中共《政府工作報告》的兩岸「建設性模糊」，是否代表「九二共識」將重回舞台？

針對中國國務院總理李克強於2021年《政府工作報告》發表涉台政策部分，所呈現政策論述雖僅百餘字、言簡意賅，普遍觀點認為中國對台政策具有一致性及戰略自信、定力。然而，此次對台政策內涵仍透露若干蛛絲馬跡，包括「一個中國」與「九二共識」關係，「九二共識」是兩岸對話及協商基礎，擴大化「台獨」定義及強調單邊融合。總體而論，「九二共識」仍是對話基礎，對台政策強硬力度增加。

中國對台政策：延續性及穩定性

根據中共的說法，涉台部分除了明確對台方針的延續性、穩定性，表達反對台獨的堅定立場，也強調要完善給與「台胞」同等待遇的機制，促進兩岸交流與融合發展，同心共創民族復興大業。這份《政府工作報告》釋放出的重要信號是中央對台大政方針是「不變」，繼續堅定不移地推進兩岸關係和平發展。報告體現出中國領導集體對管控好「台灣問題」的信心與定力，涉台內容從原則、基礎、方向前景看，並無根本性變化及重大轉折。

從《政府工作報告》檢視中國對台政策特點，主要是：

一、再次明確「一個中國」原則就是「九二共識」的核心內涵，強調一中原則和「九二共識」是推進兩岸和平發展和實現國家統一的基礎和保障。

二、表達反對台獨的堅定立場，高度警惕各種形式的「台獨」分裂活動，劃定紅線，有力的震懾台獨分子。

三、繼續堅持「促合作」、「促融合」，增加「完善保障台胞福祉和在大陸享有同等待遇的制度和政策」的內容，為兩岸交流合作與融合發展提供制度保障。

基本上，這體現對台的大政方針比較穩定，包括「一個中國」原則、「九二共識」、反台獨等內容。

其將「九二共識」與「一中原則」分開，呈現某種程度善意

《政府工作報告》強調兩岸政治基礎：一個中國、九二共識，這釋放明確的信號，中國政府堅守兩岸共同政治基礎「九二共識」。以前曾說過體現「一中原則」的「九二共識」，現在分開講「一中原則」與「九二共識」，可以二選一，實際上擴大政治想像空間，也是一種善意表達。這展現中國對台政策某種善意，台灣政府只要承認「九二共識」，不必明言接受「一中原則」。

然而，台灣政府在2019年初已經公開否定「九二共識」，並提出「九二共識」就是「一國兩制」；儘管，中國政府並未要求台灣政府公開承認「一中原則」，而是要接受具有「創造性模糊」的「九二共識」。但台灣政府所提被選替代方案，包括「九二精神」、「九二歷史事實」、「九二共同認知」，中國政府並無法接受。

因此，台灣政府所提「有意義對話」或「建設性對話」，或最近陸委會主委邱太三所提「建設性模糊」概念，企盼兩岸找到「互利互惠」最大公約數。對此，中國國台辦回應須回到「九二共識」，顯然若台灣沒有回到「九二共識」政治基礎，兩岸難以重啟對話及協商。

Photo Credit: 中央社 陸委會主委邱太三

將台獨定義擴大化，強調對台政策紅線

包括警惕和遏制各種形式「台獨」，宣稱特別是對民進黨當局、「台獨」勢力推動「修憲」，企圖「法理台獨」、「修法台獨」，要做好一系列應對準備。中國學界認為台灣政府也感受到「被統一」危機，但至今不敢毀掉兩岸同屬一個國家的法理結構；強調「我們用非和平方式解決台灣問題的能力已經空前強大，台獨分裂勢力從來沒有像現在這樣絕望過」。

值得關注是，《政府工作報告》提出警惕各種形式「台獨」，顯示對「台獨」界定趨於擴大化、寬鬆化，打擊面也趨於「無限上綱」。既往學界曾有文化台獨、歷史台獨、軍事台獨、法律台獨、柔性台獨、漸進台獨及法理台獨之說法，這顯示對「台獨」定義「擴大化」，試圖產生「寒蟬效應」降低支持台獨力度。

強調保障完善台胞權益、同等待遇的制度和政策

這是提高對台治理體系、治理能力的重要路徑，從中央到地方、從經濟、科技、教育、體育各領域進行政策創新，倡議政策實踐必須「做實做細做深」。強調兩岸交流合作、融合發展，積極從事民間交流、基層交流、鄉村交流、青年交流。藉由兩岸全面、深度的融合發展，從經濟、社會融合到生活、情感融合，促進兩岸民眾心靈契合。

尤其在繼續推動兩岸的交流合作、融合發展方面，例如「31條」和「26條」等惠台措施實施經驗；推出系列新措施，以號稱保證台胞、台商和台企的利益；期盼兩岸為中華民族的偉大復興共同努力奮鬥，同心共創美好未來。中國對台政策固然強調兩岸交流與合作，給予在陸台灣民眾在生活、就學、就業及投資等「同等待遇」，然其政策作為流於「單邊行動」。這極易引起台灣政府反彈及採取限制性措施，導致兩岸融合政策實施效果形成「相互抵銷」效應。

「九二共識」、「一中原則」之間的「的」與「和」

2020年兩岸關係陷入有如螺旋上升般緊張敵對狀態，中國內部要求改變對台政策趨於強硬的呼聲升高，但中國政府仍堅定戰略定力與自信，宣稱認識到兩岸關係、國家統一的「時與勢」皆在大陸這邊。既往《政府工作報告》強調「祖國和平統一」，但因外部勢力干擾及台獨威脅，現在則提「和平發展和祖國統一」，這代表統一路徑可能其選項更為開放，包括和平與非和平範疇，但和平方式仍是統一優先選擇路徑。

Photo Credit: 中央社

中國政府工作報告涉台部分仍是延續既往基調，雖有些微善意，但是仍硬化及窄化「九二共識」內涵是體現「一中原則」，並無兩岸「各自表述」空間；當中國政府要展現對台強硬時，就會用「一個中國原則『的』九二共識」；當基調較和緩時，就是「一個中國原則『和』九二共識」，這也可視為區分國際和兩岸領域，在國際領域上用「一中原則」；但在兩岸關係領域則應用「九二共識」，這是一種「內外有別」原則展現。

同時擴大化「台獨」內涵，提出警惕各種形式台獨；強調給予台胞同等待遇、單向融合吸納。對台政策仍堅持在「九二共識」基礎上化解對立，恢復對話協商，開展兩岸合作及交流層次。整體而論，是硬化「九二共識」界定，並無彈性化；同時擴大化台獨界定，且批判民進黨政府操作台獨議題；沒有改變必須承認「九二共識」始能進行兩岸對話前提；仍強調單向融合，非對等互惠交流及合作。

值得關注是，中國政府窄化「九二共識」內涵，擴大化「台獨」界定具各種形式，批判民進黨操作台獨議題；在《政府工作報告》中提到「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，但相較以往在祖國統一中間少「和平」兩字，也沒有表述為之前常用的「推進統一進程」，而且直接用「推進統一」，個中內涵值得深思。

少「和平」、「進程」及警惕各種形式台獨，顯示對台政策恐更加強硬，這代表中國對統一路徑雖更開放，但優先選擇仍是和統，惟武統聲浪增加；對兩岸交流及對話呼籲，並無跳脫「九二共識」政治基礎。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航