何以會有現代科技發展可能取代或取消人類的可能性論述出現？普羅米修斯的故事可能只描述了其中一半， 而另一半則與其兄弟艾比米修斯有關。

在神話中，普羅米修斯之所以要盜火與技術而贈與人類，除了是出自對其創造物的熱愛之外，也是為了要彌補艾比米修斯的失誤。因為艾比米修斯在負責將本能與特質分配給所有創造物時，卻忘了分配給人類，以至於人類缺乏像其他物種一樣，具有生存的本能。這樣的一種缺乏本能的狀態——因艾比米修斯的失誤（fault）所致，也就成了人類的「預設值（default）」。

也因此，人類便只能透過各種技術來去除（de-）這個失誤，這也是斯蒂格勒使用「de-fault」作為一種雙關語，用以指出人類的現身從一開始不僅是技術的，而且具有將自然排除於自身之外的可能性。當我們如今持續地在探問「何謂人」這個問題時，也已是在技術框架下的提問，如果沒有文字或語言（技術），這個探問如何可能？

普羅米修斯的故事或許指出了人與技術的開端，但讓人類得以現身於神話與歷史中的關鍵要素， 或許是艾比米修斯的失誤：遺忘。艾比米修斯的遺忘，使得人類得以與自然區隔，不再成為自然的一份子。因此，人類得以與神——同樣也非自然秩序的一部分——相互合作或抗爭。這意思是說，如果自然包含了必然的老化與死亡，諸神不僅在此常態之外，更可操弄這些元素。

人則與神不同， 雖然無法隨心所欲的操弄老化（永遠年輕、不會變老）與死亡（永生或超級長壽），但卻因為有使用技術的能力，而得以發展出如同諸神般對抗老化與死亡的可能性。對諸神與人而言，兩者都在自然之外，或許也因此都在技術之內。

造出生命的渴望，或許同樣也是來自於技術自身。在英文「造出（made, make）」——同時也是本書作者自序中的標題「造出，而非天生（made, not born）」——意指由某個主體（神或人）透過某種力量（神力或技術——包括科學）以某種材料（物質或非物質）來做出某種東西（有形或無形的事物）。make一字的使用（包括文字的使用本身），已經隱含了技術性，也就是與自然劃分開來的可能性。自然不是技術，自然就是自然。鳥兒築巢在人類眼中是一種技術的應用，但對鳥兒自身而言， 那還是屬於自然的一部分。

換句話說，從希臘神話來看，技術從一開始就是讓其使用者得以被排除於自然之外。若是用系統論的語言，「天生」無法為其自身賦予意義，唯有在二階觀察運作的層次，才得以對其進行觀察，並且對之進行「論題化（thematization）」，也就是賦予其意義。因此，諸如生老病死等，都是因為技術而得以成為被觀察與論題化的對象。例如我們可以討論生或死的意義、如何生、如何死等等。

人類身體具有的缺陷——不具有本能，若再對比於神話中對於理想身體狀態的想像，或許便可理解何以會用機器（技術）來比喻人類身體或生命之說法。缺陷既然可以用技術來彌補，那麼在彌補後， 或許也可用來增強本來的狀態。例如大腦的記憶有限，因此人類發明用繩結、石頭、草紙等來記錄， 時至今日則有電腦以及幾乎無限制的記憶空間，協助紀錄人類世界中所發生的所有事物。

除了透過外在於身體的技術來協助記憶之外，也許也可以透過植入大腦中的晶片與腦神經直接連結，進行各種儲存與提取的運作，例如伊隆．馬斯克（Elon Musk）在開發腦機融合（neuralink）上的企圖心。人們也將不再遺忘，或者無法遺忘——例如數位足跡（digital footprint）在網際網路世界中可輕易被追蹤但卻又甚難完全抹去。從另一個層面來看，人類（足跡、資料等）也因為無法被（數位）世界遺忘，而具有一種「永生」的形式。

在神話的世界中，將人類身體與生命的缺陷投射於其中，可說是在回應兩個主題，其一是如前所述，在真實世界中以各種技術來彌補人類沒有本能的缺陷，其二是在神話故事中再現對生命的必然性（衰老與死亡）的想望，亦即，透過神話中強調年輕、寧願為某種價值而犧牲成為英雄也不要一是無成而老死等故事，以彌補或說是「協助」人類面對身體與生命的必然命運。據此，身體（的缺陷）可能是神話的開端。

在神話與歷史中，儘管如本書作者所提醒的，大多數技術都是為暴君或統治者所發展與所用，也多是用來持續其治理的工具，例如塔羅斯、特洛伊的木馬、長生不老的技術或藥物等。這或許也跟身體從一開始就是以技術的內涵出現，且透過技術而得以讓身體（人類、諸神等）不再是屬於自然的一部分脫離不了關係。這也回應了馬丁．海德格（Martin Heidegger）在對技術的提問中指出的， 技術的本質除了是「架構（enframe）對世界的認識」之外，更是對自然進行「挑戰（challenge）——挑戰自然並為人類所用，使自然符合技術所要求的框架等」。

因為技術，諸神與人都不是自然的一部分。「技術／自然」這組區別也就成了「賽博格」（cyborg） 的起點。諸神似乎也是一種賽博格，其神力與得以超越自然限制的特性，或許來自於某種強化科技（武器、盔甲等）或飲食習慣（如本書作者所言之「瓊漿玉液」——同樣也是技術）。人類也因為伴隨著技術而得以現身於歷史中，因而從一開始就是廣義的賽博格。在此意義上，當我們將賽博格視為後現代產物的同時，或許有另一個觀點是，人類其實是先成為賽博格，才開始以作為人類這個物種而現身，並得以區別自身於其他物種，從而獲得獨特性。

至於「長生不死」及「永保年輕」，這或許只屬於是技術的。身體，從一開始就渴望技術的進入，如今則有了完全實現的可能性而已。本書作者梅爾相當細緻地爬梳神話與歷史中有關自動化、人造物以及超越自然之可能性之技術的論述，而以最後留在潘朵拉盒子中的「希望」作為人類對技術之期待與想像。這個被遺留下來的「希望」，或許就是不可實現性的象徵，只有不斷地追求不可實現的事物，人類才能夠在經歷那些被諸神釋放出來的邪惡事物的過程中，獲得深刻的體悟。這些體悟也將一直是身體的，直到「技術／自然」這個區別被取消之際。

這或許會是個「後賽博格時代（post-cyborg era）」，也會是一個人類不再作為人類這個物種而現身的時代。

相關書摘 ►《當神成為機械人》：現代人如何想像阿育王與「羅馬」機械人的相遇？

書籍介紹

本文摘錄自《當神成為機械人：希臘神話如何透過科幻想像，探問人類生命的本質（全新修訂版）》，八旗文化出版

作者：雅筑安・梅爾（Adrienne Mayor）

譯者：愷易緯

生而為人的意義到底是什麼？人類是否能通過科學力量獲得永生？

這不只是今天科幻小說的想像，更是古代希臘神話的核心命題！

本書呈現由人、神與技術三者交織出來的世界觀，探究人類生命的永恆困惑

人類模仿諸神造人，透過科技力量打造機械人的科幻想像

從神話與歷史的角度來看，即是「科技來自於人性」的現代意義！

不只是神話！科幻想像為何存在於古希臘神話中？

機械人的出現便是人類探尋生命本質的成果！

早在三千餘年前的古希臘及近東地區的各種神話中，便蘊含著「透過科技工藝以創造生命」（bio-techne）的概念，試圖運用人力去模仿、改造和超越由神命創造的自然生命。換言之，早在希臘神話中就產生了各種現代人熟悉的科幻故事情節，包括製造人工生命的想法，以及人類對於模仿自然的顧慮。

本書檢視希臘神話中許多耳熟能詳的故事並分析其意義，神話當中看似虛構的科幻情節，其實呈現「人性」如何從歷史之初就自然關注於人造生命的概念，與始終難解的道德難題，讓現代人對於「科技始終來自於人性」的反思更顯豐富。這些故事包括了：泰坦巨神「普羅米修斯」，他不只用泥巴造人，並且盜取天火、將知識技術傳授給人類，象徵了科技工藝的開端；或是《阿爾戈英雄記》中守護克里特島的「塔羅斯」，是神明打造、力量遠遠超出人類想像的巨大青銅機械人；又或者是創造之神赫菲斯托斯打造的女性機械人「潘朵拉」，她最終打開了宙斯的盒子，此舉正象徵為人類的未來帶來了恐懼與希望。

雖然古希臘神話和其他遠古傳說中所想像的人造生命並不完全等同於現代人認知的機械人或人工智慧，但作者認為，在神話傳說的奇幻外衣下，這些自古以來關於人造生命的原創想法和概念顯示了人類對於自身生命的永恆困惑，至今依然值得討論。

人類真的能夠透過生物科技工藝獲得永生嗎？

渴望超越自然的野心與焦慮，引發無數道德與現實的糾結！

至此，自然與機械的邊界逐漸模糊，機械人的出現為人類帶來希望、卻也帶來恐懼。「生而為人的意義是什麼？」自詡理性的人類是否可能根本不具意識，只是諸神手中的機械玩物？這是古希臘人透過神話故事不斷思索的問題，也是人類試圖以自身力量超越自然的渴望與焦慮。他們一再探究人類試圖戰勝老化與死亡的野心，也引發無數道德與現實糾結的難題。

因此，「人類是否能通過力量獲得永生？」的探問，不只是知識問題，更是古代道德與哲學思辨的核心命題。古希臘人深知，不論是想像或真實存在，這些以自然為形體的人型機械和其他人造物品，若非安全無害，要不就是深具危險性；它們能用於勞務、性愛、娛樂，或是宗教用途，甚至能對人造成痛苦或致人於死。不論是實際或想像，「生物科技工藝」顯然讓古人深深著迷。

當我們以「生物科技工藝」的觀點看待古老的神話故事，這些看似「奇幻」的情節，便有了全新的「科幻」意義。正如約翰・斯拉德克（John Sladek）在一九八三年出版的知名科幻小說《提克托克》（Tik-Tok）中，將機械人的概念引人涉入「哲學思辨的深水區」，激發出關於存在、思想、創意、感知，以及真實的無數問題。

希臘神話蘊含的智慧與洞見，以及對天神與凡人操弄自然的不祥預感，激發出諸多關於自由意志、奴役、邪惡的起源、人類的極限，以及身為人類有何意義等問題，如今看來著實令人驚訝，卻不難理解。本書便是透過分析希臘神話中的科幻情節，追問潛藏其中的人性難題，呈現出由人、神與技術三者交織出來的世界觀，重新詮釋「科技來自於人性」的現代意義。

本書為《天工，諸神，機械人：希臘神話與遠古文明的工藝科技夢》改版書

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬