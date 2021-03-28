【專訪】《逃出立法院》導演王逸帆：最喜歡的風格是「破節奏」，只要有特色就不是爛電影

2020年台灣電影《逃出立法院》上映。活屍咬人，血濺螢幕的Cult片風格，讓人聯想到美國《陰屍路》或韓國《屍速列車》，與影史罄竹難書的活屍片濫觴，可說是近年台灣電影類性化的一種挑戰。本片傑出的場景調度，強烈的影像畫面，頗具國際水準的風格呈現，也讓人注意到未滿30歲的年輕導演王逸帆的存在。

王逸帆先前即以短片闖出名聲。他在台北藝術大學電影所的畢業製作短片《洞兩洞六》，即獲得2018年台北電影獎最佳短片、2018年金穗獎最佳導演，還獲得2018年金馬獎最佳劇情短片提名。可說成果豐碩。

《洞兩洞六》在台北電影節放映期間，被編劇簡士耕看到。他和瀚草影視的曾瀚賢當時在構思一個以「立法院爆發活屍病毒」為題的喜劇，邀請王逸帆一談。後來賞識他的才華，就邀他執導電影長片《逃出立法院》。這固然是天上掉下來的機會，但也表示王逸帆作為導演的功力為人賞識。

王逸帆的外型，並非走孤高傲骨的藝術家路線。他穿著樸素，衣飾並無特色，總戴著一副沒換過的黑框眼鏡。他為人隨和，講話謙虛客氣，表情老實中帶著憨厚，但銳利的眼神，隱藏著他人難知的想法。前些日子他身材壯碩，兩臂有雄壯的二頭肌，最近才變瘦。要論形象氣質，他很像勤於健身的知識份子、工程師或設計師，不太容易聯想到他是個導演。而他居然也真的是理科畢業。

半路出家

他之所以會踏入電影這行，是個偶然：

「其實我當年唸是中央大學資訊管理學系。我小時候一直想當駭客，以為念資管就可以當駭客。結果我念到研究所，都還是不知道怎麼當駭客。當初會想學電影，是因為我發現自己資訊方面的天賦不如人。當時修了演算法的課，讓我了解到繼續學資訊的話，我可能可以成為一名工程師，但永遠都不會有成就感。那時候我喜歡寫小說，卻又覺得這時代已經沒有人想看太多文字，就想把故事轉成影像。

我當時花了所有積蓄，買了台Panasonic GH2，開始在圖書館翻書自學電影。唸台科大資管所的時候，偷偷報考北藝大電影所，就考上了。」

對王逸帆來說，透過影像方式表現思想，或取得成就感，是他面對生命的方式。這也與他的成長有關。從小王逸帆的父母就沒有給他任何束縛，讓他隨心所欲的追求自己的興趣，他也在諸多嘗試後，才選了電影這條路。

王逸帆說：「我爸爸是個教授，媽媽是家庭主婦。說起來我很幸運的，因為他們都很支持我去做自己想做的事情，只要不要餓死就好。我爸從小對我念的床邊故事是古龍的武俠小說，我想這多少之後影響我喜歡去看功夫片、武俠片、動作片的原因。我本來夢想當個武打明星，後來左手摔斷後，了解自己應該不是這塊料。我媽從來不阻止我去做我想做的事情，只是她有時候會很擔心我的安全。」

古龍的武俠小說是王逸帆的床邊故事，而成龍、李連杰與周星馳的電影是他的養分。有別於其他同學大多是電影系出身，王逸帆直到研究所才碰電影，他自然少了被規訓的「窠臼」。當然每個特異獨行的電影人也不一定會落入窠臼，不過他學習電影的過程，有著與所屬環境相當程度上的落差，這反而讓他長成了自己的樣子。

Photo Credit: 王逸帆

一開始進研究所，上導演實拍課程時，規定一個禮拜要拍一部片，拍完後所有老師、演員會一起講評那部作品。當時王逸帆跟著導演李啟源學習，10個禮拜，要拍10部短片。一開始每個禮拜都被老師痛批，說拍得很爛。因為他根本不知道自己要拍什麼。想拍符合老師口味的東西，就一直被罵。到了第五部短片，他決定拍自己想拍的東西，選擇拍了一個歌舞片。王逸帆笑說：「我本來以為又會被罵翻，結果老師竟然說『這個超棒，我很喜歡。』」

當時他第一次被老師稱讚，整個人嗨到不行。這讓他明白，拍片就是要「拍自己喜歡、有感覺的」。後來他拍電影時，常拿這個標準檢視自己：「我現在到底有沒有在拍自己喜歡的東西？如果這個鏡頭我拍得都要睡著，我為什麼要拍這個鏡頭？」

打破節奏

王逸帆說，他如果有所謂的個人電影主張或風格，大概會是這樣：

「我個人一直秉持的想法是：『我希望拍自己覺得酷的東西。』我喜歡有特色的電影，不論是劇本、導演、敘事、技術，任何一環，只要有特色，我就覺得他不是爛電影。是不是好電影不知道，但起碼有它的價值在。我近年來發現自己喜歡的風格，其實可以用三個字形容：『破節奏』。破是打破的意思，一個敘事邏輯突然被什麼打破，那就是我喜歡的東西，也不停在重複嘗試的東西。」

這從王逸帆接受媒體採訪時，不斷提到如何被昆丁塔倫提諾啟發，可以看出，「破」的概念是他在意的點。北藝電影系主任王童看過他每一部電影，很不喜歡，認為只有「亂」這個字可以形容。但從王逸帆喜歡的電影作者來看，「亂」不見得是壞事，也不見得就不會有好作品。

王逸帆說：「我自己最喜歡的一部電影是克里斯多夫諾蘭的《黑暗騎士》，我認為那是一部非常雅俗共賞的電影。但我個人喜歡的風格仍然是黑色喜劇，例如昆汀、蓋瑞奇、Edgar Wright那種，我喜歡他們勝過於喜歡諾蘭。」而從《逃出立法院》的電影語言來看，也隱約有這些導演的影子。

Photo Credit: 《逃出立法院》劇照，瀚草影視提供

破，或者是亂，可能源自於王逸帆在選擇上的不定性。想當駭客，覺得自己做不出成就，轉唸電影。而進電影系一開始，他也不確定自己的位置，反而是先當了攝影師。他回憶起這一段歷程，也算是個偶然：

「在北藝大我有個好朋友叫做劉立，以前拍作業的時候，他常常找我幫他攝影，可能只是因為我坐在他旁邊的關係，因為那時候我根本不會攝影，我只是有買台機器，有幾顆鏡頭而已。劉立那時候買的機器和鏡頭還比我好，我就拿他的東西幫他攝影。我想我後來慢慢喜歡上攝影，也慢慢開始有人找我攝影，就是因為他的關係。

除了學生作業，我後來也當劉立的MV攝影。我自己比較喜歡的是莉莉周她說〈猜拳〉、deca joins〈海浪〉，還有美秀集團〈擋一根〉。然後另外一個同學李培㚤，找我拍了他的公視學生劇展作品《無塵之地》，讓我入圍了金鐘獎最佳攝影。應該是那時候開始，才真的比較多不認識的人找我做攝影。」

而攝影師即使有自己的語言風格，但執行的仍是編導主創的作品。雖然王逸帆的攝影有獨到之處，自己喜歡攝影，也樂於在電影中擔任此一「輔佐」角色。但從他諸多看法中，都能感覺到他很多時候沒有表態，但心裡有自己的主見，並不是一個樂於順從的人。對他來說，電影這件事，只要能讓他服氣，他會學習並修正，或樂於配合。例如《逃出立法院》的攝影Seven哥，把攝影機綁在許多東西上靈活拍攝，就讓他學到新技巧，因而嘆服。但更多時候他也會想用「自己喜歡」的方式來從事電影工作。

王逸帆感慨道：

「其實學習技術的過程，很常被別人瞧不起。不論是科班的、還是片場出身的，都覺得我是空降下來的攝影師，什麼都不懂。之前幫我的指導教授李啓源老師擔任他的長片《盜命師》的B機攝影師，我也在片場學到了很多『業界』方式。但其實那時候有點厭倦片場生態，於是自己擔任導演的時候，總是習慣自攝自導，想要採取比較不一樣的模式來工作。

我當導演的工作流程跟一般劇組不太一樣。自攝自導的結果，就是省去了很多溝通成本，但是其他人必須要跟我有一定的默契，否則大部分的人都會不知道我在做什麼。我挺喜歡每次都跟熟悉的朋友合作，不論是做什麼職位，只要是跟朋友一起，感覺就像是出去玩一樣。這大概也是在北藝大跟朋友們一起拍片養成的習慣吧。」

Photo Credit: 傅紀鋼 劉立（圖左）、吳冠德（中）、王逸帆（右）三人曾共同完成不少影像作品。

這會否只是因為「同環境」、「同時代」的電影工作者，行事作風沒有過去片場專業人士的「習氣」，觀念、處事態度與溝通上比較契合？好像也不是如此。即使面對平常玩在一起的北藝同輩電影人，王逸帆寫劇本也不會跟他們討論。因為各有各的意見，很容易被批得體無完膚。他不會因為同儕的意見去更改，還不如不給他們看，反正電影還是會拍成自己想要的樣子。

強烈的個人意志

那麼，王逸帆在導演位置上，他的做法又有何特點？

王逸帆說：「我其實有些眉角。我很希望大家拍片的時候盡量不要滑手機，只是我從來沒說。如果可以的話，我也會希望大家盡量不要抽菸，但我也沒說，因為我知道不太可能。我喜歡大家有默契，對於現在要幹嘛非常清楚，所以大家對流程有共識非常重要，但最重要的還是信任我，而且是無條件的信任我，這樣我會很高興。然後演員一定要背好台詞，希望他們背得熟一點，不然我會很痛苦。

我在片場的時候很少跟演員密切接觸，排戲的時候我可以跟他們多做討論，偶爾帶帶靈修什麼的。我覺得前期準備的時候可以，但是我在現場通常都只會用最簡單的情境式指導、外部調整，還有回答演員的問題。我不推崇在現場給予太多發散式（長篇大論）的指導。也有可能是因為我拍的片時間通常都很趕，我比較沒有時間做這些，我只能偷拐搶騙。」

從王逸帆的作品來看，自編自導自攝的短片《洞兩洞六》、《伏魔殿》，無論敘事結構、電影語言的表現，都比《逃出立法院》好。其中的差別，在於前兩部短片是很「作者論」、強烈執行個人意志的電影作品。而《逃出立法院》則是電影工業化之下，各方人才齊心合力完成的作品，王逸帆的主導性並不完全，個人色彩也降低很多。但對他來說，拍自己的作品，或擔任電影製作的一個技術人員（無論導演或攝影），真正在意的還是感受跟心境。

王逸帆說：「我會有角色轉換的問題。擔任別人的攝影時，通常都心情很好，沒什麼壓力，覺得像是出去玩一樣。拍自己片的時候，就全身都很緊繃，很難跟別人正常交談。但如果都是跟自己認識的朋友一起拍，差別就感覺沒那麼大。當陌生人的攝影師時，其實壓力也滿大。」

無論如何，隨著《逃出立法院》、《洞兩洞六》、《伏魔殿》接連在院線上映，王逸帆已算是台灣「線上」電影導演的一份子。他對於台灣電影產業的環境，有什麼想法？

Photo Credit: 《洞兩洞六》劇照

王逸帆說：

「我覺得台灣影視產業真的太小了。說真的，我有時候覺得影展和補助文化在造福人的同時，也會傷害很多人。我很感謝政府每年都提供非常多資金來補助我們，但我覺得這個圈子特別容易得失心重，感覺就像是不停地在與他人比較。誰拿到很多錢，誰比較厲害，誰得過獎。其實放到世界上來看，都會覺得根本微不足道。影展文化有時候會讓人忘記拍片的目的，而補助的公平性和成效也是見仁見智。這我想這是沒有辦法避免的。說真的，現在的國片票房應該已經比以前好很多了吧。」

他不諱言道：「其實最近越來越不喜歡看電影了，因為每次看電影就會聯想到拍片，已經很難投入。我覺得現在對我來說就是我的工作，我可能會盡我所能地繼續做這件事，我還是很喜歡電影，但是它是工作。」

在工作中尋得樂趣，而非追求卓越（如果有，當然更好），應該是王逸帆真正想要的狀態。與他多次合作的MV導演劉立表示，他之所以多次找王逸帆合作，就是因為好溝通，常常可以玩得開心，而他們的共識，也在於王逸帆追求的「破」上面。

劉立說：「王逸帆有想法、有特色。我們在合作時，他常常會試新的東西，用特別的拍法。當然你說電影發展一百年來，有什麼拍法沒挑戰過？我們出現一些經典鏡位，那是因為那個畫面那樣拍最適合，但單純的老套或按部就班，跟有想法的拍，就不一樣。跟他合作很自然，都不用特別溝通什麼，拍起來順。他的《伏魔殿》是不可多得的佳作，就是爽片。」

王逸帆念念在茲的，是過去跟北藝大畢業的導演劉立和吳冠德一起合作拍片的日子。吳冠德是《伏魔殿》的副導，他們三人一起共同完成過不少影像作品。在片場拍攝時，也許會時常鬥嘴，相互揶揄，但默契十足。這正是王逸帆在追求的狀態。但過去一起拍片的好友們，各自有新的影像案子要忙，檔期都尬不上，讓他感慨萬千：「我好想再跟他們一起合作，現在大家都太忙了，我好懷念以前的時光。」

對於自己的電影事業，要怎樣能再上層樓？王逸帆說：「沒想過耶。我只希望可以有錢到整天都躺在床上也不會有罪惡感。」

至於其他所有要說的該說的，也都在王逸帆的影像作品中了。

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航