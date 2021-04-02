《逆轉的東亞史（2）巴蜀、滇與夜郎篇》：東南亞西部邊緣的滇國，與古代日本系出同源？ 

文：劉仲敬

四、東南亞的中流砥柱

滇：與古代日本系出同源？

我們今天講滇國的歷史。滇、蜀、緬三個政治實體在種族和文化上有非常密切的關係，這跟史前時代整個東亞和東南亞的文明結構有關。所以，在介紹這三個密切相關的邦國的歷史之前，我要先在讀者的大腦中繪製一張文明地圖。這張文明地圖的時間大概是在距今三千五百年到距今四千年以前。在這個時間，西亞的文明已經連成一整片，地中海沿岸也已經至少是零星地出現了文明，由比較密集的南部沿岸到比較稀疏的波羅的海沿岸，波斯灣和太平洋沿岸也已經出現了文明，但是整個東亞大陸還處在一片黑暗的狀態。

這時的人種結構大致上可以劃分為四個區，用他們的四種不同的建築結構來簡單粗暴地劃分就是：

第一區是最大的，也是時間最早的一個區，就是今天東南亞各民族的祖先。他們住的是考古學術語稱之為「干欄」 的竹質木樓，分布範圍從馬達加斯加一直到太平洋各島。西南方向，從馬達加斯加和錫蘭島開始，向東北延伸到下緬甸，然後延伸到嘉陵江和長江一線，直到峽區，接著沿著洞庭湖向東延伸，一直延伸到錢塘江，最後再向東，把日本、台灣和太平洋各島全部籠罩在內。這個區域就是上古的東南亞地區，它的特點就是，它的居民是以住竹質木樓為主要住所。

第二個區域是上古的內亞區域，從上緬甸延伸到今天的滇、蜀，然後在咸陽和寶雞之間，向北延伸到鄂爾多斯，再跨過黃河，把今天三晉的大部分地區都包括在內，然後沿著太行山向北走，在蔚縣一帶進入蒙古高原，然後大致上沿著大興安嶺向北，這一線以西、以北，就是最古老的內亞。在馬車產生以後，這裡變成了文明的樞紐，滇、蜀、緬甸最古老的統治者的種族都來自於這個區域。

第三個區域是上古時期的東北亞，也就是環渤海圈的區域，包括今天泰山以東的山東省、膠東半島、遼東半島、整個滿洲，以及拒馬河以北的燕山山麓一帶。在興隆窪文化、夏家店文化的時代，燕山山地的文化大致上是興隆窪文化的一個旁支。這個文化囊括了膠東半島、遼東半島和朝鮮半島，但是在上古時代並沒有到達日本。

最後，在中間剩下來的一部分，從咸陽到淄博、從拒馬河到荊山這一塊地方，就是最古老的殷周兩國建國的地方，這是最古老的東亞，是上古意義的東亞或者中國。

我們要注意，我剛才雖然把上古時代——距今三千五百年到四千年以前的遠東劃分為上述四個區，但是上述四個區並不是完全對等的。用更加簡化的方式，可以把它劃分為內亞區和東南亞區。如果按照這種二分法的話，那麼我剛才說的東南亞區仍然是東南亞區，我剛才說的內亞區、東北亞區和東亞中國區全都屬於內亞區。那麼這三個內亞區有什麼不同呢？我剛才說的那個狹義的內亞區是始終保存了和西亞的交通孔道的，它跟伊朗地區的文明、印度河地區的文明一直是不分家的；但是東北亞地區的交通就更加不便利了，需要多經過一道轉手；而中國地區基本上就是純粹的被殖民區了。

從建築的結構來看，東南亞區普遍地使用竹木質的樓房，內亞區普遍是石頭房子和石頭墳墓。這個你一看就非常熟悉，因為敘利亞、兩河流域和埃及普遍都是這種搞法。他們在進入了沖積平原和三角洲地區之後，即使當地缺乏石塊，他們仍像是氐蜀系的民族進入成都平原以後那樣，還是會千辛萬苦地從高地取石頭來。在他們的社會生態裡，石匠和建築師占據了相當重要的地位。

第二個區域，東北亞區，比較重要的房子和防禦工事多半是用石頭建的，但是不太重要的地方就用硬土、捶實的土所做成的土牆來替代。從這種建築結構就可以看出，他們是內亞區的一個退化。第三個區就是東亞和中國區，那就是很明顯的，跟剛果河地區的非洲部落一樣，是典型的被殖民者，通常也就是住在地洞裡面，地洞上面用木頭杆子搭起一個茅草棚。

駕著戰車的殷商先民征服的也就是這批最早的中國土著，也就是半坡村和二里頭的居民，所以殷商對待他們非常殘酷。古代傳下來的后母戊方鼎或者其他什麼鼎，其實就是殷人做飯用的鍋，而這些鍋裡面，考古學家經常還會發現煮熟的人頭。由此可見，殷人作為駕駛戰車、接受了部分西亞文化的殖民者，對中國當地的土著就是把他們當作野獸一樣對待的，吃他們的肉就跟別的獵人吃捕獲的野獸的肉是一樣的。

廣大的東南亞區包括了今天的日本和台灣在內，但是進入中古以後，日本就必須重新劃入東北亞區了。日本最早的繩紋文化跟東南亞的良渚文化、河姆渡文化之類的百越文化在風格上是非常相似的，至少從陶器看來是非常相似的。古墳時代以後，很明顯地，他們出現了內亞式的巨大墳墓和石質建築，同時相應地在日本的神話傳說中也出現了《古事記》 ，以天皇為代表的天孫民族從高天原降落到大國主神居住的土地上，征服了大國主神，使大國主神苦苦哀求，要求饒命。

這個神話表現的曲折歷史，很明顯就是東北亞人從滿洲和朝鮮半島入侵了日本西部。繩紋文化的考古記錄從日本西部向東部和北部不斷退縮。最後等到傳說時代結束，崇神天皇以後，日本的世系開始固定以後，後來的日本就像諾曼征服以後的英格蘭一樣，不再有新的征服者進入，封建文化處在長期穩定的狀態，結果日本形成了一種獨特的東北亞和東南亞混合的結構；而吳越和東南亞的大部分文明體系和邦國並沒有經歷過類似的混合。

後來有很多吳越愛國者強調他們的文明跟日本是同種的，這句話有正確的地方，也有不正確的地方。是有同種的一面，也就是說，底色來講的話，東南亞太平洋基本上是一家。日本神社那種驅邪和清潔的觀念，人類學家一眼就可以看出是玻里尼西亞和太平洋群島所共有的，只是在日本發展得特別精緻而已。但是另一方面他們又有一個誤會，就是說，他們心目中的日本實際上是天皇統治產生以後、進入正史時代的日本。統治這個日本的貴族實際上是深受東北亞文化薰陶的，至少在高級文化上是東北亞一系的。

如果說吳越人跟日本哪一系比較接近的話，那麼可以說，上古的吳越人跟日本統治階級所征服的蝦夷人是一系的。後來日本人像是撒克遜人被諾曼人征服、從而引進了西北歐更加先進的封建制度一樣，建立了天皇和貴族的封建制度，原先的土著居民和蝦夷人就漸漸被吸收了。吳越先民跟日本相同的部分，是蝦夷和繩紋文化這一部分，而不是古墳時代以後的貴族文化這一部分。

同時，在東南亞文化的西端，如果我們用緬甸的分類法把緬甸分為上緬甸和下緬甸的話，那麼我們也可以把昆明湖以西、以北的這一部分，說是頸部的滇國，稱之為上滇，而把東部和南部那些散落的、比較破碎的地帶稱為下滇。那麼上滇、上緬甸和氐蜀一樣，是內亞征服者沿著橫斷山脈南下、跟原有的東南亞居民混合的產物。在混合的過程中，他們也產生了類似日本式的封建式化學反應，透過貴族文化和平民文化之間的落差，形成了特殊的封建結構。

這就是為什麼位於東南亞西部邊緣的滇國跟位於東南亞東北部邊緣、東北亞極東邊緣的日本在文明上有很多相似之處的原因。近代的日本學者為了尋找最接近於日本人種和日本古代重要家畜品種的DNA證據，考察了整個亞洲大陸。他們本來以為，從器物交流的角度來講，吳越顯然是最多的，其次是膠東半島。但是結果卻意外地發現，居然是滇國境內的很多地方從DNA的角度來講，跟日本人的某些品系和日本動物的某些品系最為接近 。

當然，封建主義本身就是一個保存基因庫的機制。滇國的封建結構使當地的人口保持了長期的延續性，基本上只有進入，而沒有滅絕。至於蜀國呢，只有山地才具備這樣的特點。成都平原儘管擁有幾千萬人口，占據了蜀國人口的絕大部分，卻是不斷發生人口更替的地方。日本在這一方面跟滇國是相似的。上古時代，它最初的居民是東南亞的，然後有東北亞的渡來人 源源不絕地滲入日本，然後在蘇我氏這些貴族的保護之下形成了自己單獨的封建集團。

例如，一個姓、一個部往往就是某一個渡來人集團，一個單獨的氏族掌握某一種從東亞大陸來的技術。等到日本的《天皇記》 和《古事記》完成、日本的封建制度基本成型以後，這些渡來人集團自動就變成日本貴族的一支，變成日本封建制度的一部分。其實這個結構跟諾曼第人或者布列塔尼人透過封建主義結構，將不同種族鑲嵌式地容納進來的方式是差不多的，這正是古代滇國形成的方式。可以這麼說，古代滇國的文明系統很像是一個位於東亞大陸的日本。

它跟日本的不同是在中古以後才開始的。中古以後的變化主要是因為，滇國處在東亞大陸的樞紐上，掌握著橫斷山這個內亞文化通向東南亞文化的一夫當關、萬夫莫敵的緊要關口上，所以它無法像是在海上的英格蘭和日本那樣長期維持自己的純粹性。

英國在歐洲的特殊性和日本在亞洲的特殊性都是因為，對於英國是在諾曼征服以後，對日本來說是在最後一次朝鮮半島的東北亞渡來人來臨以後，就保持了長期的孤立，然後它的封建結構又使原先在上古時代遺留下來的各個種族集團和文化集團以封建方式相互嵌套，形成了獨特的張力，而歐亞大陸的其他地方都沒有這樣的鑲嵌式發展的條件。滇國恰好就處在內亞和東南亞的核心要道上，所以它並沒有這樣的條件。

最古老的滇國，內亞系和百越系的區別仍然是很明顯的。內亞系的居民在只有考古記錄的上古時代源源不斷地沿著橫斷山谷南下，一部分就形成了最古老的蜀國，一部分繼續南下，形成了最古老的滇國。同時，在蜀國滅亡以後，蜀國貴族和遺民也紛紛南下，在廣袤的滇西北建立了自己的據點。所以《史記》和《漢書》都認為，他們跟被秦人征服的古蜀是同種的。但是，他們並不是古滇的全部。

張騫在這裡探路的時候就發現，他們跟百越系居民、跟與百濮和百蠻分享很多文化共同點的滇越居民的文化習俗不一樣。滇越居民跟夜郎和百濮居民一樣，也是銅鼓文化的分支。銅鼓文化是來自泰國東北部、向南北兩翼傳播的東南亞文化的一支，在他們的生活方式當中很少有草原和牲畜這一項，而滇系和昆明系的居民則有大量的畜群。儘管滇國境內並沒有像蒙古高原那樣的大草原，但是小片的草地是有的。他們有大量的牲畜，酋長和頭目習慣用牛和馬作為財富標誌。這跟百越系的居民用銅鼓作為財富和聲望的標誌是不一樣的。在漢帝國中期，這兩系居民還沒有真正融合在一起。

後來的烏蠻和白蠻的差異，在很大程度上就是內亞系和百越系兩系居民的差異。烏蠻和白蠻兩者之間的不同，很可能像近代黑彝和白彝兩系的不同一樣，反映了兩者在封建制度中的不同地位。但是他們之間的關係並不是簡單的領主——附庸或者領主——農奴之間的關係。事實上，他們自身都是完整的血緣族群，只是在族群和族群之間，由於政治德性的不同，武力的不同，外交政策的不同，形成了各種複雜的保護和被保護、聯盟和聯姻的關係。圍繞著這些關係，隨著水草、繼承權和其他物資之間的分配，又形成了多重的財產權。

書籍介紹

本文摘錄自《逆轉的東亞史（2）：非中國視角的西南（巴蜀、滇與夜郎篇）》，八旗文化出版

作者：劉仲敬

所謂「西南」——

從來就不是抗戰時期的「大後方」，更不只是帝國邊陲！

從世界史的角度來看，反而是文明的樞紐！

它化身為巴蜀、滇、夜郎，與中國的政治勢力不斷拉扯、對抗，

它掌握了連接內亞和東南亞的商業通道，是「東南亞萬邦之母」！

黃金面具、青銅神樹、太陽神鳥……三星堆文明竟源自美索不達米亞平原！

連結內亞與東南亞貿易的蜀身毒道，為何被漢帝國占領之後反而加速文明的衰退？

「夜郎自大」這句話的背後隱藏著一頁漢帝國「武統」西南諸國的血淚史！

如果沒有滇國、南詔、大理與中國對抗，今日的東南亞國家恐不存在？

巴蜀利亞成為抗戰「大後方」並非自願！實際上是被蔣介石利用、強迫「愛國」的犧牲品！

《史記》、《漢書》裡的《西南夷列傳》記載了曾居住在今日四川、貴州、雲南等地的少數民族。如果從傳統的漢人史觀出發，上述的「西南」、「西南夷」是遠離帝國中心的「邊陲」、文明上的「他者」。但如果跳脫大一統的中國框架，從更高層次的世界史角度觀之，會發現所謂的「西南」並不是「邊陲」，反而是連結內亞、東亞、南亞、東南亞，讓諸國商貿往來、互相交流的「中心」。

根據民族發明學理論，重新解釋大一統的東亞史

東亞會再次迎來千年以前的「諸夏國際體系」嗎？

本書是劉仲敬「逆轉的東亞史」系列作品之一，從巴蜀、滇、夜郎民族的起源談起，以時間為經、空間為緯，跳脫傳統的中國框架，建構專屬巴蜀、滇、夜郎民族的歷史。

劉仲敬以「民族」為核心，重新解釋大一統的東亞帝國歷史，從而挑戰梁啟超當年發明的「中華民族」概念及以此為基礎的中國歷史建構。他指出，如果你堅持認為有所謂的「中華民族」，那就像堅持在今日建立一支「歐洲民族」一樣，充滿矛盾。他認為，歐洲民族國家的歷史和演化邏輯，已為本世紀和未來的東亞大陸提供了一個相當明確的答案。那麼，東亞會再次迎來諸夏體系嗎？不論未來如何發展，一部逆轉的東亞史依舊值得讀者深思。

劉仲敬・民族發明學講稿系列

【民族發明學的世界史】

《叛逆的巴爾幹：從希臘主義的解體到斯拉夫主義的崩潰》

《歐洲的感性邊疆：德意志語言民族主義如何抵制法蘭西理性主義》

《中東的裂痕：泛阿拉伯主義的流產和大英帝國的遺產》

【民族發明學的諸夏史】

《逆轉的東亞史（1）：非中國視角的東南（吳越與江淮篇）》

《逆轉的東亞史（2）：非中國視角的西南（巴蜀、滇與夜郎篇）》

《逆轉的東亞史（3）：非中國視角的華北（晉、燕、齊篇）》

《逆轉的東亞史（4）：非中國視角的上海（上海自由市篇）》

《逆轉的東亞史（5）：非中國視角的東北（滿洲國篇）》

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰