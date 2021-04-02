《財報詭計》：讀懂數字還不夠，更要學會識破財報背後的會計舞弊與騙局

文：霍爾・薛利（Howard M. Schilit）、傑洛米・裴勒（Jeremy Perler）、尤尼・恩格哈特（Yoni Engelhart）

【用全面性的方法偵測財務舞弊】

「 制衡」的重要性

從1972年6月位於華盛頓特區水門飯店（Watergate Hotel）的民主黨全國委員會（Democratic National Committee）辦公室一樁竊盜案開始，最終到1974年8月導致美國總統史無前例的辭職。實際上，美國總統尼克森被逐出辦公室的事件證實美國的制衡系統確實在發揮作用。司法和立法部門發揮重要作用，制止國家的執行長濫用職權。最高法院一致裁定總統尼克森不能行使總統職權來避免調查人員取得被認為可能包含破壞性證據的白宮錄影帶，而且眾議院司法委員會建議彈劾白宮。面對在眾議院與參議院的彈劾投票可能失利，尼克森因此辭去總統職務。

1999年，美國總統柯林頓（Bill Clinton）因為不當的行為，把行政辦公室推向另一次憲政危機。眾議院投票譴責柯林頓違背誓言，對白宮實習生的關係說謊，指出總統「為個人利益和免責行為故意破壞與操縱美國的司法審判程序」。但是，在最高法院大法官威廉・蘭奎斯特（William Rehnquist）的主導下，參議院難以在「重罪與輕罪」（high crimes and misdemeanors）的項目下找到彈劾理由，柯林頓因此獲判無罪。

無論目標是維護民主，還是捍衛財報的完整性，制衡機制對於防止、發現與懲罰不當行為都很重要。就跟政府組織一樣，財報也有三個不同的「分支機構」，那就是損益表、資產負債表與現金流量表。當其中一份報表內涵舞弊時，通常會在其他報表中呈現出警告標誌。因此，往往可以透過資產負債表和損益表上的異常模式來間接偵測到操弄盈餘的舞弊手法。同樣的，破解損益表和資產負債表的特定改變，也可以幫助投資人嗅出現金流舞弊。

怎樣的環境會孕育出舞弊？

在組織架構薄弱或監督不足的公司會為舞弊提供肥沃的溫床。投資人應該藉由詢問以下三個基本問題來探究公司的治理與監督：（1）資深經理人之間是否有適當的制衡，來制止公司的不法行為？（2）董事會成員以外的人在保護投資人免受貪婪、誤導或無能的管理上是否發揮有意義的作用？（3）當管理階層做出不當的行為時，審計人員是否擁有獨立性、知識與決心來保護投資人？以及（4）公司是否採行不當的迂迴步驟來避免監理審查？

管理團隊缺乏制衡

在最好的公司裡，資深經理人可以自由的相互批評，並表達不同的意見，就像在一個美好的婚姻一樣。在不健康的公司裡，獨裁領導人會粗暴對待其他人，與處在一個不好的婚姻裡沒什麼不同。如果那個獨裁的領導人一心想要創造出誤導人的財報，投資人就會面對極大的風險。當一家公司存在著恐懼和脅迫的文化時，誰能制止執行長？對投資人而言，重要的是讓資深管理階層間存在足夠的制衡機制，避免他們做出不良行為。

警惕在管理階層間缺乏制衡的公司

如果資深管理階層團隊裡有堅強、自信和遵守道德的成員，他們會阻撓不誠實的執行長或財務長，並向董事會和審計人員報告他們的不當行為，為投資人提供最好的服務。但是，當沒有這種制衡手段存在時，往往就會出現財務舞弊。舉例來說，以某個小團體的家庭和朋友擔任重要經理人職務的組織架構，可能會使管理階層膽大妄為，耍弄財報詐欺手段。此外，一個權力高張、恃強淩弱的執行長，像是夏繽公司（Sunbeam）的艾爾．鄧勒普（Al Dunlap），或是南方保健公司（HealthSouth）的理察・斯克魯士（Richard Scrushy），以及擁有怯弱的同夥或有互相衝突的部屬，都會增加管理階層做出不當行為的風險。

留意不惜一切代價都要獲勝的資深經理人

在上一章一開始，我們分享喬伊・納奇歐在2001年公司會議上與團隊的談話時始終強調「製造數字」的必要性。憑著這種可怕的理念，沒有人會訝異納奇歐和六位前奎斯特通訊公司的高階經理人會被美國證券交易委員會起訴，指控他們從1999至2002年策劃高達30億美元的會計詐欺活動，納奇歐後來被定罪，並判處近6年的有期徒刑。

懷疑管理階層在自誇或推銷

當管理階層公開宣稱連續達到或超越華爾街的預期時，投資人應該要格外當心。公司總是會出現困難或成長減緩的時期，管理階層也許感覺有更大的壓力去使用造假的會計手段，而且或許會使用詐欺手段來保持連續的成功，而不是宣布成功已經結束。

以符號科技公司（Symbol Technologies）為例，這是一家總部在長島的條碼掃描器製造公司。符號科技公司似乎從沒有讓華爾街失望過。這家公司連續八年以上達到或超越華爾街預期的獲利預估，連續32季成功達標。實際上，符號科技公司幾乎使用書中所有的舞弊來維持「連勝記錄」。美國證券交易委員會最後逮到並懲罰符號科技公司，指控這家公司在1998至2003年間犯下重大的詐欺罪。

許多引發轟動詐欺案的公司都強調類似的連勝記錄，包括超市巨頭皇家阿霍德（Royal Ahold）、汽車零件製造商德爾福公司（Delphi Corporation）、工業綜合集團奇異公司（General ElectricCompany），以及甜甜圈店Krispy Kreme。後來成為歐洲最大詐欺案之一的皇家阿霍德就一直向投資人誇大它的收益：這是我們連續13年淨利大幅成長。在這13年間，阿霍德一直達到或超越獲利預期，而且我們打算繼續這樣做。

【缺乏有能力或獨立的董事會】

在公司的董事會擔任外部董事可能是世界上最好的兼職工作，這可以帶來聲望、津貼和豐厚的薪水，每年得到的現金與非現金報酬往往超過20萬美元。

儘管我們知道這種情況對幸運的董事來說是很好的發展，但往往不清楚投資人是否會從這些受託人中得到必要與預期的保護。投資人必須在兩個層面上評估董事會成員：（1）他們是否適合擔任董事會成員，而且他們是否有資格擔任所屬委員會（例如審計或薪資委員會）的成員，以及（2）他們是否適當的履行他們的責任，來保護投資人？

不適任或準備不足的董事會成員

（有一定年紀的）棒球迷肯定記得長期擔任洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）的經理、後來成為公司推銷員的湯米・拉索爾達（Tommy Lasorda）。當然，湯米在棒球場上有發展天分，而且有著幫助公司叫賣產品的特質與魅力。但是，身為上市公司孤星牛排餐廳（Lone Star Steakhouse）的董事會成員，湯米可能「心有餘而力不足」。儘管他在棒球界70年的資歷讓人印象深刻，但這些資歷可能沒有給他強大的財務分析能力。

更糟糕的是，前海斯曼獎（Heisman Award）（注：每年頒發給美國大學最佳美式足球員的獎項） 得主、贏得最佳跑衛（running back）與國家美式足球聯盟（NFL）最佳球員的辛普森（O.J. Simpson） 被任命為1990年代無限廣播公司（InfinityBroadcasting）最重要的審計委員會委員，這個職務需要忠實保護投資人的利益。辛普森（或者坦率的說，大多數職業運動員）都不太可能有必要的專業和經驗來熟悉錯綜複雜的資產負債表，更不用說監督提交與揭露財報的流程了。投資人應該要堅持外部董事會的會員要擁有必要的知識與經驗，而且只能在適合他技能的委員會服務。

無法對關係人交易提出質疑

2008年，印度資訊科技巨頭薩帝揚（Satyam）的高階經理人決定併購一家叫做梅塔斯（Maytas）的公司，這項交易需要董事會批准。即使執行長的兒子掌控目標併購的公司，董事會還是滿足並默認管理階層的要求。具體來說，薩帝揚的董事會批准投資16億美元，百分之百併購梅塔斯地產公司（Maytas Properties），以及梅塔斯基礎設施公司（Maytas Infrastructure）51％的股權（Maytas 這個字的字母剛好是Satyam 倒過來，這是身為福爾摩斯的你發覺關係人交易性質的另一個線索）。

董事會本來應該要反對這筆併購，不只是因為目標併購的公司是由執行長的兒子所掌控，還因為這筆併購並沒有意義。任何一個薩帝揚公司的董事都應該疑惑，當這家公司的核心事業面臨經營壓力，而且很可能有更多資金用在避免競爭時，公司卻還計畫投資16億美元在關係人的房地產創投公司（肯定這並非公司的核心事業）。

在董事會同意這筆併購的同時，投資人譁然，公司第二天就停止併購。薩帝揚的執行長後來告訴主管機關，這筆交易最後是嘗試用薩帝揚的虛擬資產替換實體資產。當持反對意見的人可以推翻經營階層主導的共識時，這樣的董事會才會健康、有效能。

薩帝揚顯然沒有做到這一點。

無法就不當的薪資計畫向管理階層提出質疑

設定適當的薪資完全是外部董事的責任，特別是那些在薪資委員會任職的董事。管理階層可能會提出一些難以接受的計畫，提供超乎合理的獎賞給高階經理人。舉例來說，在1990年代中期，組合國際電腦公司（Computer Associates）制定一項計畫，只要在30 天內將股價保持在某個特定的價格之上，資深高階經理人之後就可以得到超過10億美元的額外股票獎勵。令人震驚的是，董事會還是通過這個非常奇怪而輕率的薪資計畫。

有時候，即使是周全的薪資計畫，如果推到極致，也會導致管理階層採取非常危險的行為，帶給投資人災難性的後果。以威朗製藥與資深經理人的績效紅利協議為例。用來決定股票紅利的主要因素是股價平均漲幅， 稱為「整體股東利潤」（totalshareholder return，或稱TSR）。整體股東利潤愈高，這些高階經理人得到的額外股份愈多。隨著威朗製藥的年化報酬率超過60％，執行長麥可・皮爾森（Michael Pearson）的財富也增加到超乎任何人的想像，最高峰時超過30億美元。但是，當然，這導致難以置信的危險行為，使長期投資人的權益受損。

此外，除了僅基於股價上漲的誤導性股票薪資之外，公司的年度現金激勵計畫（cash incentive program, AIP）仍有很多不足之處。威朗製藥並未使用某些可靠、經過審計、以公認會計原則為根據的結果來支付薪資，而是使用兩個非公認會計原則的指標：調整後盈餘和調整後營收，來支付薪資。（就像第17 章顯示，威朗製藥調整後的盈餘嚴重誇大公司真正的業績表現。）

反思之後，產生一些重要的教訓：好事做得太多，可能會變成壞事。沒錯，按照業績來付薪資通常是件好事，但前提是應用合理的指標，而且鼓勵謹慎的承擔風險。威朗製藥的薪資計畫在兩個基本面的方法上存在無法彌補的缺陷：（1）它只是根據股價上漲和不可靠的非一般公認會計原則指標；以及（2）它為了極端的「整體股東利潤」成長而鼓勵輕率的管理行為，付出過高的薪資。

在評估外部董事時，投資人必須一直詢問他們偏好誰的利益，是管理階層的利益，還是投資人的利益。投資人應該一直質疑可能很容易被濫用、讓高階經理人的錢包不當膨脹的薪資計畫。

【審計人員缺乏客觀性和獨立性】

在保護投資人免受不誠實的管理階層和漠不關心或無效能的董事會影響上，獨立的審計人員扮演非常重要的作用。如果投資人曾經質疑獨立審計人員的能力或正直與否，接下來就會產生混亂。在安隆和世界通訊倒閉、安達信會計師事務所解散，以及金融市場崩解後，2002年確實發生這樣的事情。然而，審計人員可以是投資人的朋友，也可以是敵人。如果審計人員有能力、獨立，而且嚴謹的嗅出問題，就是朋友；如果審計人員沒有能力、懶散，或只是管理階層的「橡皮圖章」，那就是敵人。有時候，非常高的費用與多年來密切建立的人際關係會導致審計工作一團糟，給投資人帶來龐大的損失。這是評估審計人員屬於朋友或敵人要考量的關鍵因素。

關係太久、太緊密，無法重新看待全局

義大利乳製品巨頭帕瑪拉特（Parmalat）的詐欺與倒閉被稱為是「歐洲版的安隆」。儘管安隆與帕瑪拉特所身處的產業與會計造假的問題並不相同，但這兩家公司有一個明顯相似的地方，那就是獨立的審計人員沒有發現公司的詐欺行為。

在這個案例中，一個奇妙的事實是牽涉到帕瑪拉特將主要的簽證會計師從正大聯合會計師事務所（Grant Thornton）改為德勤會計師事務所（Deloitte & Touche）。的確，如果不是義大利的法律要求公司每隔九年要更換會計師，帕瑪拉特的騙局可能會持續更久。德勤在1999年取代正大的審計地位，也許是第一個仔細檢查特定境外帳戶的事務所，事實證明這些境外帳戶並不存在（當時許多境外帳戶仍是由正大審查，因為它們不受義大利法律約束）。結果，詐欺的境外公司曝光，包括帕瑪拉特在開曼群島的子公司邦拉特（Bonlat），這只是隱藏假資產的其中一項主要工具。

跟帕瑪拉特一樣，因為會計師事務所與公司的管理階層有著長久而和諧的關係，使得日本最大的一項財務詐欺拖得很久都沒被檢測出來。化妝品與紡織品公司佳麗寶（Kanebo）給普華永道（PricewaterhouseCoopers）的成員審計至少30年。當公司以非常離譜的費用合併其中一個子公司時，據說審計人員建議管理階層減少在子公司的股權，並分拆公司。審計人員據稱也對不景氣時期以假造的銷售來填補營收數字的記錄視而不見。佳麗寶從1996年至2004年提報大約20億美元不存在的獲利。主管機關對於審計人員奸詐的行為非常惱火，馬上對他們提起訴訟，判處兩個月的停業。

不稱職的會計師可能會為管理階層的騙子服務

每個地區似乎都有自己的「安隆公司」。在印度，這家公司是IT 顧問公司薩帝揚電腦服務公司（Satyam Computer Services），它因為涉嫌大規模的詐欺而在2009年贏得「印度安隆公司」的爭議稱號。諷刺的是，「薩帝揚」在梵文中的意思是「真相」。但是隨著執行長拉馬林佳・拉卓（Ramalinga Raju）承認公司多年來公然欺騙投資人，當他在選擇公司名稱時，他也許會有點困惑。或許他確實計畫使用更為適當的梵文名字， 阿薩帝揚（Asatyam），意思是「謊言」。

普華永道自1991年以來一直擔任薩帝揚公司的審計人員，但根據拉卓自己的供詞，普華永道沒有發現虛報的現金和銀行結餘金額應該超過10億美元。有指控聲稱薩帝揚和審計的會計師事務所共謀。根據在醜聞爆發後加入薩帝揚董事會一位成員的說法，這些文件是「明顯的偽造品」，而且任何人都可以明顯看穿。

避免監理機關審查的管理方案

就像我們強調，資深管理階層間沒有制衡存在、外部董事缺乏技能和保護投資人的欲望，而且當審計人員無法偵測到問題的跡象時，舞弊往往會恣意繁殖。對投資人而言，另一到實質防線則是監理機關的監理形式。在美國，美國證券交易委員會藉著要求提出財報並檢視內容來監管公司。如果財報沒有達到標準，美國證券交易委員會就會阻止證券發行，或是暫停未來的任何股票交易。

多年來，儘管美國證券交易委員會在很大的程度上服務投資人，但偶爾也無法發現嚴重的財報違法行為。就這點來說，應該要批評它。而且，一些公司確實費盡心思要避免美國證券交易委員會的審查和檢視。下一節會顯示出如何做到這一點，以及什麼時候投資人應該要特別謹慎。

上市前缺乏監管審查如果經理人真的想要避免美國證券交易委員會的稽核人員進行嚴格的審查，他們首先會藉著合併一家已經上市的公司，迴避首次公開發行（initial public offering, IPO）的正式註冊流程。這是走後門成為上市公司的方法，可以避開正常首次公開發行流程中典型的詳細審查。因此，投資人應該特別警惕那些使用「反向併購」（reverse merger）或「特殊目的併購公司」（special-purposeacquisition company）的合夥人，藉由併購一個空殼公司來避免美國證券交易委員會審查、並且立即成為上市公司的公司。

【展望未來】

現在你已經準備好開始學習四種財務舞弊了，包括操弄盈餘舞弊（PART2）、現金流舞弊（PART3）、關鍵指標舞弊（PART4），以及併購會計舞弊（PART5）。

書籍介紹

本文摘錄自《財報詭計：識破財報三表中的會計舞弊與騙局》，八旗文化出版

作者：霍爾・薛利（Howard M. Schilit）、傑洛米・裴勒（Jeremy Perler）、尤尼・恩格哈特（Yoni Engelhart）

譯者：徐文傑

營收強勁、現金流穩健，就是值得投資的好公司？

讀懂財報數字還不夠，更要學會識破財報背後的騙術與魔術！

牛長熊短的股票市場總是偏愛好消息，

因此公司有極大的誘因，釋出令人印象深刻的財報數字，

讓投資人滿意，藉此推升股價。

多數公司在報告業績表現時會遵守財報編製規則，

但有些公司為了「製造數字」，

還是會利用會計原則的灰色地帶施展詭計，

近期如瑞幸咖啡、康友-KY，過去如安隆、CUC……

儘管經過多年洗禮，投資人已經變得更加精明，

但財報造假的花招依然層出不窮！

隨著愈來愈多散戶投入市場，熱錢流竄，

投資人該如何保護自己？

本書三位作者長年研究財務舞弊，是全球認可的鑑識會計投資研究專家。主要作者霍華・薛利更被《彭博商業周刊》譽為「會計界福爾摩斯」，對美國國會、監理機關和全球媒體而言，薛利一直是會計造假與公開財報中警告信號的首席發言人。

財務舞弊不僅是會計問題，更是公司經營的本質問題

《財報詭計》剖析安隆、雷曼兄弟、美國線上、IBM、英特爾、微軟、威朗製藥等數十家公司的財報詭計，教導投資人如何透過閱讀財報與解讀公司財務行為，找出企業經營惡化的危險徵兆，進而保護自己的資產。

請特別留意，當一家公司出現不當的財報實務問題時，這些問題不僅僅是「會計問題」，對投資人而言，更應該專注的是：這個不正確的會計實務下，有多大程度是在隱藏企業的根本問題。

本書揭露企業為求開出漂亮財報，在背後做的15種不誠實操作

7種操縱盈餘舞弊

沒有誠信的高階經理人藉由竄改公司業績表現和操弄公司公布的盈餘來傷害投資人。本書詳細說明7種操弄盈餘舞弊手法，並說明抱持懷疑的投資人能夠查出這些招數來避免損失的方法。

3種現金流舞弊

現金流量表並無法對會計造假免疫，本書顯示3種特殊的現金流舞弊手法，分析公司用來誇大營運現金流的不當行為。更提出快速檢測現金流舞弊的技巧。

2種關鍵指標舞弊

隨著投資人愈來愈常使用績效相關指標評估公司，公司管理階層為了取悅投資人，會提供更多資訊，但往往也試著隱藏各種業務惡化的情況。本書揭露用2種關鍵指標舞弊手法，說明高階經理人如何來掩蓋營運全貌、扭曲公司未來走勢。

3併購會計舞弊

在理解本書討論的所有舞弊（操弄盈餘、現金流和關鍵指標舞弊）後，這些花招都是要來掩蓋本業上的一些問題。併購會計舞弊，更能幫助邪惡的管理團隊掩蓋想要隱瞞的事，本書分析3種併購會計舞弊，幫助投資人掃除地雷。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬