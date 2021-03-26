警察兒性侵案：南投縣政府開罰巴哈姆特和Dcard，但法條是這樣用的嗎？

根據新聞報導，2020年間南投某高中爆出男學生性侵同學，還以自己的爸爸是警察，威脅被害人不得聲張，被害人不堪長期受辱終告訴家人，由家人帶至派出所報案。後來事件在網路上遭網友爆料後引發群情激憤，眾人肉搜加害人與其父。

而南投縣草屯分局在官方臉書粉絲團發文表示有關該案的「不實訊息」皆「依法處理」，引發包庇自己人的質疑；另外南投縣政府則多次行文要求巴哈姆特論壇、Dcard、PTT等平台刪除揭露未成年加害人相關個資的文章，雖然該些平台已刪除部分文章，但南投縣政府認為仍有相關文章未移除，於2021年3月開罰巴哈姆特和Dcard各六萬元並命限期改善。

保護未成年人很重要，但法條不是這樣用的

根據巴哈姆特公告的聲明稿，南投縣政府於2021年3月11日第四次來函，依《兒童及少年福利與權益保障法》（下稱兒少保障法）第46條第3項、第94條第1項，裁罰巴哈姆特六萬元並限期七日內改善，我們先來看看函文中提到的法條原文：

《兒少保障法》第46條在條文中開宗明義就表明立法目的是為了「避免兒少在網路上接觸到有害身心的內容」，並要求網際網路平臺提供者必須負起隔離保護、必要時移除相關資訊的責任，與兒少的個資保障完全無關。如果南投縣政府認為巴哈姆特和Dcard上的文章洩漏未成年加害人的個資，卻以兒少保障法第第46條第3項（與第94條第1項）處罰巴哈姆特和Dcard，不是有天大的誤會，就是曲解法條。

在網路平台散佈未成年加害人個資的行為確實有違法之虞，但並不符合本次南投縣政府依據法條的裁罰要件，南投縣政府的裁罰處分實屬於法無據。

過度肉搜、侵害隱私權的霸凌行為不應被鼓勵，應該透過司法制度讓加害人得到應有的懲罰而非以暴制暴，呼籲大家理性勿觸法。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航