【圖表】讓蘇伊士運河「大排長榮」的長賜輪到底有多大？我們把它放到台北市看看

文：If Lin｜圖：If Lin、Steven Yeo、游承穎

在埃及當地時間3月23日上午，一艘由長榮海運租用的超大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺，而且整個船身打橫阻塞住運河。根據長榮海運表示，長賜輪是被突然來的強風吹襲，導致偏離航道而擱淺。

擱淺的位置靠近蘇伊士運河的紅海入口，根據「勞合船舶日報」（Lloyd's List）指出目前約165艘船隻，被卡在運河中或無法進入運河。而蘇伊士運河是亞洲通往歐洲，與中東通往歐洲的重要海運航線，勞合船舶日報估算每日通過運河的貨櫃貿易額約96億美元。如果持續堵塞，對全球石油與經濟影響很大。

長賜輪船型多大？

長賜輪造成運河堵塞，是因為它的船型巨大，是目前世界上最大型的貨櫃輪之一。

根據資料，它最大長度為400公尺，寬度為59公尺。若跟其他船艦比較，它甚至比美國尼米茲級航空母艦還長。

如果長賜輪的船身直立起來，他的船身比高雄85大樓還高，與台北101大樓也僅差108公尺。

如果試著把長賜輪停放到台北市的敦化南路，長賜輪的船頭若停放在仁愛圓環，則船尾會落在忠孝東路和敦化南路交叉口。

蘇伊士運河堵塞的影響

蘇伊士運河航線是現在世界上最主要的海運航線之一，尤其由中東運往歐洲的石油，主要是靠此航線運送。 根據蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）的資料，2020年共有近1萬9000艘船通過，佔全世界貿易的12％左右。

如果長賜輪持續無法脫困，導致蘇伊士運河長時間封閉，其他船艦們就需要考慮其他航路來回歐洲、中東與亞洲之間。替代航道應會是饒行非洲的好望角航線，但會增加很多航程，以新加坡到荷蘭鹿特丹來算，會增加約6480公里（3500海哩），航程會多增加9天左右。

蘇伊士運河曾經封鎖8年

蘇伊士運河過去也曾有船隻堵塞，例如2017年一艘日本貨輪因為機械故障堵塞運河，但在數小時內就被拖船救援成功。不過，在蘇伊士運河的歷史上，曾經因為埃及與以色列在西奈半島的衝突，而被埃及用廢棄船封鎖8年之久。

至本文截稿，長賜輪仍未從蘇伊士運河脫困，根據報導目前荷蘭的專業打撈團隊已經抵達，將挖沙船開到長賜輪旁抽砂，試著解除擱淺情形。如果仍無法順利脫困，則需要等到週末漲潮時處理，也可能要求長賜輪在原地卸下部分貨櫃，以減少重量，增加脫困的可能性。

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核稿編輯：楊士範