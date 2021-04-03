「心盲症」患者佔全人類2~5％，他們無法在腦中想像出任何畫面

文：Chloe

3月10號發表在英國《皇家學會學報》（Proceedings of The Royal Society B）期刊上的一篇研究，測試了「心盲症」（aphantasia ）的人，在瀏覽令人痛苦的場景時的反應，比如被鯊魚追殺、從懸崖上摔下來或乘坐一架即將墜毀的飛機等，同時也看了他們閱讀恐怖小說的反應。

心盲症又稱「想像障礙」，患者在閉上眼之後，無法在腦中想像出任何畫面。

研究中，作者透過監測皮膚導電性的高低變化──從另個角度來看，即為受試者的皮膚流了多少汗──來實際測量每個受試者的恐懼反應。這種類型的測試通常用於心理學研究，以生理變化來測量受試者的情緒反應。

心盲症患者的「皮膚導電度」呈現持平狀態

為了測試視覺想像在恐懼中的作用，研究人員將46名受試者（當中包含22名心盲症患者，以及24名未具有此疾病的人）帶到一個黑色的房間，然後將電極貼在他們的皮膚上。

當一個人感受到強烈情緒，比如說恐懼時，皮膚可以成為被測試的電流導體。接著科學家們離開房間關掉燈後，讓受試者獨自一人瀏覽螢幕中以文字形式呈現的恐怖故事。

一開始這些故事都很平淡，但隨著故事的繼續，許多令人不安的場景也慢慢被建立起來。皮爾森教授表示：「對於那些能夠將故事在心裡視覺化的人來說，他們的皮膚導電性開始迅速提高。」隨著故事內容越多，這些測試者皮膚的反應就越來越強烈。

然而有趣的是，心盲症患者的皮膚導電性，幾乎四平八穩而維持不變。

為了驗證恐懼閾值的差異不會導致這種反應，研究人員就用一系列可怕的圖片代替文字，比如屍體照片或帶尖牙的蛇，重復了這項實驗。結果顯示這一次兩組測試者在皮膚導電性高低的變化情形是一樣的。

無法想像就不會有恐懼的感覺

根據研究結果，當患有「心盲症」的受試者閱讀恐怖故事，卻無法在心裡將這些恐怖場景具象化，這些恐怖故事會失去他們大部分的驚嚇程度。這樣的結果也表示圖像與情感的聯繫，遠比科學家先前認為的更為緊密。

該論文的作者、兼澳洲新南威爾斯大學（The University of New South Wales）未來心理實驗室主任喬爾．皮爾森教授說：「我們發現了迄今為止最有力的證據，表示心理的意象在連接思想和情感方面有著關鍵的作用。......在我們迄今為止的所有研究中，這是我們發現心盲症與普通人群之間最大的差異。」（延伸閱讀：心理學家指出孩子童年的性格並不會影響到長大後的性格發展）

心盲症病患佔全人類2％至5％

心盲症佔全人類2－5％的人口，但醫學界對這種疾病的瞭解仍然不多。不過這次的研究進一步證明了心盲症是一種獨特的、可證實的現象。

這個研究實驗的想法，來自於研究小組注意到在心盲症的討論板上，出現「患有心盲症的人不喜歡讀小說」的說法，因此研究人員才想對心盲症的病患進行這項研究。儘管研究結果顯示「閱讀文字對心盲症患者的情感影響可能沒有那麼大」，但這些研究結果是基於平均值，因此並無法就此推得每位心盲症患者，都一定具有相同的閱讀體驗。

心盲症有著不同的症狀，有些人沒有視覺意象，而另一些人只有一種或特定感官才無法擁有想像畫面，況且還有些心盲症的人會做夢。皮爾森教授說：「心盲症就是神經多樣性，這也是一個驚人的症狀，說明我們每個人的大腦和思想可以有多大的不同。」

參考資料

University of New South Wales（2021,MAR 10）.I ain’t afraid of no ghosts: People with mind-blindness not so easily spooked. Sciencedaily

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航