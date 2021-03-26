從哲學諮商看「鮭魚之亂」：如果免費的條件不是改名，而是登記結婚呢？

文：黃立森（輔仁大學中文博士，現為哲學諮商師）

哲學諮商源於二十世紀八零年代的德國，它不但是新的諮商形態，更是種思維模式。

以近日來的「鮭魚之亂」為例，支持者和批評者呈現兩極，批評者說那些改名的人貪小便宜，做事不用大腦；支持的人則是認為批評的人管太多，強加道德規範在他人身上。

若以哲學諮商角度來看，哲學諮商認為每個人都是單獨的主體，所以看待事件時，先不評斷是非，只看個別的價值觀，所有想法皆由價值觀所產生，因此檢視價值觀才能看出彼此差異。

這次事件，改名的人認為這是店家主動推出的優惠，改名沒有違反遊戲規則，吃飽賺夠後再去把名字改回來，改名總費用只需160元，但鮪魚吃到飽可以吃好幾千甚至上萬，怎麼算都是賺到，而且不偷不搶沒有違反法律，不懂那些批評的人在責備些什麼？

以哲學諮商角度來說，這些「鮭魚」們的價值觀是以「金錢最大化」為目的，此等同於「功利主義」（utilitarianism），「功利主義」的概念就是以「取得最大利益為最終目的」，而此處的利益指的是「金錢」，所以只要可以取得最高值的金錢，其他考量皆可屏除。

以此為目的的人其實很常見，例如有人會考量哪張信用卡回饋最高而特地去辦理，或哪間商店的折扣最多而特別去那裡購買，這些行為都是「利益最大化」概念的表現。所以「鮭魚」們無法理解為何會被批評，那些批評者可能也會從事「利益最大化」的行為，為什麼為了高回饋特地去辦特定銀行信用卡就可以，而改名字就不行呢？但批評者可能會強調這是兩種不同的狀況。

再往下探究就會發現真正的問題不是「改名取得優惠」這件事，而是對於「名字」的定義彼此不同。哲學諮商特別重視「定義」這件事，因為現實生活中有許多的名詞，不同的人都對那些名詞有不同的定義，所有爭執皆因此而起。

這裡就來討論「名字」這個名詞，對「鮭魚」們來說只是稱呼的工具，對他們並沒有產生特別的意義，所以在「利益最大化」的價值觀下，自然可以輕易取捨，更何況馬上就改回來了，完全沒有損失；但對批評的人而言，一個人的名字不只是個稱呼，是正式的、嚴肅的，更有其獨有性，因此名字對每個人是有特定「意義」的，所以必須莊重以對，怎麼能隨意說改就改。

猶如結婚般，若這次優惠活動設計只有新婚的夫妻可以免費吃到飽，那是不是要為了免費吃到飽去找個人登記結婚呢？反正結完了也可以離婚，何況改名一生中還有三次的限制，離婚次數反倒更無限制了，但應該不會有太多人為了免費吃到飽這個目的特地去結婚吧？

若以此例子反問「鮭魚」們，「鮭魚」們應該就較能理解為何那些批評者會看不順眼，當然同樣的「鮭魚」們也會認為這是不同的狀況。但這也就能解釋為何同個「名詞」但個別的人皆有不同的定義。

對於和我們不同的其他人，不需要認同，但希望能夠多點理解，如此便能減少很多糾紛和煩惱。這也是哲學諮商的探討方式，不同於心理諮商，這無關乎任何心理毛病，只要透過邏輯化的分析與深入探討就可以處理許多的問題。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航