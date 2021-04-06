五位越南獨立音樂人物：他們傳唱著生活中的大小事，有音樂人二代也有嘻哈歌手

在21世紀的越南樂壇中，除了有豐富底蘊的傳統歌謠和求新求變的主流音樂外，越南獨立音樂也有突飛猛進的發展與為數眾多的聽眾。以下與大家分享幾位重要的獨立音樂人物：

黑仔（Đen / Đen Vâu）

以越南嘻哈創作歌手的姿態，在越南獨立音樂中有著不可撼動的重要地位。黑仔國中時期發掘了自己對嘻哈音樂的愛好。因為家中經濟困頓，年少就投入工作。看盡人情冷暖、歷盡風霜，黑仔的創作始終圍繞著他周遭的常民生活與底層社會，這也是受到大家歡迎的主要原因。

黑仔於2014年發布成名曲〈一起逃走吧（Đưa nhau đi trốn）〉，歌詞大意是描寫烏煙瘴氣的原生家庭，使有大好未來的孩子心碎滿地。除了反映時代快速變遷下，不同世代的鴻溝更加劇烈，黑仔更希望透過歌曲鼓勵年輕人勇敢創造自己的未來。2018年，發布了 〈我不需要你以外的東西 （Anh đếch cần gì nhiều ngoài em）〉，透過簡單的和絃配樂，將聽眾的注意力完全吸引到黑仔的作詞上。一貫謝絕賣弄的風格，刻意置入了許多庶民用語的歌詞，是這首歌引起廣大迴響的成功因素。

（黑仔 ，〈我不需要你以外的東西〉）

甜樂團 （Ngọt Band）

提起越南獨立音樂，絕對不能不認識的「甜樂團」 （Ngọt Band）。由4位90後的大男生合作，18歲就投入河內各個音樂場所的表演。活動兩年多，便推出了同名創作專輯，短短4天賣出千張專輯。比起挾帶著龐大資源的主流音樂，像甜樂團這樣年輕又自產自銷的獨立樂團，能達成如此傲人成就，成為了越南獨立音樂界的不敗傳說。

說到甜樂團的重要作品，2016年這首〈什麼也不做（Không làm gì）〉是首發成名曲，歌詞不只生活化，也十足體現了越南慵懶的生活氛圍。初生之犢不畏虎，隔年，甜樂團找上了黑仔共同創作了〈一起遊蕩（Cho tôi lang thang）〉，作為越南獨立音樂的兩大棟樑共同合作，自然又是一首膾炙人口的歌曲。

圖片來源： DangTungDuong CC BY 3.0 甜樂團

（甜樂團，〈一起遊蕩〉）

「北有甜樂團，南有荒野鮭魚。」荒野鮭魚來自南越大勒，在越南樂壇當中屬於另類搖滾的流派。創團初衷是希望能創作出與眾不同的音樂，曲風帶有電子、後搖與流行樂的味道。2014年荒野鮭魚製作了首張專輯《第二章（Chương II）》，累積了4張專輯後，於2019年開啟越南巡迴演唱會之路，收穫了不少擁護者。

在眾多優質作品中，於2017年發布的〈到何時（Đến bao giờ）〉是每次演出的必點歌曲，尤其是在2018年改編成了管絃樂版本以後，讓大家看見他們更多新的可能。

（荒野鮭魚，〈5 A.M〉）

黎吉仲禮（Lê Cát trọng lý）

相對於美國有葛萊美音樂獎、台灣有金曲獎，越南則有「音樂貢獻獎」。黎吉仲禮是越南音樂史上第一位獲得「音樂貢獻獎」年度最佳歌手獎的女歌手（2011年）。來自峴港，2007年開始音樂活動，比起時下流行的Pop、R&B曲調，黎吉仲禮的歌聲帶有濃濃的民謠風情；溫柔婉轉的音色，搭配略帶憂傷的情感是最大特色，使她的聽眾橫跨了中青世代。

要說最經典的作品，就要提到2008年的〈崢嶸（ Chênh vênh）〉，這首歌在2015年的河內教堂中重新改編演出後，讓更多人認識這位總是能讓人感受到平靜安詳的女孩。另一首則是2015年的〈承諾來生（Ta hứa sẽ nhận ra）〉，作為越南本土電影鉅製《糟與糠（Tấm Cám）》的主題曲，又將黎吉仲禮的知名度推向一波高潮。

（黎吉仲禮，〈崢嶸（ Chênh vênh）〉）

Marzuz

2000年Marzuz出生於河內，父親青方（Thanh Phuong）有越南第一吉他手的稱號。但父親深知音樂人的困頓，禁止女兒接觸跟音樂相關的事物，不過Marzuz仍不顧父親反對，偷學吉他、偷聽音樂，並在12歲時寫下第一首自創曲。

2016年Marzuz發布〈明日（Mai）〉，讓大家很快就透過這首歌認識這位16歲少女。才華洋溢的Marzuz有著掩不住的光芒，很快地就跟另一位獨立音樂人Onion合作創作出一首迷幻搖滾的〈如果（Nếu）〉。

Marzuz想在這個人潮擁擠的社會裡傳達：「在這個世界裡、喧囂的街道上，不是只有你一個人覺得孤單。總會有個人表達出你心中無法言語的感受。」

（Marzuz，〈如果（Nếu）〉）

越南人們對歌唱一直都有莫大的熱情，不分平日、假日，經常跟三五好友相約在家門口聚餐歡唱。拜21世紀科技進步之賜，使這些來自民間的原創音樂散佈到大街小巷，傳唱著你我周遭都會發生的大小事。隨著新一代的誕生，孕育出更多音樂人，希望未來可以聽到更多優秀的作品。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒